La performance molle de Chelsea contre Arsenal met inutilement leur saison en péril

LONDRES – Peut-être que Chelsea a estimé qu’ils n’avaient pas assez pour jouer comme ça. De chaque côté de la finale de la FA Cup de ce week-end et de la finale de la Ligue des champions à la fin du mois, les Bleus font maintenant face à une fin inutilement nerveuse de leur campagne de Premier League après avoir glissé vers une défaite 1-0 à domicile contre Arsenal.

C’était presque entièrement un gâchis de leur propre fabrication. Thomas Tuchel a apporté sept changements à l’équipe qui a gagné à Manchester City samedi, donnant le ton à un affichage décousu qui manquait d’intensité et de précision qui ont incarné Chelsea pendant le mandat du tacticien allemand.

Les Blues ont amassé 68% de possession, totalisé 19 tirs et frappé les boiseries deux fois dans le temps d’arrêt, mais il y avait un curieux manque de but à cette performance, seulement vraiment explicable en tombant dans ce qui pourrait être considéré comme une accalmie dans le calendrier étant donné les Gunners. ont peu de choses à jouer. En ce sens, cela ressemblait à la seule autre défaite de Chelsea en championnat sous Tuchel, contre West Bromwich Albion le 3 avril. contre le FC Porto à l’horizon, Chelsea a laissé sa concentration s’échapper et une défaite embarrassante à domicile a suivi.

« Avec West Brom, nous étions 1-0 et avec 10 hommes, nous n’étions pas totalement concentrés après la trêve nationale », a déclaré Tuchel. « C’était un match assez bizarre parce que nous avons gagné toutes les statistiques, même les buts attendus. Nous l’avons fait aujourd’hui. Donc, il est facile de dire que c’est une victoire totalement chanceuse et personne ne peut contester cela. Ce n’est pas une victoire méritée. , pas du tout pour Arsenal. Mais je ne veux pas y aller à 100% parce que je pense que nous avons tous manqué de concentration, nous avons manqué de concentration. C’est très inhabituel. Peut-être que j’ai aussi donné des signaux à l’équipe avec des changements ce samedi. mon esprit. Même si ce n’est que 5%, ou 1%, ce n’est pas ainsi que nous abordons les choses.

Tuchel peut au moins se consoler avec la réponse de Chelsea à cette occasion. Les Blues ont gagné 2-0 à Porto avant de mettre quatre devant Crystal Palace, le début d’une série de sept matchs sans défaite nationale qui comprenait également cette victoire en demi-finale de la FA Cup contre City.

Comment ils en ont besoin maintenant.

La victoire de Leicester City à Manchester United mardi les a placés au-dessus de Chelsea à la troisième place et a servi de stimulant parfait pour le moral de la pièce maîtresse de samedi à Wembley. Les Blues détiennent toujours un avantage de six points sur les équipes en dessous d’eux, mais chacun d’eux a au moins un match en main – les champions de la saison dernière, Liverpool en ont deux – et soudainement un sentiment de danger est susceptible d’être présent jusqu’à ce qu’ils soient confrontés. Ville en Ligue des champions. Pendant ce temps, City peut se reposer, intriguer et réfléchir sur ce match en sachant que le titre de Premier League est sécurisé.

Le backpass mal avisé de Jorginho a conduit à la défaite 1-0 de Chelsea à domicile contre Arsenal mercredi. Marc Atkins / Getty Images

Arsenal a des objectifs moins ambitieux après une campagne décevante mais cette victoire augmente légèrement ses chances de se qualifier pour la première Ligue de conférence Europa la saison prochaine. Les résultats ailleurs devront suivre leur chemin en plus de remporter leurs deux derniers matches contre Crystal Palace et Brighton & Hove Albion, et donc peut-être plus important est l’aperçu offert d’un plan pour certains matchs la saison prochaine.

Le mandat d’Arteta est sans aucun doute un sac mélangé, mais leurs meilleures performances sont sans doute venues avec cette approche plus disciplinée et défensive contre la haute opposition. Il y a de plus en plus de preuves qu’un dos trois – ou un retour cinq comme c’était le cas pendant de longues périodes – leur convient contre une opposition supérieure. En plus de battre City et Chelsea pour remporter la FA Cup la saison dernière, ils ont maintenant remporté des victoires dans des équipes occupant actuellement les deuxième, troisième et quatrième places du tableau.

Il y avait un cadre pour l’avenir ici avec Pablo Mari et Rob Holding particulièrement solides à l’arrière, Thomas Partey et Mohamed Elneny rassemblant bien le milieu de terrain tandis qu’Emile Smith Rowe et Martin Odegaard soutenaient Pierre-Emerick Aubameyang en attaque. Partey en particulier a eu une influence perturbatrice toute la soirée, interrompant le jeu et apaisant la pression. Bukayo Saka a été déployé dans une position d’arrière droite inconnue, mais sinon, il y avait beaucoup de choses qui avaient du sens ici, un aperçu possible des fondations futures.

« Ce que nous essayons de faire, c’est d’être aussi compétitif que possible, un moyen de gagner chaque match avec les joueurs avec nous, le nombre de matchs auxquels ils ont joué et combien ils essaient », a déclaré Arteta. « La saison prochaine sera une saison différente. Nous devons nous concentrer et essayer de faire de notre mieux car nous nous concentrerons sur la saison prochaine. »

Cela dit, ils devaient rattraper Chelsea un soir, leur attitude quelque peu blasée caractérisée par le seul but du match.

Sous la pression minimale de Smith Rowe, Jorginho a renvoyé le ballon vers le gardien Kepa Arrizabalaga, sans se rendre compte qu’il avait pris position à gauche de son but voulant recevoir le ballon sur son pied droit. La passe arrière de Jorginho possédait un rythme excessif et Kepa était soudainement à bout de souffle pour le garder à l’écart, manipulant le ballon dans un mauvais arbitre, Andre Marriner a choisi de ne pas suivre alors qu’Aubameyang saisissait le ballon perdu. Il a défendu Smith Rowe, qui a raté son tir mais a tout de même trouvé le filet via le poteau gauche de Kepa.

« Au final, nous n’étions pas sur le terrain avec la même énergie », a déclaré Tuchel. « Ce n’était pas facile de trouver une grande intensité au passage car ils défendaient 5-4-1 très profondément autour de la surface mais nous n’étions pas assez vifs, pas avec la même énergie, pas avec la même faim, pas avec la même l’attitude comme nous le faisions est donc sur nous. Totalement inutile mais c’est la réalité. «

Totalement inutilement, la bataille de Chelsea en Premier League est maintenant loin d’être terminée.