« Les 100 premiers jours de Biden ont déjà généré les rendements boursiers post-électoraux les plus élevés depuis au moins 75 ans, en raison d’une relance budgétaire record et malgré une utilisation intensive des ordres exécutifs », a déclaré John Normand, stratège de JPMorgan Chase. Les résultats ne sont « pas mauvais pour certains [former President Donald] Trump a été qualifié de Sleepy Joe pendant la campagne. «

Le Congrès s’était déjà approprié plus de 3 billions de dollars de mesures de relance et la Réserve fédérale avait assoupli sa politique au point le plus lâche de l’histoire de la banque centrale. Au total, plus de 5,3 billions de dollars ont été dépensés pour les efforts de secours liés à Covid, et les achats d’obligations de la Fed ont presque doublé son bilan à un peu moins de 8 billions de dollars.

En plus de cela, les États-Unis vaccinent encore environ 3 millions de personnes par jour, ajoutant l’espoir que la croissance se poursuivra alors qu’une plus grande partie de l’économie reviendra à la vie.

Avec peut-être des milliards de plus en dépenses d’infrastructure, un terme que les démocrates du Congrès ont peint avec un pinceau généreusement large, qui donne aux investisseurs tournés vers l’avenir encore plus de raisons d’investir de l’argent sur le marché.

Pourtant, il y a beaucoup à surveiller alors que le marché haussier grésillant tente de faire rage.

Après tout, le S&P 500 est en hausse d’environ 48% par rapport à il y a un an, et il n’a pas connu de recul significatif depuis plus de six mois. De novembre à mars, les investisseurs a versé plus d’argent dans des fonds fondés sur des actions qu’au cours des 12 années précédentes, selon Bank of America.

De plus, environ 96% des composants du Wilshire 5000 global ont enregistré des rendements positifs au cours des 12 derniers mois, ce qui, selon Hogan, est un record et s’est produit malgré plus de volatilité que d’habitude, en particulier au cours des derniers mois.