La performance boursière impressionnante de Kumpulan H & L High-Tech Berhad (KLSE : HIGHTEC) a-t-elle quelque chose à voir avec ses fondamentaux ?

La plupart des lecteurs savent déjà que l’action de Kumpulan H & L High-Tech Berhad (KLSE : HIGHTEC) a augmenté de manière significative de 11 % au cours du mois dernier. Comme beaucoup le savent, ce sont les fondamentaux qui guident généralement les mouvements des prix du marché à long terme. Nous avons donc décidé d’examiner aujourd’hui les principaux indicateurs financiers de l’entreprise pour déterminer s’ils ont un rôle à jouer dans le récent mouvement des prix. Nous serons particulièrement attentifs à Kumpulan H&L High-Tech Berhad’s RE aujourd’hui.

Le retour sur capitaux propres ou ROE est un test de l’efficacité avec laquelle une entreprise augmente sa valeur et gère l’argent des investisseurs. En termes simples, il permet d’évaluer la rentabilité d’une entreprise par rapport à ses fonds propres.

Comment calculer le retour sur capitaux propres ?

Le rendement des capitaux propres peut être calculé en utilisant la formule :

Rendement des capitaux propres = Bénéfice net (des activités poursuivies) ÷ Capitaux propres

Ainsi, sur la base de la formule ci-dessus, le ROE de Kumpulan H & L High-Tech Berhad est :

6,0 % = 7,8 millions RM ÷ 131 millions RM (sur la base des douze derniers mois jusqu’en juillet 2023).

Le « rendement » est le bénéfice annuel. Cela signifie que pour chaque MYR1 de capitaux propres, la société a généré 0,06 MYR de bénéfice.

Pourquoi le ROE est-il important pour la croissance des bénéfices ?

Nous avons déjà établi que le ROE constitue un indicateur efficace de génération de bénéfices pour les bénéfices futurs d’une entreprise. Nous devons maintenant évaluer le montant des bénéfices que l’entreprise réinvestit ou « conserve » pour sa croissance future, ce qui nous donne alors une idée du potentiel de croissance de l’entreprise. De manière générale, toutes choses étant égales par ailleurs, les entreprises ayant un rendement des capitaux propres et une rétention des bénéfices élevés ont un taux de croissance plus élevé que les entreprises qui ne partagent pas ces attributs.

Une comparaison côte à côte de la croissance des bénéfices et du ROE de 6,0 % de Kumpulan H & L High-Tech Berhad

À première vue, le ROE de Kumpulan H & L High-Tech Berhad n’a pas grand chose à dire. Nous avons ensuite comparé le ROE de l’entreprise à celui du secteur dans son ensemble et avons été déçus de constater qu’il est inférieur à la moyenne du secteur de 7,9 %. Malgré cela, Kumpulan H & L High-Tech Berhad a pu augmenter considérablement son bénéfice net, au taux de 28% au cours des cinq dernières années. Nous pensons qu’il pourrait y avoir d’autres facteurs en jeu ici. Par exemple, l’entreprise a un faible taux de distribution ou est gérée efficacement.

L’histoire continue

Ensuite, en comparant avec la croissance du bénéfice net du secteur, nous avons constaté que la croissance de Kumpulan H & L High-Tech Berhad est assez élevée par rapport à la croissance moyenne du secteur de 12 % au cours de la même période, ce qui est formidable à voir.

La croissance des bénéfices est un facteur important dans la valorisation des actions. Il est important pour un investisseur de savoir si le marché a intégré la croissance (ou la baisse) attendue des bénéfices de l’entreprise. Cela les aidera à déterminer si l’avenir du titre semble prometteur ou inquiétant. Un bon indicateur de la croissance attendue des bénéfices est le ratio P/E, qui détermine le prix que le marché est prêt à payer pour une action en fonction de ses perspectives de bénéfices. Alors, vous voudrez peut-être vérifiez si Kumpulan H & L High-Tech Berhad se négocie sur un P/E élevé ou un P/E faiblepar rapport à son industrie.

Kumpulan H & L High-Tech Berhad réinvestit-il efficacement ses bénéfices ?

Kumpulan H & L High-Tech Berhad a un taux de distribution médian sur trois ans de 35 % (où il conserve 65 % de ses revenus), ce qui n’est ni trop bas ni trop élevé. À première vue, le dividende est bien couvert et Kumpulan H & L High-Tech Berhad réinvestit efficacement ses bénéfices comme en témoigne sa croissance exceptionnelle dont nous avons parlé plus haut.

En outre, Kumpulan H & L High-Tech Berhad verse des dividendes depuis au moins dix ans, voire plus. Cela montre que l’entreprise s’engage à partager les bénéfices avec ses actionnaires.

Conclusion

Au total, il semble que Kumpulan H & L High-Tech Berhad présente certains aspects positifs dans son activité. Malgré son faible taux de rendement, le fait que l’entreprise réinvestisse une part très élevée de ses bénéfices dans son activité a sans aucun doute contribué à la forte croissance de ses bénéfices. Même si nous n’écarterons pas complètement l’entreprise, ce que nous ferions, c’est essayer de déterminer le degré de risque de l’entreprise afin de prendre une décision plus éclairée concernant l’entreprise. Notre tableau de bord des risques présenterait les 3 risques que nous avons identifiés pour Kumpulan H & L High-Tech Berhad.

