La performance de Fat Joe au Yankee Stadium lors des World Series entraîne des réactions brutales des fans

Qui est le meilleur rappeur de New York ? Selon les fans, pas Fat Joe.

Le natif du Bronx, New York, s’est produit au Yankee Stadium pour Match 3 des World Series Lundi soir.

Tout en interprétant un medley de tubes dont « Lean Back », « All the Way Up » et le morceau de Ja Rule « New York », le rappeur nominé aux Grammy Awards a livré la performance d’avant-match après qu’Ice Cube se soit produit au Dodgers Stadium de Los Angeles pour Match 2. Mais les fans ne pensaient pas que les performances étaient sur un pied d’égalité.

Cela n’aide pas non plus que le Les Dodgers mènent les Yankees 3-0laissant la porte ouverte à des réactions hilarantes au détriment à la fois de la musique new-yorkaise et du baseball.

Ice Cube, originaire de Los Angeles critique les Yankees de New York au Dodger Stadium lors du deuxième match des World Series

« Ils ont demandé à Fat Joe de se présenter pour les Yankees », a déclaré un utilisateur. écrit le X.

« Les fans des Yankees qui regardent Fat Joe tuer à eux seuls l’aura du Yankee Stadium », a sous-titré un autre mème de fans de sport en colère.

Le commentateur de Fox Sports et ancien frappeur des Red Sox de Boston, David Ortiz, a déclaré qu’il pouvait ressentir le manque d’enthousiasme dans le stade.

« Même lorsque Fat Joe est sorti, le langage corporel des fans était vraiment foutu », a-t-il déclaré. à l’antenne. « Je me suis dit : ‘Que se passe-t-il ici ? Sommes-nous déjà à un enterrement ?' »

Certains fans se demandaient si le rappeur Jay-Z, originaire de Brooklyn, New York, était occupé. Les autres réactions des fans sur les réseaux sociaux ont été brutales.

« Cher New York, Fat Joe n’est pas Ice Cube. Cordialement, nous tous », a déclaré un utilisateur de X. a écrit.

« Fat Joe s’ouvre pour les Yankees pourrait être l’une des pires choses dont j’ai jamais été témoin », une autre personne a écrit.

« Je ne suis pas un haineux, MAIS Fat Joe s’ouvre pour les Yankees pourrait être l’une des pires choses que j’ai jamais vue », un autre utilisateur de X a écrit. « Je pense qu’ils l’ont mis en PROMO à 50 % de réduction. »

« Venez quiconque des Yankees a pensé que c’était une bonne idée de laisser Fat Joe faire quoi que ce soit », a déclaré un l’animateur d’une émission sportive a réagi. « Je suis littéralement sans voix… Nous ne méritons même pas de gagner après cette performance. George Steinbrenner bannirait Fat Joe du Yankee Stadium après cela. »

Steinbrenner est l’ancien propriétaire des Yankees.

Sa performance n’était peut-être pas à la hauteur des New-Yorkais, mais il a certainement habillé le rôle.

« Cet homme, Fat Joe, sur le monticule à Tims. Je les connais, hors caméra, en train de faire une crise cardiaque. » a écrit le comédien Roy Woods Jr.

Cette histoire a été mise à jour avec des informations supplémentaires.

