La pénurie d’enseignants devient préoccupante en Pologne et en Hongrie

VARSOVIE, Pologne — Ewa Jaworska est enseignante depuis 2008 et adore travailler avec les jeunes. Mais le bas salaire la laisse démoralisée. Elle doit même parfois acheter son propre matériel pédagogique et est découragée par le fait que le gouvernement utilise les écoles pour promouvoir des idées conservatrices qu’elle considère comme arriérées.

Les problèmes s’accumulent dans les écoles en Pologne, avec une pénurie d’enseignants qui s’aggrave et de nombreux éducateurs et parents craignent que le système éducatif ne soit utilisé pour endoctriner les jeunes dans la vision conservatrice et nationaliste du parti au pouvoir.