Chelsea reviendra à Londres avec deux buts à l’extérieur après sa victoire 2-0 en quart de finale aller contre le FC Porto en Ligue des champions mercredi.

Mason Mount a marqué le premier but de la nuit avec un virage sensationnel et un entraînement bas après une passe incisive de Jorginho. Ben Chilwell a ensuite contourné le gardien de but pour puiser dans un filet vide à cinq minutes de la fin pour marquer son premier but dans la compétition, et donner à Chelsea un énorme avantage à mi-chemin du match nul.

Les Blues avaient cependant été les deuxièmes meilleurs pendant une grande partie du match, Porto bénéficiant de la part du lion de la possession et ayant plus de chances au but. Pepe a forcé Edouard Mendy à effectuer un arrêt intelligent tandis que Mateus Uribe a effleuré le haut du filet avec une volée. En seconde période, Moussa Marega a vu un effort oblique bloqué par Mendy, tandis que Luis Diaz menaçait d’un faible effort qui passait juste à côté du poteau.

Porto était compact et patient sans le ballon, et difficile pour Chelsea de s’effondrer. En attaque, ils étaient dangereux sur coup de pied arrêté et leur jeu à une touche autour de la surface posait des problèmes. En revanche, les Bleus semblaient plutôt fortuits pour garder une feuille blanche, mais surtout ils étaient cliniques dans le dernier tiers quand cela importait.

Positifs

Malgré le jeu joué dans un lieu neutre en raison des restrictions de voyage à la lumière de la pandémie de COVID-19, il s’agissait d’une performance classique à l’extérieur de Chelsea. Ils ont dû endurer des périodes de pression, mais ils ont bien saisi leur chance pour sortir de l’impasse. Les Bleus ne sont que la troisième équipe à marquer contre Porto en Ligue des champions cette saison.

Négatifs

Chelsea était deuxième derrière tout en ce qui concerne les coups de pied arrêtés et les centres, ce qui préoccupera Thomas Tuchel.

Note du manager sur 10

7 — Chelsea a eu la chance de garder une feuille blanche, mais Tuchel les a rendus plus difficiles à battre. Il a identifié que le partenariat d’attaque Kai Havertz-Timo Werner ne fonctionnait pas et les a remplacés à juste titre.

Notes des joueurs (1-10; 10 = meilleur, les joueurs introduits après 70 minutes ne reçoivent aucune note)

GK Edouard Mendy, 8 ans – Mendy était vigilant pour éviter un corner à Porto, et il a dû faire un bon arrêt à sa gauche pour refuser une tête de Pepe. Après la pause, il a réduit l’angle avec succès pour bloquer Marega. Il compte désormais sept draps propres en huit matches de Ligue des champions cette saison.

DF Cesar Azpilicueta, 5 ans – Le skipper a fait un excellent blocage pour refuser un certain effort lié aux buts juste avant la mi-temps, et a eu de bonnes chances de marquer avec une tête, mais dans l’ensemble, il a eu une soirée difficile.

DF Andreas Christensen, 6 ans – De retour sur le côté, le défenseur central cherchait continuellement le ballon de cross-field à Reece James, mais il avait tendance à le frapper. En dehors de cela, il a parfaitement lu le jeu tout au long.

DF Antonio Rudiger, 6 ans – Comme Christensen, Rudiger cherchait également le ballon de cross-field, mais à Chilwell, et il a eu peu de succès avec lui. Défensivement, Chelsea a été battu en l’air trop de fois, en particulier sur coups arrêtés, mais Rudiger a fait quelques interventions clés.

Le premier but de Mason Mount a permis à Chelsea de remporter une victoire 2-0 contre Porto. CRISTINA QUICLER / AFP via Getty Images

MF Reece James, 8 ans – Ce fut une autre nuit impressionnante pour James, qui non seulement avait des hectares d’espace sur le côté droit, mais il refusa également de laisser quoi que ce soit lui échapper.

MF Jorginho, 6 ans –L’international italien a eu un match décevant et a eu du mal à garder Porto à distance, bien qu’il ait fourni un moment clé lorsque sa passe d’un pouce parfait a trouvé Mount pour le premier but.

MF Mateo Kovacic, 7 ans – Jouant dans son 50e match de Ligue des champions, il a tenté d’exploiter la ligne haute de Porto avec une série de passes sur le dessus dans les canaux, mais ce n’était pas une stratégie efficace. Le pivot Kovacic-Jorginho était parfois deuxième meilleur.

MF Ben Chilwell, 7 ans – Solide à l’arrière et désireux d’avancer, Chilwell a tenté d’étirer un milieu compact de Porto. Il a été pressé par plusieurs joueurs tout au long et a toujours semblé trouver une issue. Il a bien pris son but et sa frappe pourrait être cruciale dans le match nul.

Monture Mason FW, 8 – A ouvert le score avec une superbe finition. Il a tourné de manière sensationnelle avec sa première touche, puis a frappé le ballon en travers du gardien de but et dans le coin le plus éloigné.

FW Kai Havertz, 4 – L’attaquant allemand semblait incertain de son rôle, confus quant à savoir s’il jouait en tant qu’attaquant ou en tant que n ° 10. Il a eu une chance glorieuse de marquer à l’heure, et bien qu’il ait été jugé hors-jeu, il a quand même manqué.

FW Timo Werner, 6 ans – Après une première mi-temps calme au cours de laquelle il a eu quelques touches, il est venu près de doubler l’avantage après la pause lorsque sa tête a terminé juste au-dessus de la barre. Travaillait sans relâche mais n’avait pas grand-chose à montrer pour ses efforts.

Substituts

FW Christian Pulisic, 6 ans – A montré une bonne capacité quand il est entré et a conservé la possession dans les espaces restreints. Il a ensuite frappé la barre transversale quelques instants avant que Chelsea n’en ajoute une seconde.

FW Olivier Giroud, 6 – Le vainqueur de la Coupe du monde de France a commencé le mouvement aux côtés de Kovacic qui a vu Pulisic frapper la barre, et Chelsea avait l’air plus puissant avec lui en tête.

MF N’Golo Kante, N / R – Kante a apporté une énergie nouvelle au match et était partout à la fois alors que le milieu de terrain de Chelsea semblait de plus en plus solide. Son décès était parfois erratique, mais son ajout était un énorme positif.

DF Thiago Silva, N / R – L’ancien capitaine du Paris Saint-Germain ne semblait pas en faire trop, mais sa présence coïncidait avec le fait que Chelsea semblait beaucoup plus à l’aise partout.

MF Emerson, N / R – Entré dans le temps additionnel et avait peu de chance de s’impliquer.