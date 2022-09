La période de deuil plonge Liz Truss dans le désarroi

La mort de la reine a bouleversé les projets de Liz Truss de “mettre en marche” après être devenue Premier ministre mardi.

Entré en fonction à un moment de crise tant au niveau national qu’international, le nouveau Premier ministre avait prévu d’entasser une pluie d’annonces, de visites et de discours au cours de ses premières semaines au pouvoir, consciente qu’elle avait beaucoup moins que les «100 premiers jours» habituels pour avoir un impact.

Dans le doute sont évoquées des visites à Kyiv, New York et Washington, des discours, des visites et des interviews pour renforcer son profil et celui de ses ministres nouvellement nommés et un budget d’urgence pour mettre en œuvre les réductions d’impôts qui ont constitué la pièce maîtresse de sa campagne pour la direction conservatrice .

Il n’est pas encore clair si la fermeture du Parlement pendant la période de deuil national de 10 jours affectera le calendrier du gel de l’énergie de Mme Truss, qui garantira que les factures annuelles moyennes de gaz et d’électricité domestiques ne dépasseront pas 2 500 £ au cours des deux prochaines années. années.

Certaines lois sont nécessaires pour promulguer le plan pour la date prévue du 1er octobre. Downing Street insiste sur le fait qu’il n’y aura pas de retard dans la mise en œuvre, mais on ne sait pas si le Parlement devra être rappelé pendant la période de deuil pour y parvenir.

Pendant ce temps, d’autres moments majeurs du calendrier politique sont menacés. Les dirigeants syndicaux discutent aujourd’hui de la question de savoir si le congrès annuel de quatre jours du TUC peut commencer à Brighton dimanche comme prévu. Et la conférence des libéraux démocrates dans la même ville devrait se dérouler du 17 au 20 septembre, couvrant potentiellement la date des funérailles d’État d’Elizabeth II.

Plus tard, on ne sait pas si la conférence travailliste de Liverpool du 25 au 28 septembre ou la conférence conservatrice de Birmingham du 2 au 5 octobre seront affectées. Chacun est considéré comme un moment vital pour Mme Truss et le leader travailliste Sir Keir Starmer pour définir les plates-formes pour l’année à venir menant aux élections générales de 2024.

La nouvelle de la grave maladie de la reine est intervenue quelques instants après que le nouveau Premier ministre eut lancé la première de ses interventions prévues, alors que Mme Truss a été forcée de quitter la Chambre des communes peu de temps après avoir dévoilé sa garantie de prix de l’énergie de plus de 100 milliards de livres sterling.

Dans des conditions normales, cela aurait été certain de dominer les émissions de télévision et les premières pages des journaux et d’être un sujet de conversation pendant des jours.

Les stratèges conservateurs craindront que l’impact soit émoussé d’un versement effectif de 1 000 £ à chaque ménage du pays, ce qui devrait normalement donner un coup de pouce significatif au nouveau Premier ministre dans les sondages.

Mme Truss a déclaré lors de la campagne à la direction qu’elle souhaitait faire d’un voyage à Kyiv l’une de ses premières visites internationales, afin de montrer le soutien continu du Royaume-Uni à l’Ukraine et à son président Volodymyr Zelensky. Cela ne peut plus avoir lieu dans les semaines à venir.

Et un voyage prévu à New York pour prendre la parole à l’assemblée générale de l’ONU, prévu dans la semaine du 19 septembre, pourrait désormais devoir être annulé, en fonction de la date des funérailles de la reine.

On pensait que Downing Street explorait la possibilité d’ajouter un voyage à la Maison Blanche pour des entretiens en face à face avec le président américain Joe Biden.

Cependant, les dirigeants mondiaux devraient affluer à Londres pour rendre hommage à la reine. M. Biden lui-même a déclaré qu’il serait “probablement” présent.

Mme Truss devrait recevoir de nombreux dirigeants à Downing Street ou leur parler ailleurs lors de leur visite.

Mais les circonstances de leur voyage rendront inapproprié le type de pourparlers politiques intensifs qui ont normalement lieu en marge des sommets de l’ONU.

Il est entendu que le budget d’urgence du chancelier Kwasi Kwarteng a été fixé au crayon pour le 19 septembre, qui est maintenant une date probable pour les funérailles royales.

Le Parlement devant être suspendu pour la saison des conférences le 23 septembre, cet événement pourrait maintenant être repoussé en octobre.

Cependant, une grande partie de l’urgence de l’événement budgétaire a été supprimée par l’annonce de jeudi d’une action immédiate sur la crise du coût de la vie.

M. Kwarteng pourrait se réjouir de tout temps supplémentaire qu’il gagnerait pour déterminer le coût du paquet énergétique ainsi que les détails précis de l’annulation promise par Mme Truss de la hausse de l’assurance nationale de cette année et de la suppression de la hausse prévue de l’impôt sur les sociétés. Cela donnera également plus de temps au Bureau de la responsabilité budgétaire pour préparer ses prévisions de l’impact économique des plans du nouveau Premier ministre.

La période de deuil national et de réflexion peut donner à Mme Truss le temps de respirer politiquement et l’occasion d’apparaître en tant que leader du pays à un moment crucial.

Mais cela lui refuse également la possibilité d’avoir un impact auprès des électeurs pendant une période où beaucoup se décideront à savoir si son arrivée à la place de Boris Johnson est une bonne chose ou non.