La période d’attente est intégrée à la mesure du vote des armes à feu dans l’Oregon

SALEM, Oregon (AP) – Une période d’attente et de vérification serait intégrée aux achats d’armes à feu dans l’Oregon si une mesure sur le scrutin de novembre à l’échelle de l’État était adoptée.

Si les électeurs approuvent la mesure le 8 novembre, l’achat d’une arme à feu impliquerait d’abord que l’acheteur potentiel obtienne un permis, ce qui nécessite un certain nombre d’étapes selon les partisans de l’initiative, qui sauveraient des vies. La mesure interdit également les magasins d’armes à feu de grande capacité.

La mesure du scrutin vise à sauver des vies du suicide – dans l’Oregon, 82% des décès par arme à feu sont des suicides – des fusillades de masse et d’autres violences liées aux armes à feu.

L’initiative de sécurité des armes à feu a pris de l’ampleur après des fusillades de masse à Uvalde, au Texas, et à Buffalo, à New York, avec plus de volontaires se joignant à l’effort, qui était dirigé par des chefs interreligieux.

“Nous faisons une forte, forte poussée et la coalition ne fait que grandir de jour en jour”, a déclaré le révérend Mark Knutson, l’un des principaux pétitionnaires, au téléphone la semaine dernière. “Tout le monde travaille dur au cours des trois prochaines semaines.”

Il a déclaré que les bénévoles faisaient du porte-à-porte, érigeaient des pancartes sur la pelouse et contactaient les électeurs par téléphone.

L’ancienne membre du Congrès de l’Arizona, Gabrielle Giffords, qui a reçu une balle dans la tête lors d’une fusillade de masse en 2011 qui a tué six personnes, a déclaré qu’il était important de présenter directement aux électeurs les initiatives de sécurité des armes à feu car “nos dirigeants politiques n’agissent pas”.

“Les fusillades de masse sont devenues de plus en plus fréquentes”, a écrit Giffords dans la brochure des électeurs de l’Oregon. “Nous pouvons choisir de voter et de faire une différence.”

Elle dirige Giffords, une organisation dédiée à sauver des vies de la violence armée. Le groupe a fait don de 100 000 $ à l’effort de l’Oregon, selon Ballotpedia.

Les opposants disent que la mesure enfreindrait les droits des armes à feu protégés par la Constitution.

Cela créerait “un cauchemar bureaucratique coûteux pour rendre la possession d’armes à feu difficile pour certains, et presque impossible pour beaucoup”, a déclaré Kerry Spurgin, président de l’Oregon State Shooting Association.

La mesure exigerait un permis pour acheter n’importe quelle arme à feu. Pour être admissible à un permis, valide pendant cinq ans, un demandeur devrait suivre un cours approuvé sur la sécurité des armes à feu, payer des frais, fournir des renseignements personnels, se soumettre à la prise d’empreintes digitales et à la photographie et réussir une vérification des antécédents criminels. Il interdirait également les magazines de grande capacité de plus de 10 cartouches, à l’exception des propriétaires actuels, des forces de l’ordre et de l’armée.

La police d’État créerait une base de données sur les armes à feu. Les candidats demanderaient le permis auprès du chef de la police locale, du shérif du comté ou de leurs délégués.

Parmi ceux qui s’opposent à la mesure se trouve la section de Portland de la Socialist Rifle Association, un groupe d’armes de gauche qui vise à “combattre la culture des armes à feu toxiques, de droite et d’exclusion en place aujourd’hui”.

“Les forces de l’ordre ne devraient pas être chargées de décider qui est autorisé à être armé, en particulier lorsqu’elles ont une longue et récente histoire d’oppression de groupes marginalisés”, écrit le chapitre dans la brochure des électeurs.

Miles Pendleton, président de la branche Eugene-Springfield de la NAACP, a déclaré à Oregon Public Broadcasting qu’il appréciait cette préoccupation, mais pensait que la mesure augmenterait en fin de compte la sécurité des personnes de couleur qui sont touchées de manière disproportionnée par la violence armée.

Parmi les partisans figuraient également la filiale d’État de la Fédération américaine des enseignants, l’Association médicale de l’Oregon et les ministères œcuméniques de l’Oregon.

Deux des trois principaux pétitionnaires sont des membres du clergé – Knutson et le rabbin Michael Cahana, qui dirigent respectivement une église luthérienne et une synagogue à Portland.

Knutson a comparé l’effort généralisé pour lutter contre la violence armée aux mouvements des droits civiques dans les années 1960 qui étaient dirigés par des personnalités de l’église comme le révérend Martin Luther King.

Lorsque Knutson et Cahana et des volontaires ont livré des boîtes contenant plus de 160 000 signatures d’électeurs aux responsables électoraux à Salem en juillet, ils ont chanté “We Shall Overcome” et d’autres chansons de libération.

Il y avait plus qu’assez de signatures vérifiées pour mettre l’initiative sur le bulletin de vote. L’Oregon est le seul État américain à avoir une initiative de sécurité des armes à feu lors des élections de 2022, selon Sean Holihan, directeur législatif de l’État pour Giffords.

L’Association des shérifs de l’État de l’Oregon s’oppose à la mesure et a prédit que si elle était approuvée, elle serait jugée inconstitutionnelle.

En juin dernier, la Cour suprême des États-Unis a demandé aux cours d’appel fédérales de réexaminer les affaires impliquant des lois en Californie et au New Jersey qui limitent le nombre de balles qu’un chargeur d’armes à feu peut contenir. Cela s’est produit quelques jours après que le tribunal a statué que les Américains avaient le droit de porter des armes à feu en public pour se défendre.

La mesure ne nécessite pas qu’un certain nombre de jours s’écoulent entre l’achat d’une arme à feu et le moment où l’acheteur peut prendre possession de cette arme, ce qui, selon Giffords, est requis en Californie, dans le Rhode Island et à Washington DC. Mais Knutson a noté qu’en vertu de la mesure, il y a un délai entre la décision de se procurer une arme à feu et son obtention, ce qui réduirait le risque de suicide, qui peut être un acte impulsif.

