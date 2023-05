La performance exceptionnelle de Taormina propulse le football genevois devant Oswego East – Shaw Local

GENÈVE – L’effort de 42 courses et 282 verges de vendredi a naturellement incité le demi offensif genevois Justin Taormina à saluer sa ligne offensive.

Cependant, en basculant sa casquette proverbiale, Taormina a également fait signe à ce que les joueurs de football ont longtemps appelé leurs chapeaux.

Il a ensuite souligné la chevelure blonde décolorée que son casque protégeait lors de la victoire 36-19 des Vikings contre Oswego East au premier tour des éliminatoires de classe 7A.

Là était la vraie réflexion.

« Les cheveux décolorés, c’est un signe que j’ai votre dos si vous avez mon dos », a déclaré Taormina. « C’est une tradition dans notre école. Tout le monde était de la partie. Nous nous soutenons tous. Nous n’avons jamais paniqué. Nous l’avons déjà montré lors des matchs de St. Charles North et St. Charles East. Nous sommes une équipe qui joue jusqu’à la dernière seconde, et c’est juste un grand soulagement d’obtenir une grosse victoire comme celle-ci et de passer à la semaine prochaine.

Genève (9-1) rendra visite à Bradley-Bourbonnais au deuxième tour le week-end prochain, alors que les Chaudronniers ont survécu à leur hôte Glenbrook North, 60-59, en double prolongation.

Dans les premières étapes de vendredi, il semblait qu’Oswego East (6-4) pourrait également pousser l’équipe locale sur le fil.

Le premier mélange d’exécution défensive des Wolves et de savoir-faire des équipes spéciales a fait taire la foule genevoise.

Même le superfan Gary « Et c’est une autre première à Genève » Sharp, portant un mégaphone pour claironner son appel signature depuis les gradins, était maman.

Oswego East y est pour beaucoup, bien sûr, en bloquant un botté de dégagement sur la première possession de Genève et en récupérant sur la ligne des 18 verges des Vikings. Cela a mis en place une passe de touché de 10 verges du quart-arrière agile d’Oswego East Jaylon Banks – qui a ouvert le match avec une course de 13 verges – à Kijana Caldwell avec 7:59 à faire au premier quart.

Un peu moins de trois minutes plus tard, les Wolves menaçaient à nouveau, alors que Kaelub Newman interceptait le quart-arrière genevois Sean Chambers et renvoyait le ballon sur 46 mètres au Geneva 6.

C’est alors que les Vikings ont concocté leur propre combo, bénéficiant de la pression de la ligne intérieure et de deux faux départs contre les Wolves. Oswego East a raté une tentative de placement de 33 verges, et tout à coup, les Vikings se sont enflammés.

« Nous nous sentions confiants », a déclaré le joueur de ligne défensif senior Stephen Kemp. « Nous nous sentons bien. »

Le «bon juju», pour emprunter une phrase préférée de l’entraîneur des Vikings Rob Wicinski, traduit à l’attaque, qui a visité la zone des buts sur cinq de ses six prochaines possessions.

Taormina marquant des courses de 1, 4 et 23 verges a marqué une connexion de touché de 20 verges de Chambers au receveur Ryan Skibinski, aidant Genève à 29 points sans réponse au deuxième quart.

La course de 23 verges de Taormina l’a vu balayer à droite et reculer à gauche grâce à un bloc astucieux du joueur de ligne offensive de réserve Bradley King, remplaçant Matt Pawlak, qui a quitté le match avec un dard.

King a reçu un salut personnel dans ce cas et à nouveau lorsque Taormina s’est déchaîné pour une course de touché de 75 verges pour ouvrir le troisième quart, qui a propulsé Genève à une avance de 36-7 avec le point après.

« La première chose que j’ai faite quand j’ai eu ça, c’est que je suis allé directement au banc où se trouvait la ligne, et je les ai félicités parce qu’ils l’avaient mérité », a déclaré Taormina. « Je ne l’ai pas mérité. Ce sont eux qui font leur travail, et je reçois juste la gloire.

La course de touché de 3 verges de Nik Wadsworth et une passe de touché de 49 verges de Banks à Devin Riley ont amené les Wolves à portée de frappe au troisième quart. Mais la stabilité de Genève faisait la différence.

Alec Keating et Nick Miller ont effectué des interceptions au quatrième quart alors que le joueur de ligne défensif junior de 6 pieds 4 pouces Collin Lee a utilisé son influence pour faire basculer plusieurs passes sur la ligne de mêlée.

« Il avait l’habitude de jouer la sécurité, donc il est très athlétique », a déclaré Kemp, qui a raté la deuxième mi-temps en raison d’une blessure à l’épaule, mais a déclaré qu’il serait bon pour le deuxième tour. « Il arrive juste et récupère le ballon. »

Idem pour Taormina, que ce soit sur un transfert direct de Chambers, un terrain ou tout autre moyen.

Les fans ont certainement apprécié l’affichage, mais la ligne offensive pourrait-elle avoir une bonne vue ?

« Nous essayons », a déclaré le réserve Adam Dahlberg, « mais il faut surtout garder les gars loin de lui. Leur défense a été très rapide ce soir.

GENÈVE 36, OSWEGO EST 19

Oswego Est 7 0 12 0 _ 19 Genève 0 29 7 0 – 36

PREMIER QUART

O – Caldwell 10 passe de Banks (coup de pied de Santillian), 7:59

DEUXIÈME QUARTIER

G – Taormina 1 run (coup de pied de Hines), 10:10

G – Col Skibinski 20 depuis Chambers (col Chambers), 6:08

G – Taormina 4 run (coup de pied de Hines), 3:44

G – Course de Taormina 23 (coup de pied de Hines), 0:12

TROISIÈME QUART

G – Course de Taormina 75 (coup de pied de Hines), 11:41

O – Wadsworth 3 run (run raté), 6:55

O – Riley 49 passe de Banks (passe ratée), 4:02

STATISTIQUES INDIVIDUELLES

PRÉCÉDENT – Oswego Est : Bailey 6-22, Wadsworth 3-9, Riley 1-3, Banks 11-(-1), Cahue 1-(-4). Totaux : 22-29. Genève: Taormina 42-282, Kemp 1-6, Bodine 4-3, Chambers 2-3, Friedel 1-0, Swanson 1-0. Totaux : 51-294. DÉPASSER – Oswego Est : Banques 15-30-2-273. Genève: Chambres 7-21-1-143. RÉCEPTION – Oswego Est : Riley 7-103, Allison 3-75, Bailey 2-56, Caldwell 2-27, Glende 1-273. Genève: Skibinski 4-82, Erdmann 3-61.

Infraction totale : Genève 437, Oswego Est 301.