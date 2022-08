La pénurie de Tylenol frappe les comprimés à mâcher génériques

Laboratoire Riva, fabricant de médicaments génériques et de marque maison, a signalé mardi une pénurie de comprimés à croquer d’acétaminophène pour enfants.

La société basée au Québec invoque une demande accrue, selon DrugShortagesCanada.ca, un site Web de Santé Canada permettant aux vendeurs de médicaments de signaler lorsqu’ils ne sont pas en mesure de répondre à la demande.

Une pénurie nationale de Tylenol liquide pour enfants qui dure depuis des mois en raison d’une combinaison de problèmes de chaîne d’approvisionnement et d’une demande inhabituellement élevée a incité l’Hôpital pour enfants malades de Toronto à informer lundi les soignants et les patients des difficultés potentielles d’accès à l’acétaminophène liquide et à l’ibuprofène, ainsi qu’une recommandation pour obtenir une ordonnance de leur fournisseur de soins SickKids afin d’assurer l’accès.

Le CHEO (Hôpital pour enfants de l’est de l’Ontario) d’Ottawa a également déclaré qu’il prenait des mesures pour s’assurer qu’il n’y avait pas de problèmes d’approvisionnement pour ses patients.

Tylenol est le nom de marque de l’acétaminophène, tandis que l’ibuprofène est également connu sous les noms de marque Advil et Motrin.

Un pharmacien basé en Ontario travaillant pour une chaîne nationale a déclaré à CTVNews.ca que la version en suspension de Tylenol en vente libre est en rupture de stock depuis mai ou juin environ.

Le pharmacien a déclaré que même la marque de magasin générique pour l’acétaminophène liquide était en rupture de stock depuis des mois, ajoutant que les grandes bouteilles d’acétaminophène de 500 ml stockées derrière le comptoir et utilisées pour les ordonnances ne sont généralement pas régulièrement stockées dans la plupart des magasins et sont également actuellement sur commande différée.

La lettre de SickKids suggérait également d’utiliser des formes alternatives de médicaments, y compris des comprimés à croquer, mais soulignait l’importance de parler avec un pharmacien ou un fournisseur de soins de santé pour s’assurer que le produit et les dosages corrects sont administrés en toute sécurité.

Les rapports sur les pénuries de médicaments au Canada publiés mardi concernaient les emballages de 80 mg, 24 comprimés et de 160 mg, 20 comprimés d’acétaminophène à croquer fabriqués par Riva. La société n’a pas immédiatement répondu aux questions par téléphone ou par e-mail.

Par ailleurs, Paladin Labs Inc. a également signalé mercredi une pénurie de ses 80 mg de gouttes d’acétaminophène Tempra Infant dans des flacons de 15 ml et 24 ml en raison de “l’interruption de la fabrication du médicament”, selon le site Web de signalement de pénurie de médicaments. Le fabricant de médicaments avait précédemment signalé une pénurie de son sirop pour enfants Tempra de 100 ml d’acétaminophène le 27 juillet.

“Nous savons qu’il y a des défis au sein de la chaîne d’approvisionnement mondiale avec les fabricants de médicaments qui font tout ce qu’ils peuvent pour rattraper leur retard”, a déclaré mercredi Justin Bates, PDG de l’Ontario Pharmacists Association, à CTV News Channel. “Mais les matières premières, l’approvisionnement et l’assemblage de tout cela ont posé des problèmes en ce qui concerne le maintien et le maintien de l’approvisionnement de ces produits.”

“Et en plus de cela, nous avons une demande sans précédent due à la fois au rhume et à la grippe ainsi qu’à la fièvre et à la douleur que nous n’avons pas normalement vues à cette période de l’année.”

Certaines des plus grandes chaînes de pharmacies du Canada n’ont pas immédiatement répondu aux questions concernant les pénuries et les perspectives. Loblaws, propriétaire de Shoppers Drug Mart, a renvoyé les demandes à Bates.

“Les fabricants n’indiquent pas encore quand cela sera réapprovisionné”, a déclaré Bates.

“Nous surveillons la situation de près. Ils travaillent très dur pour s’assurer que les étagères sont approvisionnées et nous espérons que d’ici l’automne, lorsque nous verrons le pic de la saison du rhume et de la grippe, nous aurons plus d’approvisionnement sur les étagères. “

FAMILLES “STRESSÉES”

Certains parents, inquiets de la chute, font des réserves.

“Beaucoup de familles sont très stressées à ce sujet. Nous nous dirigeons vers ce que nous craignons d’être une saison virale vraiment folle”, a déclaré mercredi la pédiatre de Toronto, la Dre Dina Kulik, à CTV News Channel.

Les pénuries ont commencé au début du printemps, a déclaré Kulik, et se poursuivent dans certaines régions du pays.

“Les virus sont restés très élevés tout au long de l’année. Nous ne voyons généralement pas autant de virus à cette période de l’année, mais nous nous dirigeons vers… [the] saison virale, beaucoup d’entre nous craignent que les enfants n’aient pas accès aux médicaments contre la douleur et la fièvre dont ils ont besoin pour se sentir mieux lorsqu’ils sont malades.”

SickKids a déclaré que si certaines pharmacies de détail peuvent avoir un approvisionnement suffisant en versions en vente libre, d’autres pharmacies peuvent ne les avoir qu’en grandes quantités qui doivent être délivrées par un pharmacien.

“Pour cette raison, le médicament peut nécessiter une ordonnance. Par conséquent, SickKids rappelle aux patients et aux familles qui ont visité l’hôpital et qui ont besoin d’une forme liquide de médicament contre la douleur ou la fièvre à utiliser à domicile pour obtenir une ordonnance de leur fournisseur de soins SickKids. pour aider à garantir l’accès”, a déclaré la porte-parole de SickKids, Sarah Warr, dans un communiqué envoyé par courrier électronique à CTVNews.ca. Elle a ajouté que la lettre n’était pas destinée à être une recommandation pour le grand public.

Bates de l’OPA dit que ce n’est pas obligatoire, cependant, et que les soignants peuvent toujours parler à leur pharmacien qui peut être en mesure de distribuer les grandes bouteilles dans des récipients de plus petit volume avec l’étiquetage et le dosage appropriés.

Historiquement, les médecins n’ont pas eu à rédiger d’ordonnances pour ces types de médicaments en vente libre, a noté Kulik.

“S’il y a de réelles pénuries, nous devrons peut-être tous rédiger des ordonnances”, a-t-elle déclaré, ajoutant que les médecins fourniraient généralement des ordonnances par téléphone pour certaines maladies.

“Je pense que la plupart des médecins se sentiraient à l’aise de donner de l’acétaminophène ou de l’ibuprofène par téléphone, via une visite virtuelle.”

Bien que l’on ne sache pas combien de temps dureront les pénuries, les professionnels de la santé déconseillent la thésaurisation.

“Je sais qu’il y a beaucoup d’anxiété là-bas. Nous voulons éviter toute thésaurisation et c’est pourquoi nous rationnons cela en ce qui concerne le fait d’avoir une ordonnance qui permettra la couverture des régimes privés d’assurance-médicaments ainsi que des régimes publics d’assurance-médicaments, et comme eh bien, assurez-vous que tous ceux qui en ont besoin l’obtiennent », a déclaré Bates.