La percée de la puce Huawei constitue une nouvelle menace pour Apple en Chine

Pomme La Chine est confrontée à un certain nombre de problèmes, avec des risques géopolitiques croissants et une économie qui ne démarre toujours pas comme beaucoup l’auraient espéré. Mais le plus grand défi, selon les analystes, pourrait être la résurgence de Huawei après une prétendue avancée majeure dans le domaine des semi-conducteurs qui allait à l’encontre des sanctions américaines. La dernière puce, fabriquée par le plus grand fabricant chinois de semi-conducteurs SMIC a suscité l’inquiétude à Washington et soulevé des questions sur la manière dont cela était possible, sans que l’entreprise puisse accéder à des technologies critiques. Mais on se demande également si le processus utilisé pour fabriquer ces nouvelles puces est suffisamment efficace à grande échelle pour permettre le retour de Huawei.

Qu’est-il arrivé à Huawei jusqu’à présent ?

Quel est le problème avec la nouvelle puce de Huawei ?

Aux côtés d’Apple et de Samsung, Huawei est l’une des rares entreprises à avoir conçu son propre processeur pour smartphone. Cela a été réalisé par l’intermédiaire de la division HiSilicon de la société chinoise. La puce a cependant été fabriquée par Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. , ou TSMC. Les restrictions américaines à l’exportation, qui interdisaient effectivement à Huawei d’utiliser la technologie américaine à tout moment du processus de fabrication de puces, signifiaient que l’entreprise chinoise ne pouvait plus s’approvisionner en puces auprès de TSMC.

Le fabricant de puces taïwanais est le fabricant de semi-conducteurs le plus avancé au monde. Aucune entreprise chinoise ne peut faire ce que fait TSMC. C’est pourquoi une onde de choc a été envoyée dans le monde politique et technologique lorsque Huawei a discrètement lancé le Mate 60 Pro en Chine ce mois-ci, avec une analyse montrant une puce à l’intérieur fabriquée par SMIC. Avec Huawei, le SMIC figure sur une liste noire commerciale américaine appelée Entity List. Les entreprises figurant sur cette liste ne peuvent pas acheter de technologie américaine. Pendant ce temps, la technologie de SMIC est considérée comme étant en retard de plusieurs générations sur celle de TSMC. Alors, comment cela aurait-il pu être fait avec l’énorme quantité de sanctions imposées à la fois à Huawei et au SMIC ?

Ce que l’on sait de la puce de Huawei

La puce du smartphone de Huawei s’appelle Kirin 9000S, qui combine le processeur et les composants pour ce qui semble être une connectivité 5G. La 5G fait référence à l’Internet mobile de nouvelle génération qui promet des vitesses ultra-rapides. Huawei n’a pas confirmé que le téléphone est compatible 5G, mais Commentaires ont montré que l’appareil est capable d’atteindre les vitesses de téléchargement associées à la 5G. Le semi-conducteur a été fabriqué selon un procédé de 7 nanomètres par SMIC, le plus grand fabricant de puces sous contrat de Chine, selon une analyse du Mate 60 Pro réalisée par la société de logiciels TechInsights. Le chiffre nanométrique fait référence à la taille de chaque transistor individuel sur une puce. Plus le transistor est petit, plus il est possible d’en regrouper un grand nombre sur un seul semi-conducteur. En règle générale, une réduction de la taille nanométrique peut produire des puces plus puissantes et plus efficaces. Le processus 7 nm est considéré comme très avancé dans le monde des semi-conducteurs, même s’il ne s’agit pas de la technologie la plus récente. Pendant des années, SMIC a eu du mal à fabriquer des puces en 7 nm. Cela est dû en partie au fait qu’il n’a pas pu mettre la main sur un kit très coûteux appelé machine de lithographie à ultraviolets extrêmes (EUV). Ceux-ci sont fabriqués par une entreprise néerlandaise ASML mais le gouvernement a interdit à l’entreprise d’envoyer ces machines en Chine.

Beaucoup pensaient que cela freinerait la capacité du SMIC à fabriquer des puces avancées. Mais cela semble avoir été possible sans ces outils. Dans un article de blog ce mois-ci, Dan Hutcheson, vice-président de TechInsights, a déclaré que la puce de 7 nm « démontre les progrès techniques que l’industrie chinoise des semi-conducteurs a pu réaliser sans les outils de lithographie EUV ». Huawei n’était pas immédiatement disponible pour commenter cette histoire lorsqu’il a été contacté par CNBC.

Est-ce grave ou juste une posture ?

D’un point de vue technologique, il est significatif que SMIC ait fabriqué des puces en utilisant un processus de 7 nm sans les machines EUV d’ASML. Pranay Kotasthane, directeur adjoint de l’institution Takshashila, a déclaré à CNBC qu’il est probable que les équipements utilisés pour les processus de fabrication plus anciens soient « réutilisés » pour ces puces plus avancées. Mais il estime que le processus sera probablement entrepris avec une « efficacité moindre » que si le SMIC utilisait des équipements de pointe. Et c’est un point clé. Bien que SMIC soit capable de créer des puces de 7 nm, on ne sait pas exactement dans quelle mesure cela sera efficace, rentable et durable à plus grande échelle. Une mesure étroitement surveillée est le « rendement » – le nombre de puces fabriquées à partir d’une tranche spécifique. Si le rendement d’un fabricant de puces est faible, le processus n’est pas considéré comme efficace et peut être coûteux. Bien que le rendement du procédé 7 nm du SMIC pour les puces Huawei ne soit pas connu, il est « probablement faible », a déclaré Kotasthane. Il reste à voir si le SMIC peut produire le nombre de puces dont Huawei a besoin à une échelle rentable.

Que feront ensuite les États-Unis ?

Les progrès technologiques ont certainement ébranlé Washington. Le ministère américain du Commerce a publié une déclaration ce mois-ci, il a déclaré qu’il cherchait à obtenir plus d’informations sur la puce de Huawei. Le processus de fabrication du SMIC en 7 nm a également révélé certaines des faiblesses de la stratégie américaine de restriction des exportations, ce qui pourrait conduire à de nouvelles restrictions. « Des pressions seront exercées sur les États-Unis pour qu’ils reconsidèrent leur stratégie de contrôle des exportations, qui reposait sur l’hypothèse que les contrôles empêcheraient les entreprises chinoises de produire des puces de pointe, tandis que l’approche habituelle se poursuivrait au niveau des nœuds de pointe. Il devient de plus en plus clair que cette distinction ne fonctionne pas dans la réalité », a déclaré Kotasthane. Il a ajouté que Washington pourrait examiner d’autres domaines du processus de conception et de fabrication des puces pour adopter des restrictions supplémentaires.

Les difficultés d’Apple en Chine s’accentuent avec la puce Huawei

Le le journal Wall Street a rapporté ce mois-ci qu’il avait été interdit aux employés du gouvernement central chinois d’utiliser des iPhones et d’autres téléphones de marque étrangère pour leur travail et qu’il leur était même interdit d’être amenés au bureau. Le ministère chinois des Affaires étrangères a déclaré la semaine dernière qu’il n’existait aucune réglementation interdisant l’achat et l’utilisation de téléphones étrangers. Alors que les tensions géopolitiques entre les États-Unis et la Chine continuent de bouillonner sous la surface, c’est peut-être une résurgence potentielle de Huawei qui constitue la plus grande menace pour Apple.