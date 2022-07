La pénurie mondiale de puces persiste dans un contexte d’inflation, de hausse des taux et de guerre : IDC

La pénurie mondiale de puces se poursuivra et les consommateurs devront payer pour cela, a déclaré un analyste de l’International Data Corporation.

Plus de la moitié du néon mondial est produit par une poignée d’entreprises en Ukraine, selon Peter Hanbury, analyste des semi-conducteurs au cabinet de recherche Bain & Co.

Le néon est également essentiel pour le processus de fabrication de puces et est utilisé pour les lasers, connus sous le nom de lithographie, où les machines sculptent des motifs sur de minuscules morceaux de silicium fabriqués par Samsung, Intel et TSMC.

Citant les défis de la chaîne d’approvisionnement dus à la guerre de la Russie en Ukraine, Gupta a déclaré que les deux pays captent une grande partie de la part de marché, la Russie et l’Ukraine étant les plus grands exportateurs de krypton, un gaz utilisé dans la production de puces.

La pénurie mondiale de puces n’est pas encore terminée et la guerre en Ukraine continue de mettre à rude épreuve l’approvisionnement en pièces importantes nécessaires, a déclaré mardi un analyste à CNBC.

Les perturbations de la chaîne d’approvisionnement et la hausse des coûts signifieront également que “le prix de vente moyen des appareils va augmenter et que les fournisseurs d’infrastructure le répercuteront ensuite sur les clients”, a ajouté Gupta.

Les semi-conducteurs sont utilisés dans tout, des téléphones portables et des ordinateurs aux voitures en passant par les appareils électroménagers.

Alors que les dépenses en informatique d’entreprise – qui comprennent les services logiciels, le cloud et les services informatiques – se maintiennent, l’inflation a poussé les entreprises pour “protéger leurs budgets informatiques dès maintenant”.

En juin, la Fed a approuvé une augmentation de 75 points de base, soit 0,75 point de pourcentage, de son taux d’emprunt de référence, la plus importante mesure de ce type depuis 1994.

La semaine dernière, les déclarations de deux responsables ont indiqué que la Réserve fédérale est sur la bonne voie pour une autre forte hausse des taux d’intérêt en juillet et peut-être en septembre également, même si cela ralentit l’économie.

“Mais on espère qu’il s’agira d’un léger ralentissement, car le gouvernement et les banques centrales tentent d’équilibrer la hausse de l’inflation et… des taux d’intérêt”, a ajouté Gupta.

“Je crois que ce serait une tendance que nous commencerons à voir [in] fin 2022 ou début 2023 si la situation ne s’améliore pas.”

Mardi, Bloomberg a annoncé les plans d’Apple de ralentir l’embauche et les dépenses de croissance l’année prochaine pour faire face à un éventuel ralentissement. Une “tendance similaire” sera observée dans le secteur technologique asiatique, a déclaré Gupta.

“Si nous parlons des services informatiques en Asie, la plupart d’entre eux ressentent des pressions sur leurs marges en raison de l’augmentation des coûts salariaux et des lacunes en matière de compétences… sur le marché.”

En Inde, par exemple, les marges des géants de la technologie sont “un peu plus faibles, malgré plus d’embauches au premier trimestre”, a ajouté Gupta. Mais cela pourrait ne pas durer longtemps.

“De nombreuses entreprises se sont tournées vers les nouvelles technologies numériques à cause de la pandémie, permettant à leurs employés de travailler à domicile, alors [there were] beaucoup de nouveaux projets de transformation numérique », a-t-il déclaré.

“Mais nous commencerons à voir des pressions sur les marges car évidemment les bénéfices des entreprises en prendront un coup, si nous voyons l’ensemble du scénario se dérouler comme vous le voyez en ce moment.”