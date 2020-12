SÉOUL / BERLIN / SHENZHEN, Chine: Les fabricants de voitures et d’appareils électroniques, des téléviseurs aux smartphones, sonnent l’alarme concernant une pénurie mondiale de puces, qui entraîne des retards de fabrication alors que la demande des consommateurs rebondit sur coronavirus crise.

Le problème a plusieurs causes, affirment des dirigeants et analystes du secteur, notamment des achats en gros par le géant chinois de la technologie Huawei Technologies, frappé par les sanctions américaines, un incendie dans une usine de puces au Japon, des verrouillages de coronavirus en Asie du Sud-Est et une grève en France.

Plus fondamentalement, cependant, il y a eu un sous-investissement dans les usines de fabrication de puces de 8 pouces appartenant principalement à des entreprises asiatiques, ce qui signifie qu’elles ont eu du mal à accélérer la production alors que la demande de téléphones, d’ordinateurs portables et de voitures 5G a augmenté plus rapidement que prévu.

«Pour l’ensemble de l’industrie électronique, nous avons connu une pénurie de composants», a déclaré Donny Zhang, PDG de la société d’approvisionnement Sand and Wave basée à Shenzhen, qui a déclaré qu’il était confronté à des retards dans l’obtention d’une unité de microcontrôleur qui était la clé d’un casque intelligent. produit sur lequel il travaillait.

«Nous avions initialement prévu de terminer la production en un mois, mais il semble maintenant que nous devrons le faire en deux.»

Une source chez un fournisseur japonais de composants électroniques a déclaré qu’il constatait une pénurie de puces WiFi et Bluetooth et s’attendait à des retards de plus de 10 semaines.

L’industrie automobile chinoise, qui a signalé le problème plus tôt ce mois-ci, prévoit que la production de certains constructeurs chinois sera affectée au premier trimestre de l’année prochaine, selon un haut responsable de l’association de l’industrie.

DEMANDE EN ÉVOLUTION

La demande des consommateurs en Chine, en particulier pour les voitures, est revenue de façon inattendue coronavirus crise, et les commandes de produits tels que les ordinateurs portables et les téléphones mobiles dans les régions toujours aux prises avec des restrictions pandémiques, comme l’Europe et les États-Unis, ont également repris.

«Puisque (ces produits) sont tous en concurrence pour les mêmes ressources de fab (usine de fabrication), la pénurie concerne tous ces secteurs et d’autres également. Ce ne sont que les plus apparents actuellement », a déclaré Kevin Anderson, analyste senior chez Omdia.

Le fournisseur néerlandais de puces automobiles NXP Semiconductors a déclaré à ses clients qu’il devait augmenter les prix de tous les produits en raison d’une «augmentation significative» des coûts des matériaux et d’une «grave pénurie» de puces, a rapporté Reuters ce mois-ci.

«Les affaires ont repris beaucoup plus vite que prévu», a déclaré le PDG de NXP Kurt Sievers au quotidien économique allemand Handelsblatt dans une interview le 11 décembre. «De nombreux clients ont commandé trop tard. En conséquence, nous ne sommes pas en mesure de suivre le rythme dans certains domaines. »

Parmi les autres déclencheurs à court terme de la pénurie de puces, citons le stockage par le géant des télécommunications Huawei avant la mi-septembre, lorsque ses fournisseurs ont dû se conformer aux sanctions américaines, a déclaré l’analyste de la CICC Huang Leping dans une note du 11 décembre.

Cela a été aggravé par les rivaux de Huawei tels que Xiaomi qui cherchaient à gagner des parts de marché en augmentant les commandes de composants, a-t-il ajouté.

Xiaomi et Huawei ont refusé de commenter.

Les fabricants d’électronique, notamment Panasonic Corp et Yamaha Corp, préviennent également qu’ils sont confrontés à des pénuries de puces qui ralentissent la production d’équipements audio et de caméras vidéo après qu’un incendie massif en octobre a endommagé une usine de puces appartenant à Asahi Kasei Microdevices Corp (AKM), une unité d’Asahi Kasei. Corp, dans le sud du Japon.

Des inquiétudes ont également fait surface à propos des grèves en France chez le fabricant de puces STMicroelectronics.

Eric Potard, responsable du syndicat CFDT au sein du groupe, a déclaré que la grève avait entraîné une baisse d’activité d’environ 8%. STMicro, cependant, a déclaré qu’il n’avait aucun impact sur la production.

‘PLEINE CAPACITÉ’

La flambée de la demande signifie que les usines de 8 pouces, qui ont tendance à fabriquer des puces plus anciennes et moins sophistiquées, sont sous tension, ont déclaré des analystes et des sources du secteur.

Selon les données de Trendforce, le TSMC de Taiwan domine le marché de la fabrication de puces sous contrat, avec Samsung derrière une distance derrière, suivi par SMIC, GlobalFoundries et UMC.

«Le problème semble être principalement au niveau des fonderies», a déclaré une source européenne de l’industrie des semi-conducteurs, qui a déclaré que TSMC et GlobalFoundries en particulier semblaient être sous pression.

« On dirait qu’ils sont à peu près à la limite », a déclaré la source, faisant référence à TSMC.

TSMC, qui compte Apple et Qualcomm parmi ses clients, a refusé de commenter, mais s’est référé aux commentaires de son président cette semaine qui décrivaient la capacité de l’entreprise comme «serrée».

Un porte-parole de GlobalFoundries a déclaré que la demande augmentait dans tous les domaines et avait été accélérée par la coronavirus pandémie.

Un responsable de la fonderie sud-coréenne DB Hitek, qui fabrique des puces pour Apple pour les utiliser dans ses tablettes, a déclaré que ses usines de 8 pouces fonctionnaient à pleine capacité au moins pendant les six prochains mois, avec un approvisionnement serré prévu jusqu’au deuxième. la moitié de l’année prochaine.

Les États-Unis ont également limité la capacité du plus grand fabricant de puces chinois, SMIC, à se procurer des équipements et des matières premières fabriqués aux États-Unis, exacerbant la pénurie d’approvisionnement. Le SMIC n’a pas répondu à une demande de commentaire.

Des fonderies comme DB Hitek, UMC et SMIC ont déclaré dans des déclarations récentes que leurs usines fonctionnaient à pleine capacité au troisième trimestre.

« Nous prévoyons que nos taux d’utilisation resteront solides pour le moment », a déclaré DB Hitek à Reuters.