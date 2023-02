La performance trompeuse du discours de démission de Nicola Sturgeon était typique – longue sur l’hyperbole, courte sur la réalité

Tragédie écossaise

Il est difficile de contester le bilan électoral de Nicola Sturgeon.

Elle et Alex Salmond ont tiré le SNP des marges de la politique britannique et l’ont transformé en une machine à gagner des votes – détruisant ainsi le parti travailliste en Écosse.

Les politiques intérieures ruineuses de Nicola Sturgeon ont endommagé les services publics et ont fait de l’Écosse la capitale européenne de la drogue et de la mort Crédit : Getty

Mais la reconnaissance à l’échelle nationale s’est accompagnée d’une arrogance et d’un orgueil que même la défaite lors du référendum sur l’indépendance de l’Écosse en 2014 n’a pu annuler.

En fin de compte, elle a eu tort sur tout au cours de sa quête de huit ans pour déchirer le Royaume-Uni.

Ses politiques intérieures ruineuses ont endommagé les services publics et ont fait de l’Écosse la capitale européenne de la mort par la drogue.

Pendant Covid, Sturgeon a appelé à plusieurs reprises à des verrouillages plus longs et plus profonds, tout en cherchant à saper le gouvernement britannique en période de crise nationale.

Ayant déclenché une guerre de réforme du genre totalement inutile, son refus de définir une femme s’est avéré toxique.

Et son hésitation désespérée face au violeur trans Isla Bryson lui a porté un coup mortel.

Même jusqu’à la fin, alors que son rêve d’indépendance était en train de mourir, elle a continué à soutenir que les contribuables anglais devaient payer les pensions écossaises.

La performance illusoire du discours de résignation de Sturgeon était typique.

Long sur l’hyperbole, court sur la réalité.

Son affirmation selon laquelle elle espère la fin de “l’irrationalité et de l’hystérie” en politique était particulièrement riche d’une femme qui a fermé les yeux sur les bouffonneries d’une armée en ligne toxique de trolls écossais Nat.

Maintenant que Sturgeon a sauté avant d’être poussé, la cause de l’indépendance sera probablement affaiblie.

Le combat de Rishi Sunak pour maintenir la force de l’Union s’est peut-être apaisé.

Mais Sir Keir Starmer espère que sa sortie inaugurera une nouvelle ère gagnante pour le parti travailliste en Écosse.

Le PM doit se méfier.

Munitions jetées

BEN Wallace dit qu’il fait face à une “bataille difficile” pour obtenir plus de financement de la défense.

Il devrait frapper à la porte ouverte du Trésor.

Le secrétaire à la Défense affirme que 30 ans de sous-investissement ont « évidé » notre capacité militaire.

La diminution de nos ressources est telle que les alliés de l’Otan, la France et l’Allemagne, remettent ouvertement en question notre engagement.

Il n’est pas trop tard pour que Rishi Sunak et son chancelier voient le sens.

Nommez ce huard

Les dirigeants de WOKE à l’Université de Kent interdisent toute référence aux noms «chrétiens» au cas où cela causerait une offense religieuse.

Ils ont aussi un boeuf avec le mot “nom de famille”, qui, selon eux, renforce le patriarcat.

Et ensuite — des protestations contre les « premiers » et « seconds » noms au cas où il serait jugé qu’ils encouragent injustement la concurrence ?