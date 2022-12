La performance spéciale BGT de The Witch sera l’or de la télévision – et j’ai la preuve que nous ne sommes pas la même personne, déclare Marc Spelmann

La star de BRITAIN’S Got Talent, Marc Spelmann, a déclaré que la performance terrifiante d’Ultimate Magician de The Witch était “l’or de la télévision” avant l’émission de dimanche soir.

Marc, qui a participé à la série en tant que lui-même et alter ego Magician X au fil des ans, fait partie d’une gamme stellaire d’actes magiques qui se battent pour un prix de 50 000 £.

Marc Spelmann a déclaré que The Witch est garanti pour effrayer les téléspectateurs sur BGT ce week-end[/caption]

Marc fait un retour bienvenu dans le spécial Ultimate Magician[/caption]

La spéciale, qui a été filmée en octobre, présente 10 candidats Got Talent bien connus du monde entier.

Et l’ironie d’avoir Marc et The Witch sur le même projet de loi n’a pas été perdue pour le premier.

Tout au long de la dernière série de BGT, Marc a été fortement pressenti pour être l’homme derrière le masque de la mystérieuse vieille jusqu’à ce qu’il remette finalement les pendules à l’heure dans une interview exclusive avec nous.

Maintenant, dans une nouvelle conversation, il se souvient de la spéculation et rit : “J’ai en fait une photo de moi et de la sorcière sur la même photo, c’est donc une preuve concluante que je ne suis pas à 100 % la sorcière.”

Marc ne tarit pas d’éloges sur le numéro de son collègue interprète, le qualifiant de “génial” et de “très bonne magie de style de personnage”.

Donnant aux fans un avant-goût de ce à quoi ils peuvent s’attendre, il dit : « Il va y avoir des surprises, il va y avoir des choses qui inspirent et qui sont un peu plus émotives ; La sorcière va certainement faire peur. C’est l’or de la télévision… et vous allez voir une incroyable magie en gros plan, vous allez voir une incroyable magie sur scène, vous allez voir une production incroyable. Il y en a pour tous les goûts dans le spectacle. Ça va être incroyable.

Avec un énorme pot de prix à gagner, vous seriez pardonné de penser que l’ambiance dans les coulisses était tendue alors qu’un acte à la fois faisait de son mieux pour tromper le public et les juges de l’arène.

Mais la réalité est que les 10 artistes ont travaillé ensemble pour affiner leurs performances et se sont encouragés de tout cœur.

Marc explique : « Ce qui était vraiment adorable dans tout ça, c’était les coulisses, nous sommes tous dans la même salle verte et prêts à partir, c’était la camaraderie qui était géniale.

“Même s’il y a un prix de 50 000 £, ne vous méprenez pas, c’est adorable et ça aide, c’était vraiment pour nous en tant que magiciens et interprètes, c’était une célébration de la magie.”

Mais la célébration n’a pas été sans moments difficiles.

Marc a été contraint d’apporter un changement majeur de dernière minute à son dernier acte lorsque les hôtes Ant et Dec sont tombés malades du covid avant le tournage.

Il dit: “La partie principale de l’acte est telle qu’elle allait toujours être, mais la toute première partie de mon acte avec Ant et Dec allait être une question de temps, et il y avait un peu où j’allais faire un effet auquel tout le monde à la maison pourrait participer, une de ces choses interactives.

“J’allais demander à quelqu’un de penser à une heure sur l’horloge et nous allons tous nous réunir à l’unisson et penser exactement à la même heure.

«Cela ne pouvait fonctionner qu’avec Ant et Dec parce qu’il y avait quelque chose que j’allais faire avec eux personnellement avec le temps, les montres, les horloges et tout.

« Cela a dû changer une fois que nous avons reçu l’appel. Cela n’aurait pas fonctionné de la même manière avec Stephen [Mulhern], j’ai donc dû faire quelque chose de beaucoup plus simple et rapide. C’était à la dernière minute, littéralement dans ma chambre d’hôtel à une heure du matin, en train de préparer, de revoir ce nouveau morceau. Aussi simple soit-il, quand vous le voyez, c’est vraiment simple, mais je filme ça demain et ça doit bien se passer.

“Personne n’aime un changement de dernière minute, mais c’est ce que c’est, surtout à l’époque où nous nous sommes retrouvés ces dernières années. Nous avons tous appris à nous attendre à l’inattendu.

BGT: The Ultimate Magician sera diffusé le dimanche 18 décembre 2022 à 20h sur ITV.