La vedette de Ranbir Kapoor-Alia Bhatt, Brahmastra, a créé un buzz sur les réseaux sociaux bien avant sa sortie. Il a été embourbé dans la controverse et Twitter a souvent vu des campagnes de boycott pour le film d’Ayan Mukerji. Maintenant qu’il est enfin sorti sur les écrans, il a reçu un sac mitigé de critiques du grand public sur Twitter. Dans l’ensemble, le film a reçu des réponses positives. Pour de nombreux utilisateurs de Twitter, la performance de Mouni Roy dans le film a été une révélation.

[Spoilers ahead]

Junoon de Mouni Roy a rappelé à certaines personnes ses rôles à la télévision. Les fans sont, inutile de le dire, enthousiasmés. Beaucoup d’entre eux ont également parlé de son calibre d’actrice au profit des “haineux”. Si vous n’en avez pas encore entendu parler, Shah Rukh Khan fait également une apparition surprise dans le film.

Les gens sont choqués et étonnés de voir #MouniRoy dans #Brahmastra

Le moi et tous les autres qui ont regardé #Naagin 1 – 2 et ses projets “Yeh toh Hona hi tha”

PERSONNE NE PEUT S’APPROCHER DES LOOKS FACIAL REVENGE DE MOUNI ROY

Ses yeux parlent

Naagin Brahmastra pic.twitter.com/9N23HN4Rea

— Fan d’Anushka Sen (@Sen1stFan) 10 septembre 2022