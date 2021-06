La «pénurie» de vaccins ralentira le déploiement du jab alors que Pfizer fournit «suffisamment»

Le déploiement fulgurant du vaccin en Grande-Bretagne ralentit alors que les jeunes réduisent la demande pour le vaccin Pfizer – mais les ministres sont convaincus que cela ne fera pas échouer le déverrouillage du 19 juillet.

Les débits de dose quotidiens ont baissé et mardi, seuls 354 331 jabs ont été délivrés, soit moins de la moitié du pic de 844 285 atteint par le gouvernement en mars.

Le déploiement du vaccin en Grande-Bretagne ralentit alors que les approvisionnements en vaccin Pfizer sont réduits Crédit : Getty

Les responsables de Whitehall attribuent la crise à l’approvisionnement étiré de Pfizer après qu’AstraZeneca a été interdit aux moins de 40 ans en tant que premier port d’escale.

Alors que de plus en plus de jeunes sont appelés pour leurs jabs – les jeunes de 21 ans peuvent réserver à partir d’aujourd’hui – les stocks anglais de Pfizer ont du mal à suivre.

Le ministre des Vaccins, Nadhim Zahawi, a averti la semaine dernière que les approvisionnements en vaccins Pfizer seraient « serrés » ce mois-ci.

Des sources de santé soulignent également la forte augmentation du nombre de personnes ayant besoin d’une deuxième dose qui doit être d’au moins huit semaines depuis la première.

Mais les ministres restent optimistes quant à l’objectif de Boris Johnson d’offrir une première dose à tous les plus de 18 ans d’ici le 19 juillet.

Le Premier ministre souhaite également avoir offert aux deux tiers des adultes britanniques une deuxième dose d’ici le nouveau Freedom Day.

Cette semaine, la Grande-Bretagne a dépassé le cap des 30 millions pour la quantité de deuxièmes doses administrées.

La secrétaire au Commerce, Liz Truss, a rejeté ce matin les craintes de pénurie et a déclaré que l’objectif du 19 juillet serait atteint.

Elle a déclaré à Times Radio : « Ce n’est pas le cas. Nous n’avons pas de problème d’approvisionnement en vaccins, et nous sommes très confiants quant à la date du 19 juillet, il n’est donc tout simplement pas vrai qu’il y ait un problème d’approvisionnement. «

Pourtant, les dirigeants locaux ont tiré la sonnette d’alarme qu’une baisse des approvisionnements pourrait faire dérailler le déploiement.

Cette semaine, la Grande-Bretagne a dépassé le cap des 30 millions pour la quantité de deuxièmes doses administrées Crédit : Getty

Le chef du conseil municipal de Birmingham, Ian Ward, a déclaré au Telegraph qu’à moins que le gouvernement ne puisse livrer Pfizer ou les vaccins Moderna à peine utilisés « en bon nombre », il est « difficile de voir comment nous pouvons déverrouiller en toute sécurité le 19 juillet ».

Et hier, le patron du NHS, Sir Simon Stevens, a averti que les fournitures étaient épuisées.

Il a déclaré lors d’une conférence de presse: « Bien sûr, l’approvisionnement en vaccins continue d’être limité, nous nous rythmons donc précisément au rythme auquel nous obtenons cet approvisionnement supplémentaire en vaccins d’ici le 19 juillet. »

Mais dans un rayon de bonnes nouvelles, il a déclaré qu’il s’attendait à ce que les plus de 18 ans soient appelés la semaine prochaine.

Une porte-parole du ministère de la Santé et des Affaires sociales a insisté sur le fait qu’il n’y a « pas de pénurie » de vaccins et que « les livraisons arrivent à temps et comme commandé ».