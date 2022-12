La performance de la Mercedes-AMG S63 E 2023 est un VHR puissant

Les PHEV arrivent, les PHEV arrivent ! Mercedes-AMG se penche sur la technologie hybride rechargeable pour ses dernières et plus grandes créations. Nous avons déjà vu des versions E Performance de la GT 4 portes et de la Classe C. Maintenant, il est temps que le vaisseau amiral arrive à la fête.

Mercedes a dévoilé lundi la Mercedes-AMG S63 E Performance 2023. Son groupe motopropulseur combine un moteur à essence V8 biturbo de 4,0 litres et un moteur électrique sur l’essieu arrière pour générer une puissance nette de 791 chevaux et 1 055 lb-pi de couple. C’est une figure de camion lourd juste là. Cependant, contrairement aux camions lourds, le S63 est conçu pour la performance. Toute cette poussée conduit à un temps de 0 à 60 mph de seulement 3,2 secondes, ce qui est un véritable territoire de supercar.

La performance de la Mercedes-AMG S63 E 2023 dépasse 1 000 livres-pied de couple Voir toutes les photos



Tout comme les GT 4 portes et Classe C AMG avant elle, la S63 emboîte le moteur électrique avec un différentiel électronique à glissement limité et sa propre transmission à deux vitesses. Le moteur à essence se boulonne à une transmission automatique à neuf rapports et, à lui seul, le V8 produit 603 chevaux et 664 lb-pi. Les connexions mécaniques garantissent que le moteur électrique peut fournir de la puissance à l’un ou l’autre des essieux selon les besoins, bien qu’à seulement 13,1 kilowattheures, cette grande berline de luxe ne soit pas susceptible de fournir une tonne d’autonomie électrique uniquement.

Stylistiquement, la S63 ne s’éloigne pas trop du reste de la famille Classe S. Il y a un nouveau carénage avant pointu avec un peu plus d’agressivité autour des barrages d’air, en plus de la calandre Panamericana spécifique à AMG avec des ailettes verticales. Comme tous les autres modèles AMG brutaux, un ensemble de quatre sorties d’échappement trapézoïdales réside à l’arrière, flanquant un diffuseur arrière plus agressif.

À l’intérieur, vous ne trouverez pas les sièges sport fortement renforcés d’autres modèles, comme le C63. Au lieu de cela, la Classe S garde la luxuriation au premier plan, bien qu’il existe un rembourrage et des coutures uniques pour les propriétaires de S63, en plus de couleurs intérieures exclusives et d’emblèmes AMB à gogo. Les sièges arrière sont très chics, avec des fonctions de massage et d’inclinaison. Un volant AMG complète les changements ici.

Mercedes Benz



Bien que le S63 ne soit pas conçu pour la piste, il existe de nombreuses améliorations de performances sous le corps. L’équipement standard comprend des supports de moteur actifs (une première pour la Classe S), des renforts de soubassement supplémentaires, une suspension pneumatique avec amortisseurs adaptatifs, des arceaux de sécurité actifs et des freins composites avec étriers avant à six pistons. Il n’y a pas de mode Race comme sur le C63, mais cela ne vous empêche pas de l’emmener sur la piste.

La Mercedes-AMG S63 E Performance 2023 atteindra la production en 2023. Le prix n’a pas encore été annoncé, mais étant donné que la génération précédente a commencé au nord de 150 000 $, et compte tenu également de la complexité technologique de la nouvelle, il n’est pas obscène de s’attendre à un bon vieille hausse des prix.