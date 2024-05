La performance du « Roi Lion » de North West ajoute un carburant majeur au débat sur le « Nepo Baby »

North West s’est lancée par inadvertance dans le discours du « bébé népotisme » le week-end dernier après que sa performance dans un concert du « Roi Lion » de Disney ait attiré un réponse fulgurante en ligne.

La fille de 10 ans de Kim Kardashian et Ye (le rappeur anciennement connu sous le nom de Kanye West) est apparue dans le rôle d’un jeune Simba ayant changé de sexe dans « Le Roi Lion 30e anniversaire – Un concert live-to-film ». Les acteurs Billy Eichner, Jennifer Hudson et Jeremy Irons figuraient également dans le spectacle, qui s’est déroulé vendredi et samedi au Hollywood Bowl de Los Angeles. et a été enregistré pour un futur spécial Disney+.

Dans le cadre de sa performance, West a chanté l’une des chansons les plus connues du film, « I Just Can’t Wait to Be King », entourée d’une troupe de danseurs habillés en guépards, zèbres et autres animaux vibrants.

Même si elle aurait dessiné une standing ovation du public du Hollywood Bowl, son interprétation de la chanson a été accueillie avec moins d’enthousiasme en ligne après clips vidéos a commencé à faire surface sur réseaux sociaux. Sans surprise, beaucoup se sont empressés de la qualifier de « bébé népo », suggérant que son casting était simplement le sous-produit du fait d’avoir des parents célèbres.

Regardez ci-dessous un reportage de « Entertainment Tonight » sur la performance du « Roi Lion » de North West.

« Tout artiste ou parent d’un jeune artiste qui a passé des années à se former au théâtre, à la danse et au chant peut être vraiment très profondément offensé par ce choix de casting… », a déclaré le chanteur et scénariste Nick Atkinson. a écrit sur Instagram.

Actrice et ancienne animatrice de talk-show Rosie O’Donnell ressenti de la même manièrequalifiant la performance de « tragique à tous les niveaux ».

D’autres, cependant, réservaient leurs critiques les plus sévères au costume de West, qui, selon les gensn’a pas été créé par la designer Marina Toybina ― qui a équipé la plupart des acteurs restants de la série ― mais par ERLune marque basée dans le quartier de Venice à Los Angeles.

« Le costume de North West semble également incroyablement déplacé », a déclaré une personne a écrit sur X, anciennement Twitter. « Les costumes du Roi Lion sont si beaux et complexes, et elle se promène avec un sweat à capuche jaune. »

J’en ai ajouté un autre: «Je suis tout à fait favorable aux opportunités pour les bébés nepo. Mais un enfant de théâtre assidu méritait ce rôle. Elle portait même un sweat à capuche et des pantoufles.

Image ouverte modale Kim Kardashian et sa fille North West en 2023.

C’est probablement le nord-ouest ― qui est apparu sur l’album de son père « Vultures 1 » plus tôt cette année – a fait face à des difficultés étant donné à quel point le « Roi Lion » est apprécié en tant que bien culturel. L’original Film d’animation de 1994 a été un succès critique et commercial, et ce fut adapté en comédie musicale pour Broadway trois ans plus tard, remportant six Tony Awards.

En 2019, « Le Roi Lion » a reçu le traitement de remake photoréaliste mettant en vedette les voix de Donald Glover et Beyoncé. Bien que ce film ait reçu des critiques mitigées, il a néanmoins été un succès au box-office. Une préquelle cinématographique, « Mufasa : Le Roi Lion« , a été annoncé le mois dernier et marquera les débuts au cinéma de Blue Ivy Carter, la fille de 12 ans de Beyoncé et Jay-Z.

Bien que Kardashian n’ait pas répondu publiquement aux critiques formulées contre North, le jeune artiste a été applaudi. par l’acteur Jason Weaverqui a fourni la voix du jeune Simba dans la version animée du « Roi Lion » en 1994.