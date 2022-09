La pénurie mondiale d’hélium continue d’affecter de nombreuses industries

Une pénurie mondiale d’hélium qui a commencé l’année dernière se poursuit aujourd’hui et pourrait se poursuivre jusqu’à l’année prochaine et perturber diverses industries dépendantes de l’hélium de différentes manières, de la prévision du temps à la fabrication de semi-conducteurs et à la détection de fuites de gaz dans les navires.

Depuis 2006, ce serait la quatrième fois que le monde manque d’hélium.

Selon l’industrie du gaz, le monde connaît actuellement une «pénurie d’hélium 4.0» qui peut être imputée à la baisse ou au manque de fiabilité de la production des sources existantes, notamment le Bureau of Land Management des États-Unis, et au retard de l’entrée de nouvelles sources telles que l’usine russe Amur. le marché.

Les scientifiques utilisent de l’hélium liquide pour pressuriser et rigidifier la structure des fusées avant le décollage. Parce qu’il est très peu réactif et fournit une atmosphère protectrice inerte, il est idéal pour la fabrication de fibres optiques et de semi-conducteurs et est également utilisé pour le soudage à l’arc.

En plus d’être utilisé dans l’Internet haut débit, la télévision par câble, les disques durs d’ordinateurs, les microscopes, les airbags dans les voitures, les téléphones portables, les ordinateurs et les puces de tablettes, l’hélium agit même comme liquide de refroidissement pour les réacteurs nucléaires.

Mais l’utilisation la plus courante de l’hélium est dans les scanners d’imagerie par résonance magnétique (IRM) des hôpitaux. Sous sa forme liquide, l’hélium peut refroidir les aimants supraconducteurs, qui génèrent des images du corps humain, à une température inférieure à moins 269 degrés Celsius.

Impact de la pénurie d’hélium sur les industries

Parce que l’hélium est un élément essentiel pour la plupart des industries, une pénurie de cette ressource finie et une demande croissante pourraient créer une tempête parfaite pour de nombreuses industries qui dépendent de son utilisation.

Pour commencer, l’hélium est l’un des éléments les plus rares sur Terre, il est assez difficile à extraire, et encore plus difficile à stocker. L’hélium qui s’échappe ne peut pas être récupéré et s’échappe directement dans l’atmosphère. En plus d’être difficile à exploiter, la pénurie actuelle d’hélium découle de l’offre limitée et de la demande croissante à travers le monde.

Très peu de pays produisent cet élément rare, donc même un changement mineur des niveaux de production dans ces pays peut avoir un impact significatif sur l’approvisionnement mondial en hélium. Un exemple est les perturbations de la chaîne d’approvisionnement qui ont été aggravées par l’embargo de 2017 au Qatar, l’un des principaux producteurs d’hélium. Après l’embargo du Qatar, les scientifiques craignaient de devoir interrompre les expériences ou fermer les instruments des laboratoires. En effet, l’hélium liquide a un point d’ébullition unique, qui est utilisé pour refroidir les aimants supraconducteurs dans les spectromètres des laboratoires.

Mais les laboratoires ne représentent que 6 % du marché de l’hélium, selon l’United States Geological Survey (USGS). Les hôpitaux ont été les plus grands utilisateurs finaux d’hélium, représentant jusqu’à 32% de la part de marché mondiale en 2021, suivis de 18% utilisés pour soulever des ballons, selon les données de JR Campbell & Associates.

L’hélium est utilisé dans les ballons météo qui sont généralement lancés deux fois par jour, tous les jours de l’année, à partir de 900 emplacements dans le monde, y compris ceux de 100 sites de lancement aux États-Unis et au Canada.

Les données recueillies par les ballons météorologiques aident à révéler des caractéristiques atmosphériques vitales. Grâce à des modèles météorologiques, ces données aident à comprendre l’état de l’atmosphère afin que les météorologues puissent prédire le temps qu’il fera dans les jours à venir.

Plus tôt cette année, un bureau du US National Weather Service en Floride a dû réduire les lancements de ballons météorologiques en raison de la pénurie continue d’hélium, réduisant le lancement de ballons de deux fois par jour à une fois par jour. La pénurie d’hélium a entraîné des lancements de ballons météorologiques critiques perturbés, ce qui est important pour les prévisions météorologiques.

“En raison d’une pénurie d’hélium à l’échelle nationale, nous ne pourrons pas lancer régulièrement deux ballons météo par jour”, a déclaré le bureau du National Weather Service américain dans un communiqué en février.

