La percée de la pilule Merck suscite l’espoir de prévenir les décès dus au COVID

Par Deena Beasley et Carl O’Donnell

(Reuters) -A pilule développé par le fabricant américain de médicaments Merck pourrait réduire de moitié les chances de mourir ou d’être hospitalisé pour les personnes les plus à risque de contracter une maladie grave COVID-19, les experts le saluant comme une percée potentielle dans la façon dont le virus est traité.





S’il est autorisé, le molnupiravir, qui est conçu pour introduire des erreurs dans le code génétique du virus, serait le premier médicament antiviral oral pour COVID-19.

Merck et son partenaire Ridgeback Biotherapeutics prévoient de demander une autorisation d’utilisation d’urgence aux États-Unis pour le pilule dès que possible et de faire des demandes réglementaires dans le monde entier.

« Cela va changer le dialogue sur la façon de gérer COVID-19″, a déclaré à Reuters le directeur général de Merck, Robert Davis.

Les options de traitement actuelles incluent le remdesivir antiviral de Gilead Sciences Inc et la dexaméthasone stéroïde générique, bien que les deux ne soient généralement administrés qu’une fois qu’un patient a déjà été hospitalisé.

« Un antiviral oral qui peut avoir un tel impact sur le risque d’hospitalisation changerait la donne », a déclaré Amesh Adalja, chercheur principal au Johns Hopkins Center for Health Security.

Les traitements existants sont « encombrants et difficiles à administrer sur le plan logistique. Un oral simple pilule serait le contraire de cela », a ajouté Adalja.

En raison des résultats positifs, qui ont fait grimper les actions de Merck de plus de 9% au début de la négociation à New York, l’essai de phase 3 est arrêté prématurément sur recommandation de contrôleurs externes.

Actions de COVID-19 fabricants de vaccins Pfizer et Moderna ont chuté de près de 3 % et 10 % respectivement, selon Michael Yee, analyste en biotechnologie chez Jefferies, a déclaré que les investisseurs pensent que « les gens auront moins peur de COVID et moins enclin à se faire vacciner s’il y a un simple pilule qui peut traiter COVID« .

Pfizer et le groupe pharmaceutique suisse Roche se battent pour développer un antiviral facile à administrer pilule https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/covid-19-pilule-developers-aim-top-merck-pfizer-efforts-2021-09-28 pour COVID-19, mais jusqu’à présent, seuls les cocktails d’anticorps qui doivent être administrés par voie intraveineuse sont autorisés pour les patients non hospitalisés.

Une analyse intermédiaire prévue de 775 patients dans l’étude de Merck a examiné les hospitalisations ou les décès. Il a révélé que 7,3 % des personnes ayant reçu du molnupiravir étaient hospitalisées et qu’aucune n’était décédée 29 jours après le traitement, contre 14,1 % des patients sous placebo. Il y a eu huit décès parmi les patients sous placebo.

« Les traitements antiviraux qui peuvent être pris à la maison pour garder les personnes atteintes de COVID-19 hors de l’hôpital sont indispensables », a déclaré Wendy Holman, PDG de Ridgeback, dans un communiqué.

« TRAVAILLEZ AVEC ALACRITÉ »

Les scientifiques ont salué le nouveau traitement potentiel pour aider à prévenir les maladies graves causées par le virus, qui a tué près de 5 millions de personnes dans le monde.

« La disponibilité d’un antiviral oral efficace et bien toléré sera particulièrement utile pour compléter la vaccination afin de réduire la proportion de patients nécessitant des soins hospitaliers », a déclaré Penny Ward, professeur invité en médecine pharmaceutique au King’s College de Londres.

Dans l’essai, qui a recruté des patients du monde entier, le molnupiravir a été pris toutes les 12 heures pendant cinq jours.

L’étude a inclus des patients atteints d’une forme légère à modérée confirmée en laboratoire COVID-19 ans, qui a présenté des symptômes pendant cinq jours au maximum. Tous les patients présentaient au moins un facteur de risque associé à une mauvaise évolution de la maladie, comme l’obésité ou l’âge avancé.

Merck a déclaré que le séquençage viral effectué jusqu’à présent montre que le molnupiravir est efficace contre toutes les variantes https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/merck-says-research-shows-its-covid-19-pilule-fonctionne-contre-les-variantes-2021-09-29 du coronavirus, y compris Delta hautement transmissible.

Il a déclaré que les taux d’événements indésirables étaient similaires pour les patients sous molnupiravir et sous placebo, mais n’a pas donné de détails.

Merck a déclaré que les données montrent que le molnupiravir n’est pas capable d’induire des modifications génétiques dans les cellules humaines, mais les hommes participant à ses essais doivent s’abstenir de rapports hétérosexuels ou accepter d’utiliser une contraception. Les femmes en âge de procréer ne peuvent pas être enceintes et doivent également utiliser le contrôle des naissances.

Merck a déclaré qu’il prévoyait de produire 10 millions de traitements d’ici la fin de 2021, et d’autres à venir l’année prochaine.

La société a un contrat avec le gouvernement américain pour fournir 1,7 million de cours de molnupiravir au prix de 700 $ par cours.

Davis a déclaré que Merck avait des accords similaires avec d’autres gouvernements et était en pourparlers avec d’autres. Merck a déclaré qu’il prévoyait une approche de tarification à plusieurs niveaux basée sur les critères de revenu du pays.

Merck a également accepté de licencier le médicament à plusieurs fabricants de médicaments génériques basés en Inde, qui seraient en mesure de fournir le traitement aux pays à revenu faible et intermédiaire.

Le molnupiravir est également à l’étude dans le cadre d’un essai de phase 3 pour prévenir l’infection à coronavirus chez les personnes exposées au virus.

Les responsables de Merck ont ​​déclaré qu’il n’était pas clair combien de temps durerait l’examen de la FDA, bien que Dean Li, chef des laboratoires de recherche de Merck, ait déclaré « Ils vont essayer de travailler avec empressement sur ce sujet ».

(Reportage de Deena Beasley; Reportage supplémentaire de Josephine Mason, édité par Lincoln Feast, Kirsten Donovan et Alexander Smith)