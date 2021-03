De nombreux pays à travers le monde, dont le Mexique, Nigeria et l’Égypte, ont été confrontés à des pénuries d’approvisionnement en oxygène qui ont fait grimper le nombre de morts par virus. Au Mexique, les prix de l’oxygène ont grimpé en flèche, les ventes de bouteilles d’oxygène ont prospéré sur le marché noir et des groupes criminels les ont volés dans les hôpitaux. En Égypte, une enquête du New York Times a révélé qu’au moins trois patients étaient décédés de privation d’oxygène dans un hôpital qui en manquait plus tôt cette année.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy