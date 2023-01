La percussion grondante de l’artillerie résonne alors qu’une bataille de David et Goliath se déroule dans la ville de Bakhmut | Nouvelles du monde

La ville de Bakhmut est presque assiégée.

À mesure que vous approchez, le grondement des percussions de l’artillerie résonne tout autour – c’est le bruit d’une tempête à venir.

La première chose qui attire votre attention est la fumée des bombardements au centre, en spirale contre une ligne d’horizon meurtrie.

RussieL’avancée d’ étouffe les routes vers cet endroit désespéré, qui est à l’épicentre de cette guerre.

Dernière guerre en Ukraine : sous pression, Boris Johnson se rend à Kyiv

Nous avons voyagé sur l’une des routes restantes.

C’est un voyage sommaire et nerveux dans des rues défoncées.

Partout ici est dans la ligne de mire.

Nous voyons des magasins dévastés, des immeubles d’habitation et même des églises.

Et les pertes des deux côtés ont été stupéfiantes.

Le Kremlin a sous-traité le combat ici au groupe paramilitaire Wagner – ils ont envoyé vague après vague d’infanterie pour tenter de capturer ce centre industriel autrefois florissant.

Il devient également clair que ce combat exténuant, qui a commencé en août, se transforme en combat urbain.

Une bataille d’esprit entre David et Goliath

À l’intérieur de la ville, nous avons vu les forces ukrainiennes poser des pièges et faire venir des renforts.

Des lignes de chars et de véhicules blindés de l’ère soviétique sont dissimulées parmi les bâtiments.

Dymytro, un soldat de la brigade Azov, me dit que le combat est devenu une bataille d’esprit entre David et Goliath.

“Nous tenons pour l’instant. Nous sommes debout avec des mitrailleuses contre des chars et nous verrons. Tant que nous aurons l’esprit de nous battre, nous nous battrons !” dit-il alors que des coups de feu retentissent.

Cette ville est devenue un prix symbolique pour la Russie, bien qu’elle semble avoir une faible valeur stratégique.

Il y a encore quelques personnes qui essaient de sauver leurs affaires mais la plupart sont parties.

Nous regardons un groupe d’hommes faire le point – micro-ondes et réfrigérateurs – de leur magasin.

Ceux qui restent sont terrifiés et dépendent de l’aide des bénévoles.

Iryna dit qu’elle reste parce qu’elle n’a nulle part d’autre.

“Les gens vont à Dnipro et ils bombardent Dnipro aussi, les gens sont morts là-bas, ils se sont cachés là-bas et il y a eu une grève et des gens sont morts, où devrions-nous aller ? Il peut atterrir n’importe où dans Ukraine.”

Lire la suite:

Zelenskyy en larmes au mémorial

West ne prend pas de décision sur les chars

La friction derrière les sourires des chefs de la défense

“Nous avons besoin d’armes maintenant – pas plus tard”

L’assaut russe pourrait bientôt percer les défenses ici.

Des soldats ukrainiens nous ont dit que les forces russes étaient maintenant aux abords de la ville.

Andriy, de la Brigade de réaction rapide de la Garde nationale, dit qu’ils ont désespérément besoin d’armes plus modernes s’ils veulent arrêter l’armée de Vladimir Poutine dans son élan.

“Nous avons besoin d’armes aujourd’hui car après demain cette ville peut déjà être détruite et si nous attendons, je peux mourir mais je veux vivre et je veux soutenir mon pays.

“Si vous attendez peut-être que les Russes seront en Pologne demain, nous pouvons attendre un mois, un an, je ne sais pas combien de temps, mais si nous ne pouvons pas arrêter la Russie maintenant, votre armée doit arrêter la Russie demain.”

Cliquez pour vous abonner au Sky News Daily partout où vous obtenez vos podcasts

Bakhmut se prépare à une autre offensive russe massive.

Les soldats ici espèrent pouvoir résister mais après la perte de la ville voisine de Soledar, ils s’attendent à un autre combat implacable et meurtrier.