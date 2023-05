La performance d’Isiah Pacheco au Super Bowl est encore plus impressionnante

Isiah Pacheco a fait sa marque lors de sa saison recrue, la couronnant avec une solide performance au Super Bowl. De nouveaux détails devraient faire en sorte que les fans l’apprécient encore plus.

En 2022, les Chiefs de Kansas City ont prouvé que, bien qu’ils soient une équipe talentueuse dirigée par des vétérans familiers, ils peuvent continuer à ajouter de jeunes talents qui contribuent de manière significative à la propagation de leur succès dynastique.

En 2023, c’était Skyy More et Isiah Pacheco, qui ont tous deux marqué des touchés lors de la victoire du Super Bowl contre les Eagles. Une recrue n’avait pas marqué de touché dans le grand match depuis Sony Michel il y a quatre saisons, et seulement huit recrues avaient marqué des touchés au Super Bowl depuis la saison 2000 avant Moore et Pacheco.

Moore n’a été utilisé qu’une seule fois, ayant une passe lancée pour un touché de quatre verges. Pacheco, d’autre part, faisait partie intégrante du plan de match des Chiefs lors du Super Bowl 57. Il a reçu 15 courses et a amassé 76 verges et un touché.

C’est impressionnant en soi, mais les dernières informations sur la performance la rendent encore plus appréciable.

Isiah Pacheco s’est blessé pour le Super Bowl 57

Kristian Dyer de Rutgers Wire a rapporté que Pacheco’s la performance au Super Bowl 57 est venue avec une main cassée et un labrum déchiréce qui le rend d’autant plus impressionnant.

L’os cassé est survenu lors du match pour le titre de l’AFC deux semaines plus tôt et a été opéré pour le réparer une semaine après la fin de la saison.

Pacheco a pris un bon départ à KC et a gagné le respect et l’adoration des gens de sa ville natale, car ils lui ont organisé un défilé personnel du Super Bowl dans le New Jersey il y a quelques semaines à peine.

Ses blessures de fin de saison sont un microcosme du poste dans son ensemble. Les porteurs de ballon ne durent pas longtemps dans la NFL parce que c’est une position brutale qui a tendance à être victime d’intimidation semaine après semaine. Ils ne reçoivent aucune des protections dont bénéficient les quarterbacks de nos jours et on leur demande de jeter leurs corps dans des piles de mêlée.

Si Pacheco peut jouer à travers ce genre de douleur, cependant, il durera peut-être un peu plus longtemps que le RB moyen.