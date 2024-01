La performance boursière récente de Nine Entertainment Co. Holdings Limited (ASX:NEC) semble décente – Des fondamentaux solides peuvent-ils en être la raison ?

L’action de Nine Entertainment Holdings (ASX:NEC) est en hausse de 7,8 % au cours des trois derniers mois. Étant donné que le marché finance généralement la santé financière à long terme d’une entreprise, nous avons décidé d’étudier les fondamentaux de l’entreprise pour voir s’ils pouvaient influencer le marché. Nous serons particulièrement attentifs à Neuf titres de divertissement RE aujourd’hui.

Le rendement des capitaux propres ou ROE est une mesure clé utilisée pour évaluer l’efficacité avec laquelle la direction d’une entreprise utilise le capital de l’entreprise. En bref, le ROE montre le profit que chaque dollar génère par rapport aux investissements de ses actionnaires.

Comment calculer le retour sur capitaux propres ?

Le ROE peut être calculé en utilisant la formule :

Rendement des capitaux propres = Bénéfice net (des activités poursuivies) ÷ Capitaux propres

Ainsi, sur la base de la formule ci-dessus, le ROE de Nine Entertainment Holdings est :

10 % = 195 millions de dollars australiens ÷ 1,9 milliard de dollars australiens (sur la base des douze derniers mois jusqu’en juin 2023).

Le « rendement » est le bénéfice annuel. Une autre façon de voir les choses est que pour chaque dollar australien de capitaux propres, l’entreprise a pu réaliser un bénéfice de 0,10 dollar australien.

Quelle est la relation entre le ROE et la croissance des bénéfices ?

Nous avons déjà établi que le ROE constitue un indicateur efficace de génération de bénéfices pour les bénéfices futurs d’une entreprise. En fonction de la part de ces bénéfices que l’entreprise réinvestit ou « conserve » et de l’efficacité avec laquelle elle le fait, nous sommes alors en mesure d’évaluer le potentiel de croissance des bénéfices d’une entreprise. En supposant que tout le reste reste inchangé, plus le ROE et la rétention des bénéfices sont élevés, plus le taux de croissance d’une entreprise est élevé par rapport aux entreprises qui ne présentent pas nécessairement ces caractéristiques.

Une comparaison côte à côte de la croissance des bénéfices et du ROE de 10 % de Nine Entertainment Holdings

À première vue, Nine Entertainment Holdings semble avoir un ROE décent. Même comparé à la moyenne du secteur de 9,6 %, le ROE de l’entreprise semble tout à fait correct. Cela explique probablement en partie la croissance modérée de 12 % de Nine Entertainment Holdings au cours des cinq dernières années, entre autres facteurs.

L’histoire continue

Ensuite, en comparant avec la croissance du bénéfice net du secteur, nous avons constaté que la croissance de Nine Entertainment Holdings est assez élevée par rapport à la croissance moyenne du secteur de 4,0 % au cours de la même période, ce qui est formidable à voir.

La base sur laquelle attacher de la valeur à une entreprise est, dans une large mesure, liée à la croissance de ses bénéfices. Ce que les investisseurs doivent ensuite déterminer, c’est si la croissance attendue des bénéfices, ou son absence, est déjà intégrée au cours de l’action. Ce faisant, ils auront une idée si le stock se dirige vers des eaux bleu clair ou si des eaux marécageuses les attendent. Nine Entertainment Holdings est-elle correctement évaluée par rapport à d’autres sociétés ? Ces 3 mesures de valorisation pourrait vous aider à décider.

Nine Entertainment Holdings utilise-t-il efficacement ses bénéfices non distribués ?

Le taux de distribution médian élevé sur trois ans de 84 % (ou un taux de rétention de 16 %) pour Nine Entertainment Holdings suggère que la croissance de la société n’a pas été vraiment entravée, même si la plupart de ses revenus ont été reversés à ses actionnaires.

De plus, Nine Entertainment Holdings est déterminé à continuer de partager ses bénéfices avec ses actionnaires, ce que nous déduisons de sa longue histoire de neuf ans de versement de dividendes. Nos dernières données d’analystes montrent que le taux de distribution futur de la société au cours des trois prochaines années devrait être d’environ 74 %. Cependant, le ROE de Nine Entertainment Holdings devrait atteindre 15 %, même si aucun changement n’est prévu dans son ratio de distribution.

Conclusion

Au total, nous sommes plutôt satisfaits de la performance de Nine Entertainment Holdings. Surtout le ROE élevé, qui a contribué à la croissance impressionnante des bénéfices. Bien que l’entreprise n’ait réinvesti qu’une petite partie de ses bénéfices, elle a quand même réussi à accroître ses bénéfices de manière appréciable. Nous avons également étudié les dernières prévisions des analystes et constaté que la croissance des bénéfices de la société devrait être similaire à son taux de croissance actuel. Pour en savoir plus sur les prévisions de croissance des bénéfices futurs de l’entreprise, consultez ceci gratuit rapport sur les prévisions des analystes pour l’entreprise pour en savoir plus.

