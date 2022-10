La pénurie d’EMT affecte l’intervention d’urgence au service d’ambulance volontaire du Pérou – Shaw Local

Une pénurie d’ambulanciers ambulanciers crée une charge de travail supplémentaire pour le personnel du service d’ambulance volontaire du Pérou et affecte la capacité du service à répondre aux appels.

Le directeur des services médicaux d’urgence du Pérou, Brent Hanson, a déclaré que l’EMS du Pérou manquait de personnel et que le personnel existant prenait des quarts de travail supplémentaires pour compenser.

“Cela pourrait nous prendre un peu plus de temps pour répondre aux appels”, a déclaré Hanson. “Nous travaillons sur la dotation en personnel, j’ai de nouvelles personnes qui arrivent mais nous devons encore les former.”

Hanson a déclaré que la situation de manque de travailleurs dans les EMS au Pérou reflète une pénurie d’EMT dans tout le pays.

Selon le Association américaine des ambulances, “le système EMS du pays est confronté à une pénurie de main-d’œuvre paralysante, un problème à long terme qui se développe depuis plus d’une décennie”. Selon l’AAA, l’épuisement professionnel dû à une demande accrue, une rotation élevée des travailleurs et l’arrêt de la formation clinique par COVID-19 pendant de longues périodes ont tous contribué à la pénurie.

Les ambulanciers doivent être certifiés et avoir une licence d’État pour travailler. Devenir EMT implique également de suivre un cours dans le cadre du processus de certification. Hanson a déclaré qu’il travaillait à publier des offres d’emploi en ligne et à contacter les écoles avec un programme EMT pour essayer de recruter.

Le Peru EMS est géré par du personnel à temps plein et à temps partiel, ainsi que par des bénévoles. Il s’agit d’une organisation à but non lucratif et non fiscale qui fournit des soins d’urgence 24 heures sur 24 aux résidents du Pérou, du canton de Pérou et du canton de Dimmick.

Un minimum de quatre ambulanciers sont prêts à répondre aux appels 24 heures sur 24, tous les jours de l’année. L’organisation fournit également des services médicaux lors de défilés, d’événements de course ou de marche, de tournois sportifs, d’activités de vacances et d’autres événements en plus d’offrir des cours de certification en RCR.

Pour faire un don à l’EMS du Pérou ou postuler à un poste, rendez-vous sur le site Web à l’adresse http://www.peruems.com/index.htm.