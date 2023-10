Eric Woodyard et Paul GutierrezLecture de 5 minutes

Jahmyr Gibbs saute dans la foule après son premier TD à domicile Jahmyr Gibbs réussit un touché de 27 verges et saute dans la foule pour célébrer avec les fans des Lions.

DÉTROIT — Le Les Lions de Détroit ont battu les Raiders de Las Vegas 26-14, lundi soir, au Ford Field.

Le demi offensif recrue Jahmyr Gibbs a réalisé une performance exceptionnelle, amassant 189 verges et un touché sur 31 touches alors que Détroit a surmonté une défaite contre les Ravens de Baltimore et s’est amélioré à 6-2 cette saison. Las Vegas est tombé à 3-5.

Le demi défensif des Raiders Marcus Peters a réduit l’avance des Lions à deux points avec un choix six au début du troisième quart, mais Gibbs a répondu avec un touché de 27 verges trois possessions plus tard pour mettre définitivement le match de côté.

Lions de Détroit

Organisant leur premier match de lundi soir depuis 2018, les Lions ont rebondi après leur première défaite sur la route de la saison avec une victoire contre les Raiders devant une foule enthousiaste au Ford Field.

En entrant dans le match, le receveur des Lions Amon-Ra St. Brown était considéré comme douteux en raison d’une maladie, mais il a réussi à jouer et a terminé la soirée avec son 11e match en carrière avec 100 verges sur réception, dépassant Roy Williams pour le plus grand nombre de matchs de ce type par un Lion. au cours de ses trois premières saisons.

La soirée, cependant, appartenait à Gibbs puisque le choix n°12 au classement général du repêchage de 2023 a annoncé son arrivée sur une scène aux heures de grande écoute.

Achetez une performance exceptionnelle : Gibbs. Sans le vétéran porteur de ballon David Montgomery (côtes) pour la deuxième semaine consécutive, la recrue RB Gibbs a porté la charge avec 189 verges de mêlée. Il a terminé avec 152 verges au sol et 37 verges sur réception. Le match au sol des Lions a connu des difficultés au cours des deux semaines précédentes avec un total de 124 verges au sol combinées sur cette période. Rien qu’au premier quart-temps, Gibbs a réussi 11 touches, soit le plus grand nombre dans un premier quart-temps depuis Christian McCaffrey lors de la semaine 15 de la saison dernière.

Tendance troublante : L’intégration du receveur large Jameson Williams dans l’offensive continue d’être un travail en cours. Williams a laissé tomber une passe au premier quart et a également perdu 6 verges lors d’un jeu de fin de tour après avoir été touché par l’ailier défensif de Las Vegas Maxx Crosby. Williams, qui compte désormais trois passes décisives en trois matchs, a terminé avec deux attrapés pour 16 verges.

Répartition du QB : Jared Goff a complété des passes vers huit cibles différentes, avec une fiche de 26 sur 37 avec 272 verges par la passe et un touché. Il a cependant lancé un pick-six au troisième quart. Goff a continué à utiliser l’ailier rapproché Sam LaPorta, lui lançant un touché de 18 verges au deuxième quart. Au cours des deux dernières saisons, Goff a lancé 16 passes de touché dans des bouts serrés, ce qui est le deuxième plus grand nombre de la ligue derrière Patrick Mahomes (22) au cours de cette période.

Prochain jeu: chez Chargers (16 h 05 HE, dimanche 12 novembre)

AP Photo/Paul Sancya

Raiders de Las Vegas

Le retour du quart-arrière Jimmy Garoppolo n’a pas réussi à enflammer l’offensive des Raiders alors qu’ils ont perdu leur deuxième match consécutif pour tomber à 3-5.

L’offensive de Garoppolo était si anémique, qui avait raté les 2½ matchs précédents en raison d’une blessure au dos, que Détroit a battu Las Vegas 486-157. En effet, c’est la défense souvent ridiculisée qui a maintenu les Raiders dans le match, au moins jusqu’à ce que les Lions ouvrent le match au quatrième quart. Les Raiders ont une petite semaine avant d’affronter les Giants de New York à domicile.

Décrivez le jeu en deux mots : Un retour à la maison malheureux. Crosby, qui a fait don d’un million de dollars au département des sports de son alma mater de l’est du Michigan, s’est montré à son retour à Motor City avec de nombreuses pressions et une récupération par strip and fumble, mais cela n’a pas suffi à faire pencher la balance en faveur des Raiders.

Tendance prometteuse : La défense a fait trois points à retenir. Un échappé récupéré par le secondeur Robert Spillane, un pick-six par Peters et un échappé récupéré par le rusher de bord Crosby ont maintenu les Raiders dans le match, même si l’INT de Peters était le seul turnover forcé à donner des points aux Raiders.

Répartition du QB : Bien sûr, Garoppolo a raté 2 matchs et demi en raison d’une commotion cérébrale et d’une blessure au dos, mais le quart-arrière, dont le principal argument de vente lors de sa signature avec Las Vegas était sa familiarité avec le programme et son pedigree gagnant, n’a pas l’air à l’aise. Considérez ses statistiques en première mi-temps : 3 passes sur 8 pour 31 verges sans complétion vers un receveur large et une interception dans la zone des buts pour une note de passeur de 9,9.

Statistiques Next Gen époustouflantes : Peters n’est que le troisième joueur de l’histoire de la NFL avec un choix de six pour quatre équipes différentes, rejoignant Deion Sanders et Terrell Buckley. Peters a réussi deux choix de six avec les Chiefs de Kansas City, deux avec les Rams de Los Angeles et deux autres avec les Ravens avant son 75 verges avec les Raiders à Detroit. En fait, il a six retours INT en carrière d’au moins 50 verges, égalant Darren Sharper au deuxième rang de l’histoire de la ligue (Sanders en a eu sept).

Prochain jeu: contre les Giants (16 h 25 HE, dimanche)