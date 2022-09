Allu Arjun a conquis le cœur du public à travers le pays avec sa performance captivante dans le film à succès Telugu Pushpa: The Rise avec ses dialogues emblématiques et sa solide performance. Ses mouvements sur la chanson populaire Srivalli sont devenus un véritable engouement du jour au lendemain, car les gens ne pouvaient s’empêcher de suivre le pas du crochet et de créer leurs propres bobines Instagram.

Et maintenant, Ranveer Singh est devenu la dernière célébrité à donner sa propre tournure hilarante à la chanson populaire alors qu’il a lui aussi recréé le pas de crochet populaire aux SIIMA (South Indian International Movie Awards) 2022, qui se sont tenus à Bangalore le week-end de septembre. 10-11.

L’acteur de 83 ans a été félicité avec l’honneur spécial de l’acteur hindi le plus aimé du sud de l’Inde lors de la cérémonie et tout en recevant le trophée, il a recréé le pas de crochet de Srivalli en enlevant sa chaussure et en marchant dans le style d’Allu Arjun sur scène. Sa vidéo hilarante, partagée par le compte Instant Bollywood sur Instagram, est désormais devenue virale.





Ranveer a également profité de sa poignée Instagram pour partager une photo tenant le trophée et exprimant sa gratitude à la fraternité cinématographique du sud de l’Inde. “Merci à la South Indian Film Fraternity pour cet honneur ! Merci de m’accorder une si haute estime ! @siimawards #10YearsofSIIMA #SIIMA2022 #SIIMA #Wolf777SIIMAWeekEnd”, a-t-il légendé la photo.





Pendant ce temps, sur le plan du travail, l’acteur de Jayeshbhai Jordaar sera vu ensuite dans la comédie de réalisateur Cirkus de Rohit Shetty avec Jacqueline Fernandes et Pooja Hegde. Le film devrait sortir le 23 décembre 2022, deux jours avant Noël 2022, et se heurtera au thriller à suspense vedette de Katrina Kaif-Vijay Sethupathi Merry Christmas et au thriller d’action dystopique de Tiger Shroff-Kriti Sanon Ganapath au box-office.