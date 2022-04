La performance du Super Bowl a inspiré Kenny Chesney pour sa nouvelle tournée, dit-il

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Kenny Chesney sait tout sur un mur du son. Il en crée un à chacun de ses concerts.

Ainsi, lorsque la superstar de la musique country s’est tenue au SoFi Stadium du Super Bowl en février, il n’a pas pu s’empêcher de penser à la date à laquelle sa tournée « Here And Now » arriverait sur les lieux le 23 juillet.

« Le Super Bowl est l’une des soirées les plus excitantes de l’année, peu importe ce que vous aimez », déclare Chesney, un fan de football enragé ainsi que l’un des artistes les plus vendus de ce siècle, quel que soit le genre. « Mais étant un nouveau stade, LA, ces équipes, c’était une convergence de tout. Nous nous sommes éclatés, en le regardant, en étant ensemble. Ne sous-estimez pas le pouvoir d’être ensemble – surtout lors d’une grande soirée – et tout le monde manqué cela plus qu’ils ne le savaient même. Donc, oui, c’était intense de la meilleure façon. «

C’est l’atmosphère à laquelle Chesney s’attend pleinement lorsqu’il lance la tournée le 23 avril au Raymond James Stadium de Tampa. Ses concerts font salle comble dans les stades de la NFL, mais à cause de la pandémie de COVID-19, cela fait trois ans que la plupart des villes n’ont pas accueilli sa tournée. L’ambitieuse tournée à venir comprend 18 pièces dans 16 stades de la NFL et deux arènes de la MLB, ainsi qu’un tas de petites salles.

« Et je pense que notre public sera tout aussi intense et dynamique dans une version différente de la même manière », note-t-il à propos de l’arrêt SoFi – bien qu’il puisse très probablement ressentir la même atmosphère dans l’un des 39 lieux de tournée. « Nous étions censés faire partie de la première série d’émissions (en 2021), ce qui est une bonne chose à faire. Puis le monde s’est arrêté. Maintenant, nous allons reprendre cela, et si je sais que le sud de la Californie foule qui a emballé le Rose Bowl, ça va être fou. »

Bien que Chesney n’ait pas tourné, il a été très occupé à écrire et à enregistrer de la musique – toujours avec un œil sur le retour sur la route pour le partager. L’annulation des concerts de 2020 et 2021 a été douloureuse pour tous les artistes, naturellement, et Chesney a insisté sur le fait que les spectacles de cette année ne seront pas limités musicalement, dans leur mise en scène et, surtout, dans la fréquentation.

En effet, à Tampa, les organisateurs ont ouvert plus de sièges à plusieurs reprises ; c’est un spectacle qui a été mis en vente 932 jours avant que Chesney ne monte sur scène

« Lorsque nous avons pris la décision de ne pas sortir l’année dernière, c’était parce qu’il y avait trop de billets vendus – et je ne voulais pas être dans la situation où des gens qui avaient conservé leur siège se faisaient dire : « Ouais, eh bien, vous ne pouvez pas venir », dit-il. « No Shoes Nation est un endroit cohésif ; une partie du plaisir réside dans la façon dont les gens qui vivent dans ces chansons se réunissent. Vous pouvez les entendre dans les parkings talonner ; vous les voyez alignés pour l’ouverture des lots. Je n’ai pas Je ne voulais pas sortir tant que tout le monde ne pouvait pas en faire partie. Pas le maximum que nous pouvions entrer, mais chaque personne qui voulait être là.

« Tant que j’ai attendu … ils ont attendu aussi longtemps. Donc, aucun No Shoes Nationer n’est resté. Vous voulez rocker avec nous? Allez. Nous sommes là. Nous sommes prêts . Voyons à quel point nous pouvons faire du bruit, à quel point nous pouvons nous amuser et combien de souvenirs nous pouvons créer chaque nuit. »

Cela fait longtemps qu’il n’a pas passé ces nuits avec des milliers et des milliers de fans. Lorsque leurs voix se rejoignent à la sienne, cela donne l’impression d’une fête communautaire. Pourtant, ces concerts sont également animés par le lieu : à la fin de presque chaque chanson, l’explosion d’acclamations rappelle le bruit généré lorsque l’équipe locale marque un touché.

Peu importe où Chesney atterrit, de la Floride à Foxboro, de Minneapolis aux Meadowlands, cet environnement se répète.

Mais alors ce n’était pas le cas. Depuis plus de deux ans.

« Vous faites ce que vous faites », explique Chesney, qui sera rejoint par le super groupe country Old Dominion, Carly Pearce et Dan et Shay pendant une grande partie de la tournée.

« Quand vous ne pouvez pas jouer pour les fans, qui ne sont vraiment que des amis à ce stade, que nous nous rencontrions ou non – c’est en grande partie pour cela que nous les appelons No Shoes Nation – je me tourne toujours vers la musique. C’était frustrant de ne pas pouvoir jouer ces nouvelles chansons pour les gens, et nous en avons quelques-unes dans le spectacle, mais je veux que ce soit une surprise, donc mettre la setlist ensemble a été difficile. Mais travailler sur les nouvelles chansons et avoir le temps de vraiment obtenir les commentaires , écoutez ce que cet album signifiait pour les gens, c’était incroyable de voir à quel point la réponse était forte pour des chansons comme « Here And Now ».

Mais même la valse « Knowing You », ça me dit que les gens écoutent vraiment ces albums, utilisent vraiment la musique pour les aider à surmonter le fait de ne pas être ensemble aussi. »

« Je n’aurais jamais pensé que cette musique ferait ça, je peux en dire autant. Mais je suis tellement content que ce soit le cas. »