Bien que la pénurie d’hélium ait un impact minime sur les lancements de ballons météorologiques à l’hélium par la Division de la surveillance atmosphérique du Service météorologique du Canada (SMC), une déclaration envoyée par courrier électronique à CTVNews.ca montre que l’approvisionnement limité en hélium suscite des inquiétudes croissantes.

“Cette pénurie reste un problème logistique important car les expéditions ont été retardées et les prix ont augmenté”, a déclaré Isabelle Maheu, porte-parole d’Environnement et Changement climatique Canada, dans le courriel. “Les expéditions doivent également être programmées plus fréquemment en raison d’une plus faible quantité d’hélium disponible par expédition.”

Actuellement, sur les 30 sites de lancement au Canada, 13 utilisent de l’hélium avec deux lancements par jour et les 17 sites restants utilisent de l’hydrogène.

Raisons impactant l’offre

La pénurie actuelle d’hélium est également due à une série d’événements imprévus depuis l’année dernière, tels que la fermeture des usines d’hélium au Texas et la guerre en Ukraine.

L’un des principaux contributeurs à l’approvisionnement en hélium s’est produit en raison d’une fuite à la mi-janvier de cette année à l’usine d’enrichissement d’hélium brut de Cliffside au Texas. La fuite a entraîné un arrêt imprévu en 2022, suivi d’un arrêt de quatre mois de l’usine en 2021. À lui seul, cet événement n’aurait pas eu autant d’impact sur l’approvisionnement en hélium si une autre usine de traitement à Amur en Russie avait été opérationnelle après sa fermeture. lancement en septembre 2021.

Début janvier 2022, l’usine russe d’Amur, exploitée par Gazprom, la plus grande entreprise russe, a été touchée par une explosion après avoir pris feu en octobre, ce qui a entraîné sa fermeture indéfinie. Si elles étaient opérationnelles, les deux usines produiraient une grande quantité d’hélium. L’usine à gaz d’Amur devait produire 60 millions de mètres cubes par an et devait répondre à l’approvisionnement du marché mondial.

L’approvisionnement actuel en hélium est également réduit, ce qui fait également grimper les prix de ce gaz naturel. La demande d’hélium n’a cessé d’augmenter depuis 2009 et le marché a augmenté à un TCAC de 10,1 % depuis 2010. Mais on ne sait pas si cela a conduit à la pénurie.

Un rapport récent a estimé que le marché mondial de l’hélium pourrait atteindre 20,17 milliards de dollars américains en 2026, avec une croissance à un TCAC de 13 % de 2022 à 2026. Mais les experts de l’industrie du gaz affirment que la demande croissante n’est pas la cause de la pénurie d’hélium et, en fait, la demande d’hélium n’a pas connu de croissance nette au cours des 10 dernières années.

La production limitée d’hélium pourrait être une opportunité de croissance au Canada

Actuellement, 90 % de l’hélium mondial est fourni par les principaux producteurs de gaz naturel, dont le Qatar, l’Algérie, la Russie et les États-Unis. La production de gaz naturel à grande échelle dans ces pays permet d’extraire de manière économique de faibles concentrations globales d’hélium.

Mais le récent déclin de la production américaine et la demande croissante des fabricants d’électronique en Asie ont suscité l’intérêt pour la production d’hélium dans d’autres pays, dont le Canada.

La Saskatchewan est l’une des rares juridictions au monde qui a la capacité unique de pouvoir soutenir la production d’hélium en tant que secteur autonome. Cela est dû à la géologie de la province qui soutient le forage de puits d’hélium dédiés. En avril de l’année dernière, la Saskatchewan est officiellement devenue le siège de la plus grande installation de purification d’hélium au Canada.





Le US Geological Survey a estimé que le Canada possède des ressources d’hélium d’environ 70 milliards de pieds cubes, soit les cinquièmes en importance au monde.

Cela a conduit à des investissements avec le plus d’intérêt dans l’exploration de l’hélium en Alberta et en Saskatchewan. Depuis 2018, les terres louées pour l’exploration de ce gaz rare ont quadruplé en Saskatchewan. Le gouvernement de la région vise désormais à permettre au développement de l’hélium de produire 10 % de l’hélium mondial d’ici 2030. Cela créera plus de 500 opportunités d’emploi et soutiendra des milliers d’emplois dans l’industrie de la construction et des services, actuellement confrontée à une grave pénurie de main-d’œuvre. Selon le gouvernement de la Saskatchewan, cela générera également plus de 500 millions de dollars d’exportations pour le pays.