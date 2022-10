La performance Strictly de Will Mellor est menacée alors qu’il a du mal à marcher seul après être tombé malade

La performance de la star de STRICTEMENT Come Dancing, Will Mellor, a été mise en danger alors qu’il a du mal à marcher seul après être tombé malade.

L’acteur de Coronation Street a confirmé que lui et sa partenaire de danse professionnelle Nancy Xu avaient suspendu leurs préparatifs pendant qu’il récupérait.

James Curly

On pouvait voir Will avoir l’air malade alors qu’il traînait avec un copain[/caption]

James Curly

Il a été retenu en marchant par son ami[/caption]

Will, 46 ans, est apparu sur It Takes Two jeudi avec une gorge rauque et une toux désagréable alors qu’il révélait qu’il avait été alité toute la semaine.

L’acteur de savon a expliqué qu’il avait contracté un virus qui l’empêchait de marcher seul, la danse prenant le siège arrière.

Après avoir discuté de la maladie à la télévision, il a été vu dans un hôtel avec un copain, où il a été vu aidé à marcher.

L’air décontracté dans un haut blanc et un pantalon noir, Will a été photographié en train de se moucher avant d’être retenu par son ami.

Un autre cliché a vu Will enfiler un pull pour se réchauffer et se masser la gorge alors qu’il semblait souffrir.

Informant ses fans depuis sa chambre d’hôtel, Will a publié sur ses histoires Instagram qu’il avait été “malade” cette semaine.

« Bonjour, ça va ? » a déclaré l’acteur à ses fans. “Je veux juste m’excuser pour la façon dont je sonne, je n’ai pas été bien du tout cette semaine.

“Je suis allé à l’entraînement lundi et je devais juste rentrer à la maison parce que je me sentais mal et j’ai été licencié depuis.





«J’ai un virus ou peu importe comment vous voulez l’appeler, et j’avais mal partout et c’était vraiment horrible.

“Si vous l’avez là-bas, je ressens votre douleur parce qu’il y en a beaucoup à cette période de l’année avec ces variantes de la grippe.”

“Je sonne probablement plus mal que je ne le suis parce que j’ai toussé ma gorge”, a-t-il poursuivi.

«Je voulais juste faire quelques heures d’entraînement aujourd’hui parce que je dois apprendre les pas et jouer samedi soir, en direct. Nous devrons juste voir ce que je peux faire.

Cela survient après que Will se soit blessé au genou – quelques jours seulement avant le premier spectacle en direct de Strictly – au milieu des craintes que cela ne ruine sa routine.

L’homme de 46 ans a partagé un clip de lui-même en train de se glacer les genoux lors des répétitions de l’émission de danse de la BBC, admettant qu’il était “en état de choc”.

Il a plaisanté: « En répétition pour Strictly. Les genoux de Will sponsorisés par des pois.

Will a déjà exprimé son inquiétude au sujet de ses genoux, après avoir révélé précédemment qu’il se débattait avec eux depuis plus de 10 ans.

Il a déclaré à Digital Spy : « Je ne veux pas me blesser. J’ai mal aux genoux et des blessures au football, des opérations et tout ça. Je dois les glacer tous les soirs.

«S’ils surgissent au milieu d’une routine de danse en direct à la télé, je ne peux pas faire grand-chose parce que je vais juste toucher le sol, et ils le font.

«Ils ont surgi pendant que je descendais les escaliers avant maintenant. Je peux le remettre en place, mais à ce moment-là, je n’ai plus de force dans la jambe.

INSTAGRAM

Will a fait le point sur sa santé à ses fans sur Instagram[/caption]