La performance éducative s’améliore chez Anson, Rogers | Actualités, Sports, Emplois

Des progrès ont été réalisés dans l’éducation globale dans les écoles élémentaires Anson et Rogers du district scolaire communautaire de Marshalltown. La directrice de l’enseignement, Shauna Smith, a présenté l’amélioration au conseil scolaire lors de la réunion ordinaire du lundi.

La nécessité d’améliorations est basée sur le profil de performance scolaire de l’Iowa (ISPP), qui est un rapport de performance global. L’ISPP fait partie de la loi Every Student Succeeds Act (ESSA) et est administré par le ministère de l’Éducation de l’Iowa.

Le score ISPP global d’Anson était de 43,54 et celui de Rogers de 42,7. La moyenne de l’État est de 54,65.

Pour remédier à la situation, des représentants du ministère de l’Éducation de l’Iowa (IDE) et de la Central River Area Education Agency effectuent des visites mensuelles pour garantir l’amélioration de l’éducation des élèves. Des visites ont déjà eu lieu en août et septembre. La commune dispose de trois ans pour procéder aux changements nécessaires.

« Quand ils sont arrivés et ont effectué les visites et les audits, il y avait un bateau rempli de personnes, 15, 20 personnes », a déclaré le surintendant Theron Schutte.

Les visites se poursuivront chaque mois jusqu’à la fin de l’année scolaire, soit mai 2024. Smith a déclaré que les visites auront lieu dans chaque école pendant trois heures et demie à quatre heures chacune.

« J’espère qu’à la fin de cet exercice, au cours des neuf mois, nous serons en mesure de constater de nombreux progrès », a déclaré Smith.

Pour la première fois de sa carrière, Schutte a déclaré que l’IDE avait tenté d’obtenir le statut des écoles et souhaitait les aider, plutôt que de simplement les étiqueter et de laisser au district le soin de le déterminer.

« Ils ont examiné l’état actuel, ont proposé des recommandations et ont engagé quelqu’un à rester chez Rogers et Anson », a déclaré Schutte.

Le surintendant a demandé à Smith de parler brièvement du programme de mathématiques. Elle a déclaré que le département d’État avait proposé de payer 750 000 $ pour l’adoption d’un nouveau programme de mathématiques et avait reçu l’offre par écrit.

« C’est la première fois que j’entends le ministère proposer de payer pour l’adoption, et ce sera peut-être la dernière fois », a déclaré Smith.

D’ici la fin de l’année scolaire 2024-25, l’objectif est d’avoir des élèves en train de lire, des enseignants formés à un enseignement spécifique et ayant suivi un encadrement, une mise en œuvre de pratiques fondées sur des données probantes et bien plus encore.

« Nous sommes toujours très prudents et tout au long du processus pour protéger la confidentialité de nos enseignants et le soutien dont ils ont besoin pour grandir et ne pas donner l’impression que cela semble évaluatif », a déclaré Smith. « Nous voulons nous assurer de conserver le personnel de haute qualité dont nous disposons dans ces bâtiments, et nous faisons un travail incroyable. Je pense que l’étiquette « complète » peut être dure pour le moral et nous voulons nous assurer que nous continuons à nous développer mutuellement. Je pense que nos étudiants en bénéficieront.

Le directeur d’Anson, Ronnie Manis, s’est dit fier des améliorations apportées par ses élèves jusqu’à présent. Il a déclaré que l’un des principaux facteurs était les conditions d’apprentissage. Ils devaient s’assurer que les étudiants savaient exactement ce qu’on leur demandait, et le personnel, a déclaré Manis, a fait un excellent travail à cet égard.

« Nous avons ainsi constaté un succès immédiat », a-t-il déclaré. « L’année dernière, nous sommes passés d’en dessous de la moyenne de l’État dans toutes les catégories à au-dessus dans toutes sauf une. Nous avons constaté des augmentations à deux chiffres.

Bonnie Lowry, membre du conseil d’administration, a déclaré que c’était une opportunité de créer une communauté d’apprentissage professionnel qui apprend ensemble en travaillant avec des étudiants dont les besoins sont différents.

« Je pense que la chose la plus difficile à faire est d’approfondir et de trouver ces compétences spécifiques », a déclaré Lowry. « Cela prend du temps et des efforts. »

Dans les autres affaires, le conseil :

• Approbation des audiences publiques du 16 octobre pour l’adoption du plan pour la salle sécurisée des tornades et l’aile d’enseignement professionnel et technique de l’école secondaire de Marshalltown.

Contactez Lana Bradstream au 641-753-6611 ext. 211 ou [email protected].







