La pénurie d’eau pousse Iqaluit à déclarer l’état d’urgence

La ville d’Iqaluit déclare l’état d’urgence en raison des niveaux d’eau historiquement bas causés par le manque de pluie cet été.

Cette décision permet à la municipalité de commencer à pomper l’eau d’un lac voisin, appelé lac sans nom ou lac Qikiqtalik, pour remplir le réservoir d’eau du lac Geraldine avant le gel.

Amy Elgersma, directrice administrative de la ville et coordonnatrice de la gestion des urgences, a déclaré vendredi au conseil municipal que le réservoir devait constituer environ 413 000 mètres cubes pour avoir suffisamment d’eau pour l’hiver.

C’est plus du double de son montant actuel.

Le lac Geraldine, qui alimente la ville d’Iqaluit, se trouve au-dessus de la ville près de la centrale électrique. (David Gunn/CBC)

Le maire adjoint Solomon Awa a demandé si un pompage supplémentaire serait nécessaire pour combler le déficit en eau. Il a également dit au conseil que le plan d’eau qu’ils appelaient le lac sans nom est en fait connu sous le nom de Qikiqtalik en inuktitut.

Elgersma a remercié Awa d’avoir fourni le nom propre du lac et a déclaré qu’il avait le volume approprié pour remplir le réservoir, un fait que des études ont confirmé.

Com. Kyle Sheppard a demandé si la ville aurait besoin de plus d’infrastructures pour pomper le volume d’eau requis. La ville ne peut pomper que pendant encore deux mois, ce qui signifie qu’elle devra déplacer deux fois plus d’eau qu’elle ne l’a été jusqu’à présent cet été.

Elgersma a déclaré que la ville dispose de toutes les infrastructures nécessaires et que les consultants ont déterminé qu’elle peut compenser les faibles niveaux en 40 jours, ou moins s’il y a des précipitations importantes.

Des tuyaux ont déjà été installés au lac Qikiqtalik. Ceux-ci fourniraient de l’eau dans la rivière Apex, qui serait ensuite pompée, comme c’est déjà le cas, dans le réservoir. C’est la même chose que ce qui a été fait en 2019.

La ville prévoit de pomper plus de 500 millions de litres d’eau.

Le déménagement n’affectera pas la qualité de l’eau potable que la ville est en mesure de fournir.

Le conseil a voté à l’unanimité pour déclarer l’état d’urgence, ce qui permet le pompage d’un autre plan d’eau. Elgersma a déclaré que le dernier qu’ils commenceraient à pomper serait le 1er septembre.

La ville avertit les résidents de conserver l’eau depuis mai, mais la pénurie d’eau affecte Iqaluit depuis 2018.

En avril, le gouvernement fédéral a annoncé un financement de 214 millions de dollars pour moderniser le système de distribution d’eau de la ville.

“J’ai l’impression que certains de mes cheveux gris pourraient redevenir bruns”, a déclaré le maire d’Iqaluit, Kenny Bell, à l’époque.

L’argent financera un nouveau réservoir qui sera construit à côté du lac Geraldine.

Com. Sheppard a déclaré que la situation souligne à quel point il est important d’informer le public de l’urgence. Il a dit que les gens se sont habitués au même message et ne reconnaissent pas la gravité.

“Nous avons besoin de nouveaux messages sur la conversation sur l’eau dans notre communauté”, a-t-il déclaré.

“Nous devons économiser l’eau… et insister auprès de nos résidents sur l’importance de cela.”