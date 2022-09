La pénurie d’enseignants devient préoccupante en Pologne et en Hongrie

VARSOVIE, Pologne (AP) — Ewa Jaworska est enseignante depuis 2008 et adore travailler avec les jeunes. Mais le bas salaire la laisse démoralisée. Elle doit même parfois acheter son propre matériel pédagogique et est découragée par le fait que le gouvernement utilise les écoles pour promouvoir des idées conservatrices qu’elle considère comme arriérées.

Comme beaucoup d’autres enseignants polonais, elle envisage de changer de carrière.

“Je continue d’espérer que la situation puisse encore changer”, a déclaré cet homme de 44 ans, qui enseigne dans un lycée de Varsovie. “Mais malheureusement, cela change pour le pire, donc seul le temps nous dira si cette année sera ma dernière.”

Les problèmes s’accumulent dans les écoles en Pologne, avec une pénurie d’enseignants qui s’aggrave et de nombreux éducateurs et parents craignent que le système éducatif ne soit utilisé pour endoctriner les jeunes dans la vision conservatrice et nationaliste du parti au pouvoir.

C’est à peu près la même chose en Hongrie. Les enseignants vêtus de noir à Budapest portaient des parapluies noirs pour protester contre la stagnation des salaires et les lourdes charges de travail le premier jour d’école jeudi. Le syndicat des enseignants PSZ a déclaré que les jeunes enseignants gagnaient un salaire mensuel après impôt « humiliant » de seulement 500 euros (dollars), ce qui en a incité beaucoup à partir.

Des milliers de personnes ont manifesté vendredi à Budapest en solidarité avec les enseignants, affirmant que la faible rémunération des enseignants est liée à la direction autoritaire du gouvernement du Premier ministre Viktor Orban.

“Pays libre, éducation gratuite !” ils ont crié,

Les pénuries d’enseignants pourraient difficilement survenir à un pire moment, les deux pays essayant d’intégrer les réfugiés ukrainiens. C’est particulièrement difficile pour la Pologne, où vivent maintenant des centaines de milliers de réfugiés ukrainiens d’âge scolaire.

Près de 200 000 étudiants ukrainiens, dont la plupart ne parlent pas polonais, sont déjà entrés dans les écoles polonaises après le début de la guerre le 24 février. .

Andrzej Wyrozembski, directeur du lycée du quartier Zoliborz de Varsovie où travaille Jaworska, a mis en place deux classes pour 50 Ukrainiens dans son école. Il a déclaré que ses étudiants ukrainiens arrivés au printemps apprenaient rapidement le polonais, une langue slave apparentée. La vraie difficulté est de trouver des professeurs, notamment pour la physique, la chimie, l’informatique, et même pour le polonais.

Dans toute l’Europe centrale, les salaires du gouvernement n’ont pas suivi le rythme du secteur privé, laissant les enseignants, les infirmières et autres avec beaucoup moins de pouvoir d’achat.

La situation devrait s’aggraver car de nombreux enseignants approchent de la retraite et de moins en moins de jeunes choisissent la profession mal rémunérée, surtout lorsque l’inflation a explosé à 16 % en Pologne et à près de 14 % en Hongrie.

Selon le syndicat des enseignants polonais, les écoles du pays manquent de 20 000 enseignants. La Hongrie, avec une population beaucoup plus petite, manque de 16 000 enseignants.

“Nous n’avons pas de jeunes enseignants”, a déclaré Slawomir Broniarz, président du Syndicat des enseignants polonais, ou ZNP, citant le salaire de départ de 3 400 zlotys (720 $) avant impôts comme principale raison.

Le ministre polonais de l’Éducation, Przemyslaw Czarnek, a contesté les chiffres, affirmant que les postes vacants d’enseignants étaient plus proches de 13 000, ajoutant que ce n’était pas un nombre énorme par rapport aux 700 000 enseignants à l’échelle nationale. Il accuse le syndicat et l’opposition politique d’exagérer le problème.

De nombreux éducateurs s’opposent fermement à l’idéologie conservatrice du gouvernement nationaliste et à Czarnek lui-même, le considérant comme un fondamentaliste catholique. Sa nomination en 2020 a déclenché des protestations parce qu’il avait déclaré que les personnes LGBTQ n’étaient pas égales aux «personnes normales» et que le rôle principal d’une femme était d’avoir des enfants.

Les critiques se sont récemment focalisées sur un nouveau manuel scolaire d’histoire contemporaine. Il comporte une section sur les idéologies qui présente le libéralisme et le féminisme aux côtés du nazisme. Une section interprétée comme dénonçant la fécondation in vitro était si controversée qu’elle a été supprimée.

En Hongrie, Erzsebet Nagy, membre du comité de l’Union démocratique des enseignants hongrois, a déclaré que les enseignants quittaient la profession “en masse”.

« Les jeunes n’arrivent pas dans la profession, et très peu de ceux qui obtiennent un certificat d’enseignement du secondaire ou de l’université continuent à enseigner », a déclaré Nagy. “Même s’ils le font, la plupart d’entre eux partent dans les deux ans.”

Les syndicats hongrois se sont également plaints de la centralisation du système éducatif du pays. Les programmes, les manuels et toutes les prises de décision sont contrôlés par un organe central formé en 2012 par le gouvernement nationaliste hongrois.

“Notre autonomie professionnelle est continuellement éliminée”, a déclaré Nagy. « Nous n’avons pas la liberté de choisir les manuels scolaires. Il n’y a que deux choix dans chaque sujet et les deux sont d’une qualité terrible. Ils ont bloqué la possibilité d’une vie intellectuelle libre.

Inquiètes pour l’avenir de leurs enfants, les familles rejettent les écoles publiques. De nouvelles écoles privées ouvrent mais elles ne peuvent toujours pas répondre à la demande.

L’architecte polonais Piotr Polatynski était prêt à accepter un deuxième emploi juste pour payer les frais de scolarité de sa fille de quatrième année. Mais alors qu’une nouvelle année scolaire commençait cette semaine, le manque de places dans les écoles privées l’a forcé, lui et sa femme, à la renvoyer dans une école publique de quartier, qui, selon eux, ne fournit pas le type d’éducation que sa fille mérite.

Il espère toujours qu’une place pourrait encore s’ouvrir quelque part alors qu’il fulmine sur l’état du système éducatif.

« Nous ne croyons pas que le gouvernement actuel soit capable d’apporter des changements qui encourageraient les jeunes à entrer dans la profession enseignante et apporteraient une quelconque énergie significative à tout ce système », a-t-il déclaré.

Spike a rapporté de Budapest. Bela Szandelszky a contribué depuis Budapest.

Vanessa Gera et Justin Spike, l’Associated Press