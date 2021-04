Une paire de prototypes de Nikes portés par Kanye West lors de ses performances de «Hey Mama» et «Stronger» aux Grammy Awards en 2008 a brisé le record d’une paire de baskets jamais vendue. Sotheby’s a annoncé lundi que la soi-disant «Grammy Worn» Nike Air Yeezy 1 de West avait atteint 1,8 $ lors d’une vente privée. Il a été acquis par RARES, une place de marché d’investissement dans les baskets. La vente marque le prix le plus élevé enregistré publiquement pour une vente de baskets et la première paire de baskets à atteindre 1 million de dollars. Sotheby’s a négocié la vente privée.

Les chaussures de taille 12 conçues par West et Mark Smith sont en cuir noir souple avec des détails perforés sur toute la tige et le talon est marqué d’un Swoosh ton sur ton. Le design comprend la sangle emblématique de l’avant-pied Yeezy et les lacets médaillons emblématiques en « Y » en rose vif.

Le prix est presque le triple du record d’enchères pour une sneaker établie en 2020 chez Christie’s pour 615000 $. C’était une paire de Jordan 1 de 85 que portait la superstar du basket-ball lorsqu’il a brisé le panneau lors d’un match de pré-saison en Italie.

«Nous sommes ravis du résultat, qui a presque triplé le prix le plus élevé jamais enregistré», a déclaré Brahm Wachter, responsable du streetwear et des objets de collection modernes chez Sotheby’s, dans un communiqué. «La vente en dit long sur l’héritage de Kanye en tant que l’un des créateurs de vêtements et de baskets les plus influents de notre époque, et de la franchise Yeezy qu’il a construite et qui est devenue un titan de l’industrie.

