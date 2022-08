La période de mise en candidature approche pour les candidats au conseil de Kelowna

Les personnes intéressées à se présenter aux élections de maire ou de conseiller à Kelowna peuvent commencer à déposer leur dossier de candidature le mardi 30 août.

Les documents doivent être déposés en personne au bureau du greffier, situé au deuxième étage de l’hôtel de ville (1435, rue Water), avant 16 h le vendredi 9 septembre. Un dépôt de candidature de 100 $ est requis au moment du dépôt. . Une fois les documents de candidature acceptés, ils deviennent des informations publiques.

Un candidat au conseil a besoin de 10 nominateurs, tandis que les candidats au conseil scolaire du district scolaire n ° 23 ont besoin de deux nominateurs. Tous les proposants doivent être des électeurs éligibles qui vivent ou possèdent une propriété à Kelowna.

Les candidats doivent avoir vécu en Colombie-Britannique pendant au moins six mois avant de déposer leur candidature, être citoyens canadiens et avoir 18 ans ou plus le jour du vote général.

Les candidats sont également invités à prendre rendez-vous pour examiner la documentation avec le greffier municipal afin de s’assurer qu’il ne manque rien. Les rendez-vous peuvent être pris en envoyant un courriel à cityclerk@kelowna.ca ou en appelant le 250-469-8645.

@GaryBarnes109

gary.barnes@kelownacapnews.com

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter et abonnez-vous à notre quotidien et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.

Élection municipale de la Colombie-BritanniqueConseil municipalCity of KelownaMayor’s RaceÉlection municipale