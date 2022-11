La performance impressionnante des jeunes filles à Ek Ladki Bheegi Bhaagi Si est virale

Une adorable vidéo de la performance impressionnante de deux filles sur la chanson des années 70 Ek Ladki Bheegi Bhagi Si est récemment devenue virale sur les réseaux sociaux. Il a été posté sur Instagram il y a quelques jours. La vidéo, qui a suscité un immense amour de la part des utilisateurs, est celle des sœurs Bhandari. Dans la vidéo, les deux sœurs peuvent être vues en train d’afficher leurs expressions sur les lèvres alors qu’elles se synchronisent sur la chanson emblématique de Kishore Kumar du film de 1958 Chalti Ka Naam Gaadi.

Les sœurs Bhandari publient souvent du contenu unique sur leur Instagram. Leurs talents d’acteur exceptionnels les ont aidés à cultiver un énorme public sur les réseaux sociaux. Les filles talentueuses ont prouvé que l’âge n’est qu’un chiffre si vous suivez vos rêves et reconnaissez votre potentiel.

Dans leur dernière vidéo sur la chanson des années 70 Ek Ladki Bheegi Bhagi Si, la sœur aînée a essayé le personnage de Madhubala tandis que la plus jeune jouait Kishore Kumar de la chanson originale.

Peu de temps après avoir partagé la vidéo sur Instagram, plusieurs fans les ont comblés d’éloges dans la section des commentaires de leur message. Un utilisateur a écrit : “De superbes talents d’acteur… Godgift aur hardwork ka combination.” Un autre a commenté: “Vos enfants font tellement de choses géniales que Dieu bénisse les deux sœurs (avec des smileys et des baisers emojis).” Un troisième utilisateur a fait remarquer: “Expression Gajab et jeu agréable (applaudissements emojis).”

Jusqu’à présent, la vidéo virale a recueilli plus de 117 000 vues et reçu plus de 7 000 likes sur l’application de partage de photos. Un coup d’œil à leur flux Instagram montre que la plupart de leurs vidéos ont plus de 200 000 vues. Le duo sœur compte près de 330 000 abonnés sur la plateforme de médias sociaux.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici