La période cruciale de la petite enfance

L’allaitement, l’alimentation des enfants et l’exposition à la fumée secondaire du tabac à un âge précoce pourraient jouer un rôle dans l’apparition des maladies inflammatoires de l’intestin, selon une étude menée auprès de Québécois.

Une équipe de recherche dirigée par la professeure Marie-Claude Rousseau de l’Institut national de la recherche scientifique (INRS) et le Dr Prévost Jantchou, chercheur au Centre de recherche Azrieli du CHU Sainte-Justine et professeur au Département de pédiatrie de l’Université de Montréal a fait plusieurs découvertes prometteuses concernant les facteurs de risque des maladies inflammatoires de l’intestin (MII).

Cette étude portant sur 2 728 Québécois apporte de nouveaux éclairages scientifiques sur l’étiologie de la maladie de Crohn, une maladie chronique et incurable dont les causes ne sont pas encore entièrement connues. Les résultats sont publié dans la revue Maladies digestives et hépatiques.

« Les maladies inflammatoires de l’intestin touchent près de 1 Canadien sur 100 et ont un impact majeur sur la qualité de vie des patients. Par nos travaux, nous apportons des pistes concrètes de prévention, puisqu’à notre connaissance, tous les facteurs étudiés peuvent être modifiés par un changement d’habitudes. « , explique le premier auteur de l’étude, Canisius Fantodji, doctorant en épidémiologie et immunologie sous la direction du professeur Rousseau au Centre de recherche en biotechnologie Armand-Frappier Santé de l’INRS.

Il s’agit de l’une des rares études à examiner l’exposition au cours de la petite enfance, plus précisément entre 0 et 3 ans. Pourtant, la petite enfance est une période cruciale pour l’établissement et la diversification du microbiote intestinal, l’écosystème microbien qui joue un rôle clé dans la santé intestinale.

Allaitement maternel et nutrition des enfants : facteurs majeurs

L’équipe de recherche a observé les effets de l’allaitement et de l’alimentation pendant la petite enfance sur le risque de développer une maladie inflammatoire de l’intestin plus tard dans la vie. Ces deux facteurs influencent directement la composition du microbiote.

En termes d’alimentation, l’équipe de recherche a fait une découverte inédite : une légère augmentation du risque de maladie de Crohn a été observée lorsque les aliments solides étaient introduits plus tôt (entre 3 et 6 mois) plutôt que plus tard (au-delà de 6 mois).

« Nos travaux suggèrent que l’introduction précoce d’aliments solides dans la petite enfance pourrait augmenter le risque de développer la maladie de Crohn plus tard dans la vie. Cette découverte reste à vérifier dans d’autres populations, mais elle ouvre la voie à de nouvelles pistes de recherche dans ce domaine », souligne Professeur Rousseau, spécialiste en épidémiologie et maladies inflammatoires et auto-immunes.

L’équipe de recherche souligne également l’importance de l’allaitement exclusif autant que possible, car cela tend à réduire le risque de développer la maladie de Crohn. Cette observation s’aligne sur les connaissances scientifiques actuelles et soutient les recommandations en matière de nutrition infantile.

Dangers de la fumée secondaire

Les risques sanitaires associés au tabagisme sont largement reconnus par les scientifiques et le grand public. Mais pour la première fois, l’équipe de recherche a démontré que les enfants exposés à la fumée secondaire du tabac au cours de leurs trois premières années de vie courent un risque 23 % plus élevé de développer la maladie de Crohn que ceux qui n’y ont pas été exposés. Seule une petite partie de ce risque accru peut s’expliquer par le tabagisme actif du sujet à l’âge adulte, un aspect jusqu’alors inexploré.

« Nos travaux ont mis en lumière plusieurs découvertes uniques pour l’avancement de la recherche, notamment concernant l’influence néfaste du tabagisme passif dès la petite enfance sur le développement des maladies inflammatoires de l’intestin », explique Fantodji.

« Jusqu’à présent, peu d’études ont examiné les liens entre l’exposition passive à la fumée de tabac pendant la petite enfance et les MII, et aucune étude n’a pu déterminer dans quelle mesure l’effet de l’exposition à la fumée secondaire était expliqué par le tabagisme actif des participants plus tard dans la vie, » souligne le Dr Jantchou, clinicien-chercheur et gastro-entérologue au CHU Sainte-Justine et professeur agrégé de clinique à l’Université de Montréal.

« Cela renforce l’importance d’éviter l’exposition des enfants à la fumée du tabac, non seulement pour leur santé générale, mais aussi pour limiter leur risque de développer des maladies intestinales chroniques à l’avenir. »

Canisius Fantodji et al, Expositions précoces et risque de maladie inflammatoire de l’intestin : une étude cas-témoins imbriquée au Québec, Canada, Maladies digestives et hépatiques (2024). DOI : 10.1016/j.dld.2024.09.011

