La pénurie d’enseignants incite le premier district scolaire du Lower Mainland à embaucher des enseignants non certifiés

Une grave pénurie d’enseignants en Colombie-Britannique signifie que certains élèves pourraient bientôt être confrontés à un enseignant suppléant non qualifié et sans certification.

L’embauche d’enseignants non certifiés n’a rien de nouveau dans certaines communautés du Nord et plus rurales, mais une liste d’emplois du district scolaire de Chilliwack publiée en octobre représente la première fois qu’ils sont recherchés dans le Lower Mainland.

Le syndicat qui représente les enseignants qualifie la situation «d’extrêmement perturbatrice pour tous les élèves», pointant du doigt le gouvernement provincial pour remédier à la pénurie d’enseignants.

«Chilliwack est le premier district du Lower Mainland à embaucher des personnes non certifiées comme TOC (enseignants sur appel), cependant, davantage de districts envisagent cela comme une solution à la crise de la pénurie d’enseignants», a déclaré la présidente de la Chilliwack Teachers ‘Association, Danielle Bennett. Le progrès.

Bennett a déclaré qu’un nombre supérieur à la moyenne de postes cette année n’avait pas de candidats qualifiés, ce qui signifie que des COT doivent être placés dans les postes pour garantir que les étudiants peuvent apprendre.

“De plus, nous avons une grave pénurie de TOC qui entraîne une perte de service pour nos élèves”, a-t-elle déclaré, ajoutant que les enseignants spécialisés – aide à l’apprentissage, enseignants bibliothécaires, professeurs de musique et de gym – sont retirés de leurs tâches régulières pour couvrir les cours.

“Une classe élémentaire peut se retrouver avec quatre ou cinq enseignants en une journée lorsque leur titulaire de classe régulier est absent et que les élèves qui recevraient normalement le soutien des enseignants spécialisés ne reçoivent pas le soutien dont ils ont besoin.”

Une offre d’emploi pour un enseignant non certifié dans le district a été publiée sur un site Web de l’éducation de la Colombie-Britannique le 4 octobre 2022.

«Le district scolaire de Chilliwack est à la recherche de personnes hautement qualifiées et dynamiques pour rejoindre notre liste d’enseignants occasionnels non certifiés enseignant sur appel», lit-on.

La préférence doit être donnée aux personnes ayant une expérience de travail avec les enfants. Les candidats doivent être titulaires d’un baccalauréat ou l’équivalent, avoir démontré un intérêt à travailler avec les enfants et les jeunes et une expérience récente en enseignement est préférable.

Le surintendant du district scolaire de Chilliwack, Rohan Arul-pragasam, a confirmé la pénurie d’enseignants et la nécessité de se rendre dans des TOC non certifiés.

“La préférence du district sera toujours d’avoir un enseignant certifié travaillant avec les élèves”, a-t-il déclaré par e-mail. «Le district continue de travailler pour recruter et embaucher des enseignants certifiés de manière agressive, ce qui comprend toutes les stratégies actuelles et des mesures supplémentaires pour embaucher et retenir des enseignants certifiés dans le district. Tous les TOC à court terme suivent un programme de formation mandaté par le district, y compris un stage d’observation avec un enseignant certifié. »

Bennett a déclaré que depuis que le district a franchi cette étape «sans précédent», ils doivent travailler pour les aider à participer à un programme de formation des enseignants / de développement professionnel pour les faire certifier.

« Le gouvernement doit également faire plus pour remédier à la pénurie d’enseignants. Il s’agit d’un problème à l’échelle de la province qui nécessite une stratégie globale pour s’assurer que nos élèves reçoivent l’éducation qu’ils méritent.

Pour travailler en tant qu’enseignant non certifié, une personne a besoin d’une lettre d’autorisation (LOP) du ministère de l’Éducation. Selon les statistiques gouvernementales obtenues par Presse noirele nombre de LOP délivrées au cours de la dernière décennie a augmenté de 119 %.

Au cours de l’année scolaire 2012/2013, 57 LOP ont été émises en Colombie-Britannique, contre 125 l’an dernier. Pourtant, un porte-parole du ministère de l’Éducation a souligné que le nombre de 125 en 2021/2022 ne représente que 0,3 % de tous les enseignants du système public.

Il y a également eu une forte augmentation des LOP en 2017 correspondant à une augmentation du nombre d’inscriptions ainsi qu’à la restauration de la langue de la taille des classes aux niveaux de 2001 pour la maternelle à la 3e année dans les contrats d’enseignants.

« Le marché du travail restreint est une réalité pour de nombreux secteurs à travers la Colombie-Britannique, y compris dans notre système d’éducation de la maternelle à la 12e année », a déclaré le porte-parole. « Le ministère de l’Éducation et de la Garde d’enfants travaille en étroite collaboration avec des partenaires de l’ensemble du système pour répondre aux besoins en main-d’œuvre.

avec un fichier de Jane Skrypnek

