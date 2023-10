La pénurie d’enseignants est un « phénomène mondial », prévient l’agence de l’ONU – National

Alors que le Canada continue de faire face à une pénurie d’enseignants, l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) affirme qu’il s’agit d’un « phénomène mondial » et que des mesures supplémentaires doivent être prises si l’on veut atteindre son objectif d’éducation primaire et secondaire pour tous. d’ici 2030.

Le nouveau rapportpublié mardi, intervient juste avant la Journée mondiale des enseignants jeudi, proclamée par l’UNESCO en 1994 pour célébrer le travail des enseignants.

Selon l’agence des Nations Unies, la plupart des pays sont confrontés à ce problème et ont besoin de millions d’enseignants supplémentaires pour atteindre leur objectif.

Rien qu’en Afrique subsaharienne, 15 millions d’enseignants sont nécessaires, ce qui représente le plus grand déficit au monde, selon le rapport. L’Europe et l’Amérique du Nord – la troisième plus grande pénurie d’enseignants de toutes les régions – s’élève à 4,8 millions. 3,2 millions supplémentaires sont nécessaires en Amérique latine et dans les Caraïbes.

En outre, l’enseignement secondaire a besoin de plus d’enseignants que l’enseignement primaire, note le rapport, avec environ sept recrues sur dix nécessaires à l’échelle mondiale.

Mais, note l’agence, les chiffres ne sont peut-être pas aussi préoccupants qu’ils l’étaient il y a sept ans, lorsque son rapport de 2016 indiquait que 69 millions d’enseignants seraient nécessaires.

Plusieurs pays ont connu des améliorations en matière de recrutement d’enseignants, l’Asie du Sud ayant enregistré la plus forte augmentation en réduisant de moitié son déficit, à 7,8 millions.





En essayant de déterminer les causes de la pénurie d’enseignants, l’UNESCO a mené des recherches comprenant une analyse du taux d’attrition – la proportion d’enseignants qui décident de quitter définitivement la profession – dans 79 pays qui incluaient des informations provenant de différentes régions et niveaux de développement.

Parmi les enseignants du primaire, le taux d’attrition a doublé pour atteindre 9,06 pour cent en 2022, contre 4,62 pour cent en 2015.

Qu’est-ce qui se cache derrière la pénurie

A travers son analyse, l’organisation a déterminé que l’enseignement est perçu comme un métier « trop souvent peu attractif » et, de ce fait, crée des difficultés de recrutement des jeunes et connaît un taux d’abandon élevé en début de carrière.

L’UNESCO note dans son rapport que certaines études ont montré que les enseignants en début de carrière sont plus susceptibles de quitter la profession que leurs collègues plus expérimentés.

Tuan Nguyen, chercheur en éducation et professeur agrégé à l’Université d’État du Kansas, a déclaré que plusieurs facteurs entrent en jeu en matière de chiffre d’affaires. Aux États-Unis, où plusieurs États ont constaté une augmentation du chiffre d’affaires par rapport à avant la pandémie de COVID-19, Nguyen – qui enseigne au College of Education de l’université – a déclaré qu’ils sont également confrontés au problème du manque de personnes souhaitant entrer dans le secteur. profession.

« Il y a donc moins de personnes entrant dans le pipeline et davantage de personnes qui se retirent ou quittent le pipeline », a-t-il déclaré.

Cette conclusion est similaire à ce que certains enseignants et responsables syndicaux ont déclaré à Global News le mois dernier.

« Il est bien connu que nous avons ce taux d’épuisement professionnel sur cinq ans, mais pour être honnête avec vous, c’est probablement plus tôt », a déclaré Annie Ohana, enseignante en Colombie-Britannique, en septembre.

Le président du Syndicat des enseignants de la Nouvelle-Écosse, Ryan Lutes, a ajouté que les salaires et les conditions de travail peuvent ajouter à cela, soulignant que les enseignants suppléants – qui peuvent souvent être la façon dont les nouveaux enseignants débutent dans la profession – gagnent entre 32 000 et 35 000 dollars par an.

« Nous demandons aux gens de vouloir se lancer dans ce métier d’enseignant, qui peut être un beau métier », a-t-il déclaré. « Et puis nous disons aux gens : ‘OK, vous allez devoir travailler quelques années avec un salaire qui ne permet pas de vivre’… Cela n’incite donc pas nos nouveaux enseignants à se lancer dans la profession. »

L’UNESCO a déclaré sa conclusions ont souligné trois facteurs principaux : les mauvaises conditions de travail, les niveaux élevés de stress et les bas salaires.

Il a ensuite noté que le manque de fournitures, les responsabilités administratives supplémentaires et même une mauvaise direction scolaire qui peut saper le moral des enseignants font partie des conditions de travail qui peuvent créer des tensions. Parallèlement, les enseignants qui subissent « beaucoup » de stress au travail sont deux fois plus susceptibles de vouloir quitter la profession, surtout au cours des cinq premières années.

Nguyen a déclaré que s’attaquer aux salaires et aux conditions de travail pourrait aider à résoudre la pénurie.

« Cela serait plus attrayant pour les nouveaux arrivants et cela contribuerait à empêcher davantage de personnes de quitter la profession », a-t-il déclaré.

Cependant, Nguyen a exprimé son inquiétude face au récit de « ce que signifie être enseignant de nos jours ». Il a déclaré qu’au cours des dernières années, il avait vu l’enseignement devenir potentiellement moins respecté en raison de la rhétorique et même de la législation entourant ce que les enseignants peuvent et ne peuvent pas enseigner. Il a fait référence aux problèmes liés à l’enseignement sur le racisme, à l’apprentissage socio-émotionnel ou même à l’interdiction des livres en vigueur dans certains États.

« Il s’agit de brosser un tableau selon lequel l’enseignement n’est pas une profession dans laquelle vous devenez un professionnel, où vous avez l’autonomie et les compétences nécessaires pour faire ce que vous devez faire », a-t-il déclaré. « Nous devons donc changer le discours sur ce que signifie être enseignant aux États-Unis, au Royaume-Uni et partout dans le monde. »





En réponse à ses conclusions, l’UNESCO a formulé sept recommandations qui, selon elle, devraient être mises en œuvre pour rendre l’enseignement une profession plus attractive.

» concentrez-vous davantage sur l’enseignement et moins sur la bureaucratie.

La directrice générale de l’UNESCO, Audrey Azoulay, a déclaré mardi dans un communiqué qu’avec un manque de candidats dans certaines régions du monde et d’autres où le taux d’abandon est élevé au cours des premières années d’enseignement, la profession est confrontée à une « crise majeure des vocations ».

« Dans les deux cas, la réponse est la même : il faut mieux valoriser, mieux former et mieux accompagner les enseignants », a-t-elle déclaré.