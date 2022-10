La perchiste Rosy Meena Paulraj bat son propre record national

Rosy Meena Paulraj, du Tamil Nadu, a battu le record national du saut à la perche féminin pour la deuxième fois en 15 jours lorsqu’elle a franchi 4,21 m pour remporter la médaille d’or aux championnats nationaux d’athlétisme de samedi.

Rosy, qui aura 25 ans en quinze jours, a illuminé la journée d’ouverture avec une autre performance sensationnelle, exactement 15 jours après avoir franchi 4,20 m pour établir un nouveau record national lors des 36e Jeux nationaux à Gandhinagar.

Elle avait ensuite dépassé la marque nationale antérieure de VS Surekha de 4,15 m établie en 2014.

Ravina des chemins de fer a trouvé la rédemption après des performances décevantes alors qu’elle remportait la marche féminine de 20 km avec un nouveau temps record pour démarrer.

Elle avait commencé l’année en faisant partie de l’équipe indienne qui est devenue la première à remporter une médaille aux Championnats du monde d’athlétisme par équipes de marche à Mascate.

Avec Amlan Borgohain restant à l’écart, Shivam Vaishnav, 19 ans, de Delhi, s’est assuré que certains des projecteurs resteraient sur les sprints de 100 m.

Lorsqu’il a réussi un temps de 10,74 secondes au premier tour, rien n’indiquait ce qui allait suivre. Il a ouvert la voie pour remporter sa demi-finale en 10,47 secondes et être le qualifié le plus rapide pour la finale.

Himashree Roy (Bengale occidental) et Srabani Nanda ont été les qualifiés les plus rapides pour la finale, avec respectivement 11,52 secondes et 11,53 secondes.

Bien que Jyothi Yarraji (Andhra Pradesh) n’ait pas terminé son premier tour de 100 m, Hima Das (Assam) s’est battue pendant deux tours (11,74 et 11,78) pour rester dans le lot.

Mijo Chacko Kurian et Angrej Singh des Services ont organisé une finale captivante du 400 m masculin avec Ayush Dabas et Rajesh Ramesh des Chemins de fer.

La finale féminine du quart de mile mettra en vedette Subha Venkatesan (Tamil Nadu) et R Vithya Ramran comme les qualifiés les plus rapides.

Avec six coureurs qualifiés avec des temps inférieurs à 54 secondes, la finale peut être une course très compétitive.

Les résultats (Finales):

Hommes

Marche de 20 km : 1. Suraj Panwar (Uttarakhand) 1 h 25 min 23 s ; 2. Akshdeep Singh (Punjab) 1:25:26.00 ; 3. Paramjeet Singh Bisht (Services) 125:27.00.

Femmes

Saut à la perche : 1. Rosy Meena Paulraj (Tamil Nadu) (Nouveaux records nationaux et de compétition. Ancien NR : 4,20, Rosy Meena Paulraj, Gandhinagar, 2022 ; Ancien MR : 4,15, VS Surekha, New Delhi, 2014) ; 2. Pavithra Venkatesh (chemins de fer) et Baranica Elangovan (chemins de fer) 4,00.

Lancer du disque : 1. Paramjot Kaur (Chemins de fer) 50,81 m ; 2. Nidhi Rani (Chemins de fer) 50,29 ; 3. Neetika Verma (Uttar Pradesh) 49.70.

Marche de 20 km : 1. Ravina (chemins de fer) 1 h 34 min 55 s (nouveaux records de rencontre. Ancien : 1 h 38 min 30 s, Bhawna Jat, Ranchi, 2019) ; 2. Vandana (Karnataka) 1:37:19.00 ; 3. Munita Prajapati (Uttar Pradesh) 1:37:49.00.

