La performance du frère de Kiara Advani, Mishaal, lors de sa cérémonie de sangeet devient virale, les internautes réagissent

Les photos et vidéos de mariage des jeunes mariés Sidharth Malhotra et Kiara Advani font actuellement surface sur Internet et les fans ne peuvent pas rester calmes. Le couple s’est marié à Jaisalmer, au Rajasthan, le 7 février.

Vendredi, le frère de Kiara, Mishaal Advani, a partagé une vidéo de sa performance lors de leur cérémonie de sangeet. Mishaal a tagué sa sœur et son jiju Sidharth Malhotra sur son message et l’a sous-titré, “Teri Aankhon Se Yaad Aya Meri Baaton Mein Pyaar”.





Dans la vidéo, on pouvait voir Mishaal enfiler une veste en velours noir avec une chemise assortie. Peu de temps après avoir laissé tomber la vidéo, les amis et les fans de Sid-Kiara ont inondé la section des commentaires de cœurs rouges et d’émoticônes de feu. Kiara a réagi à la vidéo de Mishaal avec une émoticône de cœur rouge. a écrit: “Wow wow wow trop bien.”

« Je l’ai tué mish », a commenté un utilisateur. Après leur cérémonie de mariage intime, Sid et Kiara sont allés sur Instagram et ont publié leurs photos de mariage de rêve avec leurs fans. ont toujours été discrets sur leur relation. Ils n”ont ni accepté ni nié les rumeurs de rencontres. Sidharth et Kiara sont apparemment tombés amoureux lors du tournage de `Shershaah`, qui a été publié en 2021.Depuis que Sidharth et Kiara ont partagé leur look de marié et mariée, les fans ont été impressionnés par la joie et la beauté du couple.

Après leur grand mariage, Sidharth et Kiara se sont rendus à Delhi, où le couple a organisé une réception pour des amis proches et des membres de la famille au Leela Palace le 9 février. Et il est rapporté que le duo organisera une grande réception de mariage pour leurs amis de l’industrie. et sa famille le 12 février.

La deuxième réception du duo doit avoir lieu à l’hôtel St. Regis de Mumbai le 12 février. L’extravagante cérémonie d’après-mariage débutera à partir de 20h30.

Fait intéressant, la carte d’invitation pour la fonction a été divulguée en ligne. La carte présente la photo souriante de Sidharth et Kiara de leur mariage. Il mentionne les détails tels que la date, l’heure et le lieu. Ce sera une grande affaire, car de nombreuses stars et industriels de Bollywood sont attendus à la réception. Karan Johar, Shahid Kapoor, Manish Malhotra, Shah Rukh Khan, Varun Dhawan, Akshay Kumar, Parineeti Chopra, Juhi Chawla, Anil Kapoor, Ajay Devgn et Rakul Preet Singh, entre autres, sont susceptibles de marquer leur présence à la fonction.

Sidharth et Kiara sont sortis ensemble pendant quelques années, avant de se marier. Cependant, ils sont toujours restés discrets sur leur relation. Les deux sont apparemment tombés amoureux lors du tournage de leur film Shershaah, sorti en 2021. (Avec les entrées de l’ANI)



