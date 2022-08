La performance globale de l’Inde s’est améliorée aux Jeux du Commonwealth : Anurag Thakur

Le ministre de la Jeunesse et des Sports de l’Union, Anurag Thakur, a déclaré mardi que les performances globales du pays s’étaient améliorées aux Jeux du Commonwealth et que “nous nous dirigeons vers une nouvelle Inde”.

Thakur a dit cela en interagissant avec les volontaires de Nehru Yuva Kendra Sangathan (NYKS) et le National Service Scheme (NSS) à Peterhoff ici dans le cadre de « Har Ghar Tiranga Abhiyan ».

Un programme de conférence et de dialogue pour les jeunes a été organisé par le NYKS, ministère de la Jeunesse et des Sports.

Le ministre de l’Union a déclaré que «l’Inde se comporte bien aux Jeux du Commonwealth. Nous avons bien fait de l’haltérophilie à l’athlétisme et notre performance globale s’est améliorée et l’Inde a remporté 61 médailles et nous avons également dominé le Kenya dans les épreuves de course.

L’Inde devient plus forte et meilleure, a-t-il ajouté.

L’Inde a terminé avec 61 médailles aux Jeux du Commonwealth de Birmingham, cinq de moins qu’il y a quatre ans à Gold Coast.

Thakur, également ministre de l’Information et de la Radiodiffusion de l’Union, a interagi ouvertement avec les jeunes et a pris connaissance un par un des points de vue des volontaires de NYKS et du NSS et des membres de divers cercles de jeunes.

Il a également échangé des points de vue de jeunes sur des questions telles que le programme d’échange de jeunes, le programme Ek Bharat Shreshtha Bharat, le programme de la zone frontalière pour NYKS et NSS, l’autonomisation et la sensibilisation des femmes, le développement durable, le développement des compétences et l’orientation professionnelle.

Il a dit qu’à l’avenir, il s’efforcera également d’organiser de tels programmes de dialogue avec les jeunes à travers le pays afin que les opinions des jeunes puissent atteindre le gouvernement.



Thakur a exhorté les volontaires de Nehru Yuva Kendra Sangathan et du National Service Scheme à mener une campagne tricolore de porte à porte et a appelé les jeunes à célébrer l’Azadi ka Amrit Mahotsav.

Il a déclaré que l’Inde célébrait les 75 ans de son indépendance et que le pays était en mode célébration. Il a déclaré que tous les citoyens devraient se présenter et mettre des drapeaux nationaux sur leurs maisons du 13 au 15 août.

Plus tôt à son arrivée, le ministre de l’Union Thakur a reçu un accueil chaleureux à Shimla.

