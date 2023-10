La performance de CJ Stroud a amélioré les Texans à 3-3 au début de la semaine de congé

HOUSTON : À peine six matchs après le début de la saison, les Texans de Houston comptent déjà trois victoires pour égaler leur total de la saison dernière.

Le plus gros changement ? Le jeu solide du quart-arrière recrue CJ Stroud, qui a connu un autre bon match dimanche pour mener Houston à une victoire de 20-13 contre la Nouvelle-Orléans pour améliorer sa moyenne à 0,500 au début de la semaine de congé.

Stroud a lancé 199 verges et deux touchés contre les Saints. Il a lancé sa première interception après avoir établi un record de la NFL en lançant 191 passes sans choix pour commencer sa carrière.

Mais cela n’avait pas beaucoup d’importance puisque le receveur Nico Collins a forcé Zack Baun à tâtonner après l’interception. Le ballon a été récupéré par Tytus Howard pour rendre le ballon aux Texans, et Stroud les a mis 7-0 sur une passe TD de 1 yard à Dalton Schultz.

« Je pense que cela a été le tournant du match pour nous et en attaque », a déclaré l’entraîneur DeMeco Ryans. « De mauvaises choses arrivent. Nous avons répondu de la bonne manière. C’est ce que vous continuez à voir de la part de CJ… un mauvais jeu, cela n’affecte pas le prochain jeu. C’est une croissance et c’est vraiment formidable à voir de la part d’un jeune quart-arrière.

Stroud, le deuxième choix du repêchage, a lancé une passe de touché lors de cinq matchs consécutifs et en a lancé deux lors de quatre de ses cinq derniers matchs pour Houston (3-3).

Il se classe quatrième dans la NFL avec 1 660 verges par la passe et ses 7,8 verges par lancer le classent quatrième dans la ligue.

Stroud est satisfait de son succès jusqu’à présent, mais pense que lui et les Texans peuvent faire bien plus.

« DeMeco est resté ici pendant 45 minutes pour nous montrer les détails, tous les jeux positifs que nous avons réalisés », a déclaré Stroud. « Et nous nous sommes dit : ‘Mec, nous ne devrions pas être 3-3.’ Nous devrions être meilleurs que cela, mais nous le sommes parce que nous avons manqué des détails sur certains jeux. C’est à cela que cela se résume.

CE QUI FONCTIONNE

La défense de Houston a effectué deux gros arrêts au cours des cinq dernières minutes contre les Saints pour conserver l’avance. Cette performance est survenue après que Stroud ait mené un TD pour placer les Texans en tête avec moins de deux minutes à jouer à Atlanta une semaine auparavant. Mais la défense n’a pas été en mesure de s’arrêter et a accordé un panier à la dernière seconde lors de la défaite 21-19.

Dimanche, Houston a arrêté Alvin Kamara avant un premier essai en quatrième et quatrième avec environ 4½ minutes à jouer avant que Steven Nelson n’intercepte Derek Carr dans les dernières secondes du match pour assurer la victoire.

CE QUI A BESOIN D’AIDE

Alors que Stroud a réorganisé le jeu de passes de Houston, le jeu de course des Texans n’a pas démarré cette saison. Les Texans se classent au 24e rang de la NFL avec une moyenne de seulement 88,8 verges au sol par match.

STOCKER

Schultz. L’ailier rapproché, qui en est à sa première saison à Houston après cinq ans avec les Cowboys, est devenu une excellente option pour Stroud. Il a réussi quatre attrapés pour 61 verges et un touché dimanche pour lui donner trois matchs consécutifs avec un touché pour la première fois de sa carrière.

« En voyant Dalton et sa capacité de meneur de jeu dans le jeu de passes, c’est ce que nous avions prévu obtenir de lui et cela se voit en grand », a déclaré Ryans. « Fier de Dalton pour sa présence et sa réalisation de jeux importants pour nous. »

RÉDUCTION DE STOCK

RB Dameon Pierce. Le joueur de deuxième année a connu des difficultés cette saison et n’a récolté que 34 verges en 13 courses dimanche. Il n’a en moyenne que 2,9 verges par course cette saison, après une moyenne de 4,3 verges par course en tant que recrue alors qu’il avait 939 verges au sol.

BLESSURES

WR Tank Dell a raté le match de dimanche en raison d’une commotion cérébrale, mais devrait revenir pour le prochain match. … Le S Eric Murray s’est blessé au genou au premier quart dimanche.

NUMÉRO DE CLÉ

6. Les Texans sont à égalité au troisième rang de la NFL avec une marge de chiffre d’affaires de plus-6.

« Les revirements sont définitivement un domaine sur lequel nous nous concentrons – nous accordons beaucoup d’attention à l’attaque défensive du football », a déclaré Ryans. « Pour notre attaque, il s’agit de protéger le ballon et de le voir apparaître dans les matchs a été vraiment génial. »

PROCHAINES ÉTAPES

Les Texans sont absents cette semaine avant que Stroud n’affronte le QB n°1 Bryce Young le 29 octobre lorsque Houston se rendra en Caroline le 29 octobre. Young’s a connu une période difficile cette saison et les Panthers, qui ont également un laissez-passer cette semaine, sont la seule équipe sans victoire de la NFL à 0-6.

