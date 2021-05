La pénurie mondiale de puces pourrait durer jusqu’en 2023

«Cela ne devrait pas durer plus longtemps», dit-il. « L’industrie met plus de capacités en place, mais cela prend du temps. »

L’analyste de Gartner, Alan Priestley, a déclaré jeudi à CNBC que la situation pourrait s’améliorer pour certains secteurs au cours des six prochains mois, mais qu’il pourrait y avoir un «effet d’entraînement» en 2022.

Ailleurs, Gartner a déclaré mercredi que la pénurie persisterait tout au long de 2021, ajoutant que la pénurie affectait tous les types de puces et que les prix des puces augmentaient.

« Si vous écoutez Ford, BMW, Volkswagen, ils ont tous souligné qu’il y a des goulots d’étranglement dans la capacité et qu’ils ne peuvent pas obtenir les puces dont ils ont besoin pour fabriquer les nouvelles voitures », a-t-il déclaré.

Le plus grand fabricant de puces au monde, TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company), a déclaré plus tôt ce mois-ci qu’il pensait pouvoir rattraper la demande automobile d’ici juin. Armstrong, cependant, pense que c’est ambitieux.

L’industrie automobile a été touchée par la pénurie mondiale de puces plus que tout autre secteur.

Pendant ce temps, Patrick Armstrong, CIO de Plurimi Investment Managers, a déclaré la semaine dernière « Street Signs Europe » de CNBC, qu’il pense que la pénurie de puces durera 18 mois. « Ce ne sont pas que des automobiles. Ce sont des téléphones. C’est l’Internet de tout. Il y a tellement de produits maintenant qui ont beaucoup plus de puces qu’ils n’en ont jamais fait dans le passé », a-t-il déclaré. « Ils sont tous compatibles avec Internet. »

« Ajoutez à cela le désir irrésistible de tout instrumenter, ainsi que la croissance continue du cloud computing et de l’extraction de crypto-monnaie, et nous ne voyons rien d’autre que des périodes de boom pour la demande de puces », a déclaré O’Donell.

Pendant ce temps, il s’attend à ce que les centres de données, qui regorgent de serveurs informatiques, achètent plus de puces l’année prochaine après ce qu’il qualifie de «triste 2020».

O’Donnell s’attend à ce que la demande de PC, qui contiennent certaines des puces les plus avancées, « se ramollisse un peu » dans l’année à venir, mais « pas beaucoup ».

«Parce que la demande restera élevée et que l’offre restera limitée, nous prévoyons que cette pénurie durera jusqu’en 2022 et jusqu’en 2023», a-t-il écrit dans un Blog .

Aujourd’hui, les puces sont présentes dans tout, des PlayStation 5 et des brosses à dents aux machines à laver et aux réveils. Mais il n’y a pas assez pour tout le monde – c’est un problème à multiples facettes qui ne montre aucun signe de ralentissement, ce qui conduit certains à appeler la crise actuelle chipageddon . «

Les semi-conducteurs seront encore en pénurie pendant un certain temps encore, selon les analystes qui surveillent l’industrie.

Reinhard Ploss a déclaré la semaine dernière à « Street Signs Europe » de CNBC qu’il était « très clair que cela prendra du temps » jusqu’à ce que l’offre et la demande soient rééquilibrées.

« Je pense que deux ans, c’est trop long, mais nous le verrons certainement atteindre 2022 », a-t-il déclaré. « Je pense qu’une capacité supplémentaire va venir … Je m’attends à une situation plus équilibrée au cours de la prochaine année civile. »

Wenzhe Zhao, directeur des économies mondiales et de la stratégie au Credit Suisse, a déclaré mercredi dernier dans une note que les récentes pénuries de puces avaient encouragé la thésaurisation des stocks le long des chaînes de production de puces, creusant l’écart entre l’expansion de la demande et la stagnation de l’offre.

Zhao a déclaré que la nouvelle capacité de production de semi-conducteurs ne sera pas mise en service avant 2022 ou plus tard, ajoutant que peu de choses peuvent être faites pour remédier à la pénurie actuelle en plus d’ajuster les carnets de commandes, les calendriers de production et les prix.