La période de dépôt des candidatures pour la primaire présidentielle du New Hampshire s’ouvre alors que le premier candidat paie ses frais avec des billets de 2 $

CONCORD, NH (AP) – La période de dépôt des candidatures aux primaires présidentielles du New Hampshire a commencé mercredi, le premier candidat à s’inscrire critiquant le président Joe Biden et payant une partie de ses frais de dépôt en billets de 2 $.

Le dépôt est un rituel qui n’est perturbé ni par une relève de la garde ni par des modifications du calendrier des candidatures ailleurs.

Pour la première fois depuis plus de quatre décennies, les candidats déposeront des documents auprès d’un nouveau secrétaire d’État grâce au départ à la retraite l’année dernière du chef des élections de longue date, Bill Gardner. Mais son successeur, David Scanlan, perpétue la tradition consistant à garantir que le New Hampshire reste le premier, en attendant que la poussière retombe dans les autres États avant de programmer le concours de 2024.

« Je ne suis vraiment pas pressé », a-t-il déclaré mardi lors d’une interview.

En revanche, les candidats eux-mêmes – en particulier les candidats à long terme – sont souvent dans une course pour s’inscrire en premier dans l’espoir qu’un peu d’attention médiatique stimulera leur campagne. En 1991, un écrivain de New York a conduit 11 heures dans une tempête de neige pour tomber sur un autre candidat éternel qui attendait à la porte. En 2007, un fugitif du Minnesota vivant en Italie a envoyé un colis par courrier qui est arrivé juste avant qu’un ancien détenu ne se lance dans une diatribe de 90 minutes comprenant cinq changements de costume.

Cette année, le premier à s’inscrire a été Mark Stewart Greenstein, qui est arrivé au Statehouse à 6h30 du matin et a payé ses frais de dépôt de 1 000 $ en espèces, dont 400 $ en billets de 2 $. Greenstein, un démocrate de West Hartford, dans le Connecticut, a déclaré qu’il prévoyait de se présenter aux élections dans cinq États.

« C’est un choix pour non Joe Biden », a-t-il déclaré avant d’entrer au Statehouse pour déposer son dossier. «Il devrait y avoir un moyen pour les démocrates d’exprimer qu’ils n’aiment pas leur favori. Je ne suis pas son remplaçant, je ne serai pas là en novembre prochain. Mais vous pouvez dire en tant qu’électeur : « Je suis un électeur insatisfait. »

Les candidats ont jusqu’au 27 octobre pour s’inscrire, et des dizaines devraient le faire, en partie parce que c’est relativement bon marché et facile. Il leur suffit de remplir les conditions de base pour être président, de remplir un formulaire d’une page et de payer les frais de dépôt.

En 2020, 33 démocrates et 17 républicains se sont inscrits. Le record absolu a été atteint en 1992, lorsque 61 personnes se sont inscrites aux urnes. Mais ce cycle pourrait plutôt être remarquable par le fait que le nom ne figure pas sur le bulletin de vote.

Le New Hampshire, avec sa loi exigeant que ses primaires aient lieu en premier, défie le nouveau calendrier primaire du Comité national démocrate qui appelle la Caroline du Sud à donner le coup d’envoi du vote le 3 février, suivie par le New Hampshire et le Nevada. Le remaniement est intervenu à la demande du président Joe Biden dans le but de donner plus de pouvoir aux électeurs noirs et aux autres électeurs minoritaires essentiels à la base du parti.

La campagne de Biden ne fera aucun commentaire sur sa participation au scrutin dans le New Hampshire. Mais il ne serait pas le premier candidat sortant à la réélection absent du scrutin primaire : le président Lyndon Johnson a remporté la primaire démocrate de 1968 par écrit, bien qu’une deuxième place étonnamment forte du sénateur Eugene McCarthy l’ait aidé à sortir du scrutin. la course.

Scanlan, qui a été secrétaire d’État adjoint pendant 20 ans, s’est dit ravi d’accueillir les candidats à partir de mercredi. Comme son prédécesseur, il prévoit de les saluer avec quelques mots d’encouragement, mais ne vous attendez pas aux anecdotes obscures que Gardner ajoute souvent.

« Je n’ai pas prévu de cours d’histoire », a déclaré Scanlan. « C’était le style de Bill, et il était vraiment très bon dans ce domaine. »

Holly Ramer, Associated Press