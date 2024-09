La performance désastreuse de Biden lors du débat est une leçon pour Harris et un avertissement pour Trump

WASHINGTON — Le premier signe de problème est apparu avant même le début du débat.

« Comment allez-vous, les amis ? », a demandé le président Joe Biden en montant sur scène. Sa voix était rauque et ténue, ses mouvements étaient raides. « Je suis content d’être ici. Merci. »

C’était un aperçu peu propice de ce qui allait devenir une nuit historique. Le premier et le dernier débat entre Biden et Donald Trump a déclenché une réaction en chaîne menant à la vice-présidente Kamala Harris remplacement Biden en tête du ticket démocrate. Elle aura sa propre chance de se faire remarquer mardi, lorsqu’elle affrontera Trump lors d’un autre débat. Elle s’est regroupée pour se préparer avec son équipe, avec l’intention de maintenir l’élan qui a donné un nouveau souffle aux chances des démocrates cette année.

Trump, dans une récente interview avec un animateur de radio du New Hampshire, a déclaré qu’il était prêt à affronter Harris après sa rencontre avec Biden.

« Il n’était pas bon », a déclaré Trump. « J’espère qu’elle ne sera pas bonne non plus. »

Retour sur le débat du 27 juin cours pour Harris et des avertissements pour Trump, dont les divagations et les incohérences occasionnelles ont été éclipsées par les faux pas de Biden.

Le premier obstacle est de comprendre l’optique de l’événement.

Depuis que Richard Nixon a perdu le premier débat présidentiel télévisé face à John F. Kennedy en 1960, les experts politiques les ont traités comme des spectacles visuels. Biden était pâle sur scène et il semblait hébété, la bouche légèrement ouverte, lorsque Trump parlait.

« Nous vivons dans une société Instagram, Facebook et TikTok », a déclaré Michael LaRosa, ancien porte-parole de la première dame Jill Biden. « Les images comptent. »

Selon LaRosa, Harris doit être prête à tout moment, car les images d’elle réagissant aux commentaires de Trump peuvent être aussi puissantes que lorsque c’est son tour de parler. Sa présentation sera scrutée de près car elle est moins connue que celle de Trump, ce qui signifie que les Américains n’ont pas encore pris position à son sujet.

Biden a également eu du mal à défendre lucidement son programme ou à lancer des attaques solides contre Trump.

Par exemple, lors d’une question sur l’économie, Biden a commencé à parler de la façon dont le pays pourrait investir dans l’éducation et les services sociaux si les riches étaient taxés plus lourdement. Mais il a perdu le fil de ses pensées et a baissé les yeux vers son pupitre. Lorsqu’il a relevé les yeux, il a dit de manière inexplicable : « Regardez, nous avons finalement vaincu Medicare. »

Il n’avait plus de temps. « Merci, président Biden », a déclaré Jake Tapper, l’un des modérateurs.

Alors que la caméra captait Biden, l’air perplexe face à sa propre réponse, Trump a bondi. « Il l’a battu à mort. Et il est en train de détruire Medicare. »

Le sujet suivant était l’avortement, une question galvanisante pour les démocrates après que la Cour suprême des États-Unis a annulé l’arrêt Roe v. Wade.

Trump a pris la parole en premier, affirmant que l’élimination du droit national à l’avortement était « quelque chose que tout le monde voulait ».

« Tous les juristes du monde entier, les plus respectés, voulaient que cette loi soit rétablie dans les mains des États. C’est ce que j’ai fait », a-t-il déclaré. « Aujourd’hui, les États s’en occupent. »

La réponse était fausse et évasive, Trump essayant à la fois de s’attribuer le mérite de la victoire historique du mouvement anti-avortement et d’esquiver la colère suscitée par le résultat.

La réponse de Biden a commencé de manière succincte.

« Ce que vous avez fait est terrible », a-t-il déclaré, ajoutant qu’il était « ridicule » de suggérer qu’il y avait un consensus autour de l’abandon de l’arrêt Roe v. Wade. Biden a déclaré que le point de vue de Trump revenait à dire que « nous allons rendre les droits civiques aux États, laisser chaque État avoir une règle différente ».

Biden a ensuite pris une direction inattendue, peut-être motivé par le soutien de Trump à des exceptions à l’interdiction de l’avortement en cas de viol. Il a évoqué les inquiétudes de Trump concernant les crimes commis par les migrants, puis a déclaré que « de nombreuses jeunes femmes sont violées par leur belle-famille, par leur conjoint, leurs frères et sœurs ».

« Et quand ces femmes tombent enceintes, elles ne peuvent rien y faire », a déclaré Biden. « Et ils essaient de les arrêter lorsqu’elles franchissent les frontières des États. »

Paul Begala, un stratège démocrate chevronné, a qualifié la réponse de Biden de bizarre.

« Il a pris son sujet le plus fort », à savoir l’avortement, « et a parlé de son sujet le plus faible », la sécurité aux frontières.

Ils en étaient à 15 minutes d’un débat de 90 minutes et, a déclaré Begala, « Mon téléphone explosait de SMS d’autres stratèges démocrates qui disaient : « Oh mon Dieu, c’est fini ». »

Après que Biden a trébuché sur une réponse sur l’immigration, Trump a répondu par des moqueries.

« Je ne sais pas vraiment ce qu’il a dit à la fin de cette phrase », a-t-il dit. « Je ne pense pas qu’il sache non plus ce qu’il a dit. »

Alors que le débat était toujours en cours, la Maison Blanche a déclaré que Biden souffrait d’un rhume. Et dans les jours qui ont suivi, Biden a déclaré qu’il avait dû faire face au décalage horaire dû à ses voyages à l’étranger.

Mais le mal était fait. Biden avait déjà du mal à convaincre les électeurs qu’il pourrait rester président jusqu’à 86 ans, l’âge qu’il aurait à la fin de son second mandat. Il venait de confirmer les pires craintes du pays quant à son aptitude à exercer ses fonctions.

Begala a déclaré que la relative jeunesse de Harris – elle aura 60 ans le mois prochain – est un énorme avantage, en particulier lorsque Trump a 78 ans.

« Chaque jour où elle se réveille et qu’elle n’a pas 81 ans, elle fait une rupture avec Biden », a-t-il déclaré.

Trump ne manque pas de vulnérabilités dans les débats. Il est énergique mais hyperbolique et souvent malhonnête. Il divague parfois sur ses griefs, ce qui pourrait divertir ses fidèles fans lors de rassemblements politiques, mais ne convient pas à un débat en tête-à-tête.

L’ancien président Bill Clinton avait son propre conseil pour affronter Trump : montrer qu’il ne pense qu’à lui-même.

« La prochaine fois que vous l’entendrez, ne comptez pas les mensonges, comptez les « i » », a-t-il déclaré lors de la Convention nationale démocrate.