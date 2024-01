La performance exceptionnelle de Donovyn Hunter élève les femmes de l’État de l’Oregon au-dessus du Colorado, numéro 3, et prépare le terrain pour la célébrité

Quand cela s’est échappé – le jeu, l’opportunité – Donovyn Hunter a dépassé l’un des défenseurs les plus tenaces du Pac-12, a atteint le bord et a effectué un lay-up.

Puis elle a recommencé.

Et encore.

Hunter a marqué trois fois en moins de deux minutes, changeant la dynamique du plus grand match de la saison pour les femmes de l’Oregon State.

“C’était la fin du match”, a déclaré l’entraîneur Scott Rueck.

Les Beavers, classés 25e, ont battu le Colorado, numéro 3, 68-62 vendredi, éliminant solidement une équipe qui avait ouvert la saison avec une victoire sur LSU, classé numéro 1, et qui s’était placée dans la course au titre national.

Il s’agissait de la première victoire de l’OSU contre un adversaire parmi les cinq premiers depuis la victoire contre les Ducks de Sabrina Ionescu, deuxièmes, en 2019. Et ces castors l’ont fait moins de 24 heures après que les hommes de l’OSU ont assommé le n°9 de l’Arizona. Soudain, Corvallis est Upset City.

Mais vendredi, c’était aussi la nuit où Hunter, le meneur de première année de Medford, était véritablement arrivé pour le programme de Rueck.

“C’est une grande joueuse”, a déclaré Rueck, “et elle le comprend maintenant. Je pense qu’elle croit et comprend qui elle est et peut affronter les meilleurs.

Hunter était un membre célèbre de cette classe de recrutement de l’OSU. Après que des blessures au genou l’aient limitée tout au long de ses études secondaires, elle a mené South Medford au match pour le titre de classe 6A au printemps dernier. Et même si elle s’est imposée comme meneuse de jeu titulaire des Beavers, sa saison a naturellement connu des hauts et des bas et elle a partagé son temps à ce poste avec sa camarade de première année Kennedie Shuler.

Lors des deux matchs précédents des Beavers, la victoire du week-end dernier à Cal et la défaite à Stanford, Hunter n’a pas réussi à marquer, ratant les huit tirs qu’elle a tentés et commettant quatre revirements.

Mais face au meneur du Colorado Jaylyn Sherrod, que Rueck appelait « le joueur le plus rapide d’Amérique », les Beavers avaient besoin de la vitesse et de la ténacité de Hunter.

Avant le match, la junior de l’Oregon State, Talia von Oelhoffen, a déclaré qu’elle avait dit à l’étudiant de première année : « C’est votre jeu. »

C’était, en fait, son jeu d’évasion.

Qu’est ce qui a changé?

“Je pense changer d’état d’esprit”, a déclaré Hunter. « Et je pense que tous les membres de notre équipe l’ont fait. Avoir confiance les uns dans les autres pour gagner un match. Tu dois croire.”

Ce ne sont pas seulement ces trois lay-ups qui ont eu lieu alors que l’Oregon State était sous le choc, mené par 10 au début de la deuxième période, bien qu’ils aient réussi une course de 12-2 qui a effacé l’avance du Colorado et a mis les Beavers en position de prendre une avance qu’ils n’avaient jamais abandonné.

C’était sa défense contre Sherrod, sprintant dans la peinture après un certain nombre des 19 revirements des Beavers pour empêcher la vedette du Colorado d’atteindre le bord.

Hunter a marqué un sommet en carrière de 16 points – égalant von Oelhoffen pour le record du match – mais peut-être le plus impressionnant a-t-il joué 36 minutes et n’a commis de turnover qu’à 1:14 de la fin du match.

Et lorsque son tir est devenu froid – elle a raté ses six derniers tirs – sa distribution a repris. Trois de ses quatre passes décisives ont eu lieu en seconde période.

L’étudiant de première année des Beavers ne s’est pas contenté d’affronter Sherrod. Elle l’a surpassée. Aussi simple que cela.

Un observateur novice qui aurait regardé vendredi aurait supposé que Hunter était un meneur vétéran des Beavers. Le leader incontesté de cette équipe en plein essor.

Cela viendra, et peut-être plus tôt que quiconque ne le pensait.

Si elle réussit ainsi lors des 18 matchs des Beavers dans sa carrière, que pourrait lui réserver l’avenir ?

« Lors des derniers matchs que nous avons disputés, a déclaré Hunter, j’ai certainement commis des erreurs. En tant qu’étudiant de première année, vous traversez beaucoup de choses aléatoires et vous devez apprendre de vos erreurs, qu’il s’agisse de revirements, de non-exécution ou de tout ce à quoi vous pouvez penser.

Mais Hunter a maintenant montré de quoi elle est capable, tout comme les Castors. Ils se sont faufilés dans le Top 25 avec leur fiche de 15-3 la semaine dernière. Avec l’arrivée du n°16 de l’Utah à Corvallis dimanche, Hunter et OSU ont tous deux une chance de grimper beaucoup plus haut et de monter sur la scène nationale.

Rueck pense que son équipe est prête.

“J’ai l’impression que tout est en place pour cette équipe”, a-t-il déclaré.

Plus tard, il a ajouté : « Pourquoi ne penserais-je pas que nous puissions jouer avec n’importe qui ? … Ils ont montré tous les signes et ils possèdent tout l’intangible que nos grandes équipes ont eu. Maintenant, ils ont acquis suffisamment d’expérience pour battre la troisième équipe du pays.

Peut-être qu’une partie de cette confiance venait aussi du fait de voir son meneur de première année à son meilleur.

— Bill Oram a rapporté de Corvallis.

