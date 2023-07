La perchiste Baranica Elangovan cherche à franchir 4,30 m aux Championnats d’Asie d’athlétisme 2023

L’Inde enverra un contingent de plus de 40 athlètes aux Championnats d’Asie qui se tiendront à Bangkok, en Thaïlande, du 12 au 16 juillet 2023. De ce grand contingent, Baranica Elangovan est la seule perchiste. Le joueur de 26 ans est un athlète de la Reliance Foundation qui s’entraîne au Odisha Reliance Foundation Athletics High-Performance Center à Bhubaneswar.

Elle tentera de devenir la première Indienne de l’histoire à remporter une médaille dans l’épreuve féminine de saut à la perche aux Championnats d’Asie d’athlétisme, une épreuve traditionnellement dominée par les athlètes chinois et japonais.

Baranica a été la 1ère femme indienne à franchir une hauteur de 4m en 2023 en avril. Cependant, après avoir terminé troisième des Championnats d’athlétisme seniors de la Coupe de la Fédération nationale et n’ayant pas remporté de médaille aux Championnats nationaux inter-États d’athlétisme seniors, elle a eu sa part de moments anxieux avant l’annonce de l’équipe pour les Championnats d’Asie.

« J’étais extrêmement heureux mais au même moment, je me sentais très nerveux si je faisais partie de l’équipe indienne. Je n’avais pas été à la hauteur de mes attentes lors de la Coupe de la Fédération et des Championnats nationaux inter-États seniors d’athlétisme. Donc, j’avais très peur de faire la coupe car je ne savais pas quelles performances seraient prises en considération. Je connaissais mon potentiel mais finalement c’est votre performance qui parle et j’avais bien fait au Grand Prix d’Inde 4 plus tôt cette année.

Martin Owens, entraîneur-chef du Odisha Reliance Foundation Athletics High-Performance Center, est enthousiasmé par ses perspectives. « Baranica est de la partie avec un cri dans le saut à la perche féminin si elle réussit à la hauteur. Elle a déjà sauté à 4,10 m deux fois cette année et semble bonne pour se hisser dans la gamme des 4,20 m et attaquer le record national indien », a déclaré Owens.

« Elle a travaillé très dur après son retour de blessure. L’équipe de force et de conditionnement a travaillé très dur pour qu’elle soit en pleine forme physique. Techniquement, elle utilisera un bâton plus rigide et plus long », a ajouté Owens.

Baranica, cependant, a tiré les enseignements des deux dernières compétitions. Elle a maintenant commencé à s’entraîner avec la barre transversale de compétition pour s’en faire une idée et surmonter sa peur de se blesser.

«Après le tournoi inter-États, j’ai commencé à m’entraîner avec la vraie barre. Avant, je m’entraînais avec la barre élastique. La raison de s’entraîner avec la vraie barre est d’y adapter l’esprit et en mode compétition. Avec la vraie barre, il y a toujours une chance qu’elle vous frappe après avoir atterri, c’est pourquoi beaucoup d’athlètes ne l’utilisent pas à l’entraînement. Mais je sentais qu’il était important pour moi de surmonter cette peur d’être touché. Je pense que cela m’aidera à frapper le sol dès le premier saut lui-même.

Le record personnel de Baranica à 4,10 m a été réalisé au Grand Prix d’Inde 4 en avril de cette année à Bengaluru. Le record national indien porte le nom d’une autre athlète HPC de la Odisha Reliance Foundation, Rosy Meena Paulraj, qui a franchi une hauteur de 4,21 m en 2022. Baranica a maintenant en vue ce record, qui devrait définitivement mettre elle en lice pour la médaille.

« Je chercherai à franchir 4,30 m aux Championnats d’Asie d’athlétisme. Je m’étais fixé cet objectif pour la Coupe de la Fédération et les Championnats nationaux inter-États d’athlétisme également et je l’ai fait lors des séances d’entraînement. Le défi est maintenant de le reproduire dans une compétition réelle.