La pénurie de voitures de location au Canada persiste

Les Canadiens qui cherchent à s’évader au cours des prochains mois pourraient avoir du mal à se déplacer, car pour le deuxième été consécutif, les loueurs de voitures font face à une grave pénurie de stock.

Dans de nombreuses agences de location de voitures à travers le Canada, en particulier dans les aéroports, les véhicules de location sont complètement épuisés pendant une grande partie de juillet et août. Et dans les endroits où il y a de la disponibilité, les tarifs peuvent commencer à 150 $ par jour ou plus.

Lesley Mitchell est l’un des nombreux voyageurs confrontés au choc des autocollants lorsqu’ils recherchent une voiture de location. Elle prévoit de voyager de Calgary à Halifax en août et a déclaré avoir été surprise par les prix exorbitants d’un véhicule de location, sans garantie de marque ou de taille.

« J’ai été totalement surprise et je l’ai pris pour acquis. C’est généralement l’une des dernières choses que je réserve », a-t-elle déclaré à CTV News Calgary.

Au cours des premiers mois de la pandémie, les exploitants de voitures de location ont réduit leur inventaire, anticipant que la demande chuterait. Mais lorsque la demande de voyages a repris à l’été 2021, les opérateurs de voitures de location n’ont pas pu obtenir suffisamment de voitures à temps en raison de la pénurie mondiale de puces qui a bloqué la production dans les usines automobiles.

Les données de Statistique Canada ont montré qu’en Colombie-Britannique, le prix moyen d’une location de voiture a bondi de 31,9 % en 2021, même si le tourisme était encore de près de 30 % inférieur aux niveaux d’avant la pandémie.

Avant la pandémie, l’industrie de la location de voitures en Colombie-Britannique comptait généralement plus de 35 000 véhicules pendant la haute saison des deuxième et troisième trimestres, selon les données de StatCan.

Mais le parc de véhicules de location dans la province est tombé à seulement 18 636 véhicules au premier trimestre de 2021. Et à mesure que la raison du voyage augmentait, l’industrie ne comptait que 24 457 véhicules au troisième trimestre de 2021, soit plus de 10 000 voitures de moins que les niveaux d’avant la pandémie.

Craig Hirota, vice-président des relations gouvernementales et des services aux membres de l’Associated Canadian Car Rental Operators, affirme que les exploitants de voitures de location ont maintenant plus d’inventaire que l’année dernière, mais cela est compensé par une augmentation de la demande de voyages refoulée dans un contexte de COVID assoupli -19 restrictions.

« Certes, il semble que la demande revienne plus forte ce printemps et cet été qu’elle ne l’était l’année dernière… mais notre industrie a également eu accès à certains véhicules au cours de la dernière année », a-t-il déclaré mardi à CTVNews.ca. « Ce sera une situation similaire. »

Et tandis que les pénuries de voitures de location ont affecté les opérateurs et les voyageurs dans tout le Canada, Hirota dit que les problèmes sont « amplifiés » dans les régions plus éloignées du pays où il est beaucoup plus difficile de déplacer les stocks, comme à Terre-Neuve.

« Le Canada atlantique a généralement une saison très courte, de sorte que la demande augmente de façon très spectaculaire. Il peut être difficile de faire monter et descendre des véhicules sur certaines îles », a déclaré Hirota. « Ce sera probablement plus serré dans le Canada atlantique et dans certaines parties de la Colombie-Britannique et peut-être dans les communautés montagnardes de l’Alberta simplement parce qu’il pourrait être un peu plus difficile de déplacer des véhicules dans ces régions. »

Pour les voyageurs qui réservent pour réserver une voiture de location, Hirota recommande de réserver le plus tôt possible et de vérifier autant d’emplacements de location de voitures que possible, y compris les emplacements hors aéroport.

« Plus vous pouvez planifier et réserver à l’avance, mieux c’est. Je recommanderais de continuer à chercher presque quotidiennement dans la zone de destination prévue », a-t-il déclaré. « Je pense que le consommateur doit certainement être un peu plus diligent dans la recherche de ses véhicules, mais il les trouvera. »

Quant aux opérateurs de voitures de location, Hirota dit qu’ils ont dû faire preuve de créativité pour reconstituer leurs flottes. Certains achètent une ou deux unités à la fois auprès de concessionnaires automobiles locaux, tandis que d’autres achètent des véhicules peu utilisés aux enchères en gros.

« Ils font tout ce qu’ils peuvent pour essayer d’obtenir autant de véhicules que possible, ce qui sera le meilleur moyen pour eux de satisfaire la demande », a déclaré Hirota. « Nous sommes constamment en communication avec nos partenaires de fabrication pour leur faire savoir que nous prendrons également tout ce qu’ils ont. »



Avec des fichiers de CTV News Calgary.