La perchiste Rosy Meena Paulraj, l’haltérophile N Ajith Shatter Records; Jeswin Aldrin Sacs Saut en longueur Or; Amlan Borgohain, Jyothi Yarraji Top 100m Dash

La sauteuse à la perche Rosy Meena Paulraj du Tamil Nadu s’est avérée être la star improbable de la compétition d’athlétisme aux Jeux nationaux alors qu’elle a brisé le record national en route pour remporter l’or ici samedi.

Ajith, qui est également originaire du Tamil Nadu, a battu le record national masculin de 73 kg en épaulé-jeté avec une levée de 174 kg, améliorant la marque précédente d’Achinta Sheuli de 173 kg. Ajith a remporté l’or avec une levée totale de 315 kg (snatch 141, clean and jerk 174).

Rosy, 24 ans, a franchi 4,20 m pour dépasser la précédente marque nationale de 4,15 m de VS Surekha établie en 2014.

Ses deux coéquipières du Tamil Nadu, Pavitha Vengatesh et Baranica Elangovan ont terminé deuxième et troisième avec des efforts de 4 m et 3,90 m respectivement.

Au saut en longueur masculin, Jeswin Aldrin du Tamil Nadu a battu le médaillé d’argent des Jeux du Commonwealth Murali Sreeshankar du Kerala pour l’or dans une compétition de haute qualité pour se qualifier pour les Championnats du monde d’athlétisme 2023.

Aldrin a sauté 8,26 m lors de sa sixième et dernière tentative pour remporter la médaille d’or et a dépassé la marque de qualification des Championnats du monde de 8,25 m. Il a également réussi deux autres sauts de plus de 8 m – 8,07 m et 8,21 m.

Sreeshankar, qui a remporté une médaille d’argent au CWG de Birmingham en août et détient le record national de 8,36 m, a réalisé un meilleur saut de 7,93 m, qu’il a réalisé lors de sa première tentative. Il a fait un autre saut de 7,55 m avant de passer ses quatre tentatives restantes en raison d’une blessure aux ischio-jambiers.

« Sreeshankar a subi une blessure aux ischio-jambiers de grade 2. Il devra se reposer pendant quatre à six semaines », a déclaré son père S Murali à PTI. Un autre excellent sauteur en longueur, Muhammed Anees Yahiya du Kerala a terminé troisième avec un meilleur saut de 7,92 m.

Pendant ce temps, Amlan Borgohain d’Assam et Jyothi Yarraji d’Andhra Pradesh sont respectivement devenus l’homme et la femme les plus rapides des Jeux nationaux après avoir décroché l’or au 100 m.

Jyothi, dont l’épreuve favorite est le 100 m haies dans laquelle elle détient le record national, a stupéfié Dutee Chand (Odisha) et Hima Das (Assam), pour remporter la médaille d’or du 100 m féminin avec un temps de 11,51 secondes.

Archana Suseendran du Tamil Nadu (11,55 s) et Diandra Valladares du Maharashtra (11,62 s) ont respectivement remporté l’argent et le bronze.

Le détenteur du record national Dutee a terminé sixième avec un temps de 11,69 secondes tandis que Hima a terminé septième en 11,74 secondes.

« Je ne suis pas venu ici en pensant gagner ou perdre. Je voulais juste donner un bon timing et cela m’a aidé à réaliser ma course la plus rapide », a déclaré Jyothi.

“Ils (Dutee et Hima) m’ont toujours encouragé et je les remercie pour leur soutien. Je suis simplement heureuse d’avoir gagné et je ne pense pas aux lignes que je les ai battues », a-t-elle ajouté.

Borgohain a réussi un temps de 10,38 secondes au 100 m masculin pour monter sur la plus haute marche du podium. Les coureurs du Tamil Nadu Elakiyadasan VK (10,44) et Siva Kumar B (10,48) ont respectivement terminé deuxième et troisième. “Vous savez, c’est comme un spectacle sur scène, parfois vous jouez, parfois non”, a déclaré Borgohain.

Interrogé sur les conditions chaudes pendant la course, il a déclaré : « Je n’y pense pas beaucoup. C’est pareil pour tout le monde, non ? “Dans la compétition All-India Railway, j’ai couru à 14 heures dans des conditions météorologiques similaires et j’ai réussi un temps de 10,25 secondes. Donc, je suis expérimenté dans ce genre de temps. Borgohain a également profité de l’occasion pour souligner les sacrifices que sa famille avait consentis pour l’aider à faire carrière dans l’athlétisme.

« Vous voyez ça », dit-il en désignant son bras sur lequel il s’était tatoué « Maa ».

“J’étais en Orissa et je pensais à ma mère et je suis simplement allé faire inscrire cela sur moi”, a-t-il dit, ajoutant qu’il n’en avait pas parlé à sa mère avant de le faire.